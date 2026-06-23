Salariații care ar putea beneficia de cel puțin trei zile în plus de concediu de odihnă. Nou proiect de lege
Tot mai multe inițiative legislative vizează în ultima perioadă sprijinirea categoriilor de persoane care trebuie să gestioneze simultan responsabilitățile profesionale și cele familiale. O nouă propunere înregistrată la Senat urmărește acordarea unor zile suplimentare de concediu de odihnă pentru o categorie de salariați care, potrivit inițiatorilor, se confruntă cu provocări suplimentare în viața de zi cu zi. Este vorba despre părinții care își cresc singuri copiii și care ar putea beneficia de un drept nou, dacă proiectul va parcurge toate etapele legislative necesare.
Ce prevede noul proiect de lege
Inițiativa legislativă propune modificarea articolului 147 alineatul (1) din Codul muncii. Prin această schimbare, salariații care au statut de părinte monoparental ar urma să primească un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare în fiecare an.
În forma actuală a legislației, concediul de odihnă suplimentar este acordat doar anumitor categorii de angajați. Printre beneficiari se află persoanele care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
Dacă propunerea va fi aprobată, lista beneficiarilor s-ar extinde și la salariații care își cresc singuri copiii.
Cine este considerat părinte monoparental
Potrivit prevederilor din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, familia monoparentală este formată dintr-o persoană singură și copilul sau copiii aflați în întreținerea sa, care locuiesc împreună.
În această categorie intră persoane divorțate, văduve sau necăsătorite care au în grijă unul sau mai mulți copii.
Autorii proiectului consideră că această categorie de salariați are nevoie de măsuri suplimentare de sprijin, având în vedere responsabilitățile pe care le gestionează fără ajutorul unui alt adult.
Motivele invocate de inițiatori
În expunerea de motive care însoțește proiectul legislativ sunt prezentate argumentele care stau la baza propunerii.
Inițiatorii susțin că părinții monoparentali trebuie să împace obligațiile profesionale cu toate responsabilitățile care țin de creșterea și îngrijirea copiilor.
Printre dificultățile menționate se numără participarea la activități școlare, prezența la programările medicale ale copiilor și gestionarea tuturor aspectelor care țin de viața de familie.
De asemenea, documentul face referire la riscul mai ridicat de stres și epuizare în cazul persoanelor care își cresc singure copiii. Totodată, sunt invocate vulnerabilitatea mai mare a gospodăriilor monoparentale în fața sărăciei și posibilitatea expunerii la excluziune socială.
Când ar putea intra în vigoare măsura
În prezent, proiectul nu produce efecte juridice și nu modifică legislația aflată în vigoare. Pentru a deveni aplicabil, acesta trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.
Potrivit informațiilor din proiect, dacă toate aceste etape vor fi finalizate cu succes, noile prevederi ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.
Inițiativa legislativă este susținută de parlamentari din mai multe formațiuni politice. Proiectul este semnat de reprezentanți ai PSD, UDMR și USR, precum și de câte un deputat din partea PNL și a Grupului minorităților naționale.
Până la finalizarea procedurilor legislative, acordarea celor cel puțin trei zile suplimentare de concediu de odihnă pentru părinții monoparentali rămâne la stadiul de propunere aflată în dezbatere parlamentară.