Cine este Mihaela Pleșa, românca care face legea în America. Fiica unor refugiați din comunism a scris istorie în Texas

Membră a Partidului Democrat, Pleșa a intrat în istorie în 2022, când a devenit prima femeie de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas. Ea reprezintă Districtul 70, situat în comitatul Collin, și participă la elaborarea și votarea legilor la nivelul statului american.

Ce schimbări susține românca în Texas

În activitatea sa politică, Mihaela Pleșa a acordat o atenție deosebită finanțării școlilor publice, protejării libertăților individuale și reducerii presiunilor economice asupra familiilor.

Printre prioritățile promovate se numără accesul la educație, apărarea dreptului la vot și măsurile care ar putea face viața mai accesibilă financiar pentru locuitorii Texasului. Acestea sunt direcții legislative susținute de politiciană, fără ca toate să reprezinte deja schimbări adoptate în legislația statului.

Dincolo de promisiunile electorale, Mihaela Pleșa a contribuit și la adoptarea unor măsuri concrete în Texas. În primul său mandat, politiciana de origine română a susținut o lege care permite autorităților să intervină mai eficient împotriva curselor ilegale de mașini, inclusiv prin confiscarea temporară a vehiculelor implicate.

De asemenea, a contribuit la simplificarea procedurilor prin care persoanele vârstnice pot obține acte de identitate. O altă realizare importantă a fost majorarea cu 6,2 milioane de dolari a fondurilor destinate programelor de intervenție timpurie pentru copiii cu întârzieri în dezvoltare sau dizabilități, prima creștere de acest fel din ultimii zece ani.

După obținerea noului mandat, Pleșa le-a mulțumit alegătorilor pentru încredere.

„Împreună, am luptat pentru școlile noastre publice, pentru libertățile noastre și pentru un viitor pe care familiile să și-l poată permite. Sunt gata să duc vocile voastre înapoi la Austin și să continui să lupt pentru oameni!”, a transmis aceasta. „Fie că v-am câștigat votul, fie că încă trebuie să vă câștig încrederea, sunt reprezentanta voastră, iar ușa mea este deschisă. (…) A vă servi este onoarea vieții mele”, a adăugat politiciana.

Mesajul emoționant pentru mama care a fugit din România comunistă

Victoria electorală a fost însoțită de un mesaj dedicat mamei sale, pe care Mihaela Pleșa o consideră principala sursă de inspirație.