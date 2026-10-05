Cafeaua decofeinizată ar putea avea un avantaj surprinzător pentru creier. Ce au descoperit cercetătorii despre memorie

Ce s-a întâmplat după două săptămâni fără cafea

Cercetătorii de la APC Microbiome Ireland și University College Cork au început prin a compara 31 de persoane care consumau în mod regulat cafea cu alte 31 care nu beau cafea. Consumatorii obișnuiți au fost apoi rugați să renunțe complet la băutură timp de 14 zile. După această perioadă, au fost împărțiți aleatoriu și fără să știe ce primesc: 15 au consumat cafea decofeinizată, iar 16 cafea cu cofeină, timp de încă 21 de zile.

Reintroducerea cafelei a produs schimbări rapide în compoziția microbiomului intestinal, indiferent dacă băutura conținea sau nu cofeină. Printre bacteriile care s-au modificat s-au numărat mai multe specii asociate cu metabolismul intestinal, iar cercetătorii au constatat că unele schimbări apărute în timpul perioadei fără cafea au început să se inverseze odată cu revenirea acesteia în dietă.

Rezultatele se înscriu într-un domeniu de cercetare tot mai amplu privind legătura dintre intestin și creier. Playtech a analizat anterior modul în care axa intestin-creier și microbiomul pot influența activitatea cerebrală, dar și cercetări care sugerează că anumite bacterii intestinale pot avea legături inclusiv cu somnul.

În cazul cafelei, ipoteza cercetătorilor este că polifenolii și alți compuși vegetali ar putea influența microorganismele din intestin și metaboliții produși de acestea. Cafeaua conține peste o mie de compuși chimici, astfel că reducerea tuturor efectelor sale biologice la cofeină ar putea fi o simplificare excesivă.

Cafeaua fără cofeină a avut avantajul la testele de memorie

Cea mai interesantă diferență a apărut atunci când participanții au repetat testele cognitive. Cercetătorii au evaluat memoria episodică printr-un test în care participanții trebuiau să învețe și să își amintească liste de cuvinte. Doar grupul care a consumat cafea decofeinizată a prezentat îmbunătățiri semnificative în mai multe componente ale testului după intervenție.

Același tipar a apărut într-un test de memorie vizuo-spațială, în care participanții trebuiau să țină minte poziția unor imagini. Cei din grupul cu cafea decofeinizată au făcut semnificativ mai puține erori după cele trei săptămâni. Grupul care a primit cafea cu cofeină nu a avut o îmbunătățire semnificativă la aceleași măsurători.