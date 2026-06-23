Salariații care ar putea beneficia de cel puțin trei zile în plus de concediu de odihnă. Nou proiect de lege

În forma actuală a legislației, concediul de odihnă suplimentar este acordat doar anumitor categorii de angajați. Printre beneficiari se află persoanele care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Dacă propunerea va fi aprobată, lista beneficiarilor s-ar extinde și la salariații care își cresc singuri copiii.

Cine este considerat părinte monoparental

Potrivit prevederilor din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, familia monoparentală este formată dintr-o persoană singură și copilul sau copiii aflați în întreținerea sa, care locuiesc împreună.

În această categorie intră persoane divorțate, văduve sau necăsătorite care au în grijă unul sau mai mulți copii.

Autorii proiectului consideră că această categorie de salariați are nevoie de măsuri suplimentare de sprijin, având în vedere responsabilitățile pe care le gestionează fără ajutorul unui alt adult.

Motivele invocate de inițiatori

În expunerea de motive care însoțește proiectul legislativ sunt prezentate argumentele care stau la baza propunerii.

Inițiatorii susțin că părinții monoparentali trebuie să împace obligațiile profesionale cu toate responsabilitățile care țin de creșterea și îngrijirea copiilor.