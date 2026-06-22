Cine este și ce avere are Marian Bârgău, propunerea-surpriză pentru Ministerul Economiei

Pe lângă activitatea administrativă, acesta a avut și responsabilități politice importante în cadrul Partidului Mișcarea Populară. În februarie 2025, Marian Bârgău a fost desemnat vicepreședinte la nivel național al formațiunii și secretar general al organizației București.

Nominalizarea sa pentru Ministerul Economiei a venit în contextul depunerii oficiale în Parlament a listei de miniștri și a programului de guvernare de către premierul desemnat Adrian Veștea.

Proprietățile declarate de Marian Bârgău

Conform declarației de avere completate în anul 2022, Marian Bârgău și soția sa, Georgiana Mădălina, dețin o cotă de 50% dintr-un teren intravilan de 402 metri pătrați situat în Domnești, județul Ilfov. Proprietatea a fost achiziționată în anul 2020.

La capitolul imobile, familia Bârgău a declarat o casă de locuit cu suprafața de 140 de metri pătrați în localitatea Tegheș, județul Ilfov, dobândită în 2016, pentru care deține o cotă-parte de 50%.

Totodată, în declarație apare și un apartament de 62 de metri pătrați în Chiajna, județul Ilfov, cumpărat în anul 2012 și aflat integral în proprietatea lui Marian Bârgău.

Documentele mai arată că acesta a realizat și o tranzacție imobiliară importantă, după ce a înstrăinat un apartament către o persoană fizică pentru suma de 123.500 de euro.

Conturi, economii și credite

La capitolul lichidități, Marian Bârgău a declarat un cont curent în care figura un sold de 330.981 de lei. De asemenea, acesta avea un fond de pensii private și investiții în valoare de 13.326 de lei.