Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas
Mihaela Pleșa, fiica unor români care au fugit de regimul comunist, continuă să scrie istorie în politica americană. Prima femeie de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas a obținut un nou mandat, după o campanie în care a pus accent pe educație, drepturile cetățenilor și problemele financiare ale familiilor americane.
Cine este Mihaela Pleșa și cum a ajuns în politica americană
Născută în 1983, în Dallas, Mihaela Pleșa a crescut într-o familie de imigranți români care au părăsit România comunistă în căutarea unei vieți mai bune. Experiența părinților săi și sacrificiile făcute pentru a se stabili în Statele Unite au influențat valorile pe care aceasta le promovează în activitatea politică.
Membră a Partidului Democrat, Pleșa a intrat în istorie în 2022, când a devenit prima femeie de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas. Ea reprezintă Districtul 70, situat în comitatul Collin, și participă la elaborarea și votarea legilor la nivelul statului american.
Ce schimbări susține românca în Texas
În activitatea sa politică, Mihaela Pleșa a acordat o atenție deosebită finanțării școlilor publice, protejării libertăților individuale și reducerii presiunilor economice asupra familiilor.
Printre prioritățile promovate se numără accesul la educație, apărarea dreptului la vot și măsurile care ar putea face viața mai accesibilă financiar pentru locuitorii Texasului. Acestea sunt direcții legislative susținute de politiciană, fără ca toate să reprezinte deja schimbări adoptate în legislația statului.
Dincolo de promisiunile electorale, Mihaela Pleșa a contribuit și la adoptarea unor măsuri concrete în Texas. În primul său mandat, politiciana de origine română a susținut o lege care permite autorităților să intervină mai eficient împotriva curselor ilegale de mașini, inclusiv prin confiscarea temporară a vehiculelor implicate.
De asemenea, a contribuit la simplificarea procedurilor prin care persoanele vârstnice pot obține acte de identitate. O altă realizare importantă a fost majorarea cu 6,2 milioane de dolari a fondurilor destinate programelor de intervenție timpurie pentru copiii cu întârzieri în dezvoltare sau dizabilități, prima creștere de acest fel din ultimii zece ani.
După obținerea noului mandat, Pleșa le-a mulțumit alegătorilor pentru încredere.
„Împreună, am luptat pentru școlile noastre publice, pentru libertățile noastre și pentru un viitor pe care familiile să și-l poată permite. Sunt gata să duc vocile voastre înapoi la Austin și să continui să lupt pentru oameni!”, a transmis aceasta.
„Fie că v-am câștigat votul, fie că încă trebuie să vă câștig încrederea, sunt reprezentanta voastră, iar ușa mea este deschisă. (…) A vă servi este onoarea vieții mele”, a adăugat politiciana.
Mesajul emoționant pentru mama care a fugit din România comunistă
Victoria electorală a fost însoțită de un mesaj dedicat mamei sale, pe care Mihaela Pleșa o consideră principala sursă de inspirație.
„Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății, a oportunităților și a unei vieți mai bune pentru familia noastră. A venit în America crezând în promisiunea ‘Visului American’, fără să știe că, într-o zi, fiica ei va avea onoarea de a ocupa un mandat în Camera Reprezentanților din Texas.”
Politiciana a subliniat că libertățile pentru care mama sa a făcut sacrificii sunt aceleași pe care încearcă să le apere astăzi.
„Mamă, tot ceea ce fac are rădăcini în viața pe care ai muncit atât de mult să mi-o oferi. Sper că te-am făcut mândră.”
Comparația cu România lui Ceaușescu, în timpul tensiunilor politice din SUA
În august 2025, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Mihaela Pleșa a criticat presiunile exercitate, potrivit afirmațiilor sale, asupra parlamentarilor democrați din Texas, în contextul disputei privind redesenarea circumscripțiilor electorale.
Democrații acuzau atunci că modificările propuse ar fi favorizat Partidul Republican.
„Eu niciodată în viața mea nu am crezut că FBI o să vină după mine. Asta e ca pe vremea lui Ceaușescu, cum zicea mamaia mea, nu avem voie să spunem nimic contra guvernului”, declara Pleșa.
Pentru politiciana de origine română, istoria familiei rămâne astfel strâns legată de activitatea sa publică și de importanța pe care o acordă libertăților democratice.