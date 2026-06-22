Cine este și ce avere are Marian Bârgău, propunerea-surpriză pentru Ministerul Economiei
Formarea noului Executiv condus de Adrian Veștea a adus în prim-plan un nume mai puțin așteptat pentru unul dintre cele mai importante portofolii guvernamentale. Propunerea pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este Marian Aurelian Bârgău, un personaj cunoscut în administrația locală din București și în structurile Partidului Mișcarea Populară. Odată cu nominalizarea sa, atenția s-a îndreptat atât către parcursul său profesional, cât și către datele din declarațiile de avere și de interese depuse în ultimii ani.
De la administrația Capitalei la propunerea pentru Ministerul Economiei
Marian Bârgău a activat în administrația publică a Bucureștiului, unde a ocupat funcția de director general al Administrației Străzilor București, instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Înainte de această poziție, el a fost numit consilier al primarului general.
Pe lângă activitatea administrativă, acesta a avut și responsabilități politice importante în cadrul Partidului Mișcarea Populară. În februarie 2025, Marian Bârgău a fost desemnat vicepreședinte la nivel național al formațiunii și secretar general al organizației București.
Nominalizarea sa pentru Ministerul Economiei a venit în contextul depunerii oficiale în Parlament a listei de miniștri și a programului de guvernare de către premierul desemnat Adrian Veștea.
Proprietățile declarate de Marian Bârgău
Conform declarației de avere completate în anul 2022, Marian Bârgău și soția sa, Georgiana Mădălina, dețin o cotă de 50% dintr-un teren intravilan de 402 metri pătrați situat în Domnești, județul Ilfov. Proprietatea a fost achiziționată în anul 2020.
La capitolul imobile, familia Bârgău a declarat o casă de locuit cu suprafața de 140 de metri pătrați în localitatea Tegheș, județul Ilfov, dobândită în 2016, pentru care deține o cotă-parte de 50%.
Totodată, în declarație apare și un apartament de 62 de metri pătrați în Chiajna, județul Ilfov, cumpărat în anul 2012 și aflat integral în proprietatea lui Marian Bârgău.
Documentele mai arată că acesta a realizat și o tranzacție imobiliară importantă, după ce a înstrăinat un apartament către o persoană fizică pentru suma de 123.500 de euro.
Conturi, economii și credite
La capitolul lichidități, Marian Bârgău a declarat un cont curent în care figura un sold de 330.981 de lei. De asemenea, acesta avea un fond de pensii private și investiții în valoare de 13.326 de lei.
În ceea ce privește obligațiile financiare, declarația de avere include două credite contractate pe termen lung. Primul este un împrumut în lei, contractat în 2016 și scadent în 2046, în valoare de 263.392 de lei.
Al doilea este un credit în euro, deschis în anul 2012 și cu termen de rambursare până în 2042, în valoare de 38.700 de euro.
În documentele depuse nu sunt menționate obiecte de artă, bijuterii sau metale prețioase care să depășească pragul valoric de 5.000 de euro.
Ce mașini apar în declarația de avere
În declarația de avere sunt înscrise două autoturisme dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare.
Este vorba despre un Daewoo Cielo fabricat în anul 2004 și un Hyundai Tucson din anul 2021.
Acestea sunt singurele autovehicule menționate în documentele oficiale depuse de actuala propunere pentru Ministerul Economiei.
Veniturile declarate și participarea în firme private
Potrivit declarației de avere completate în 2022, veniturile anuale ale lui Marian Bârgău au provenit din mai multe funcții ocupate în București.
Acesta a declarat 63.108 lei din activitatea de director general al Administrației Străzilor București, 62.521 de lei din funcția de director general la Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde, 13.140 de lei ca indemnizație de consilier local la Sectorul 1 și 9.654 de lei din activitatea de consilier al primarului general al Municipiului București.
În document apare și o subvenție APIA în valoare de 1.185 de lei, aferentă județului Vaslui.
Totodată, Marian Bârgău figura ca asociat în două companii private: Good Luck SRL din Bârlad, județul Vaslui, unde deține 100 de părți sociale, și Bârgău Marian Agent de Asigurare SRL din Tegheș, județul Ilfov, unde controlează 95 de părți sociale.
În ambele societăți avea funcția de administrator, însă beneficiile financiare declarate din această calitate erau zero.
Lista miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea
După reuniunea Consiliului Politic de duminică, social-democrații au decis să sprijine instalarea premierului desemnat Adrian Veștea, invocând necesitatea menținerii echilibrului politic.
Ulterior, Adrian Veștea a depus în Parlament lista viitorilor miniștri și programul de guvernare. În cadrul acestei formule guvernamentale, Marian Aurelian Bârgău a fost nominalizat pentru funcția de ministru al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului.
După depunerea documentelor în Parlament, PNL a publicat un mesaj pe Facebook prin care a precizat că nu face parte din Executivul condus de Adrian Veștea.