Cimitirul de balene ascuns la 7.000 de metri adâncime. Descoperirea uriașă care poate rescrie istoria vieții din ocean

Un cimitir uriaș, descoperit în una dintre cele mai izolate zone ale oceanului

Cimitirul de balene a fost descoperit de o echipă internațională de cercetători din China, Italia și Noua Zeelandă, în timpul unei expediții realizate cu submersibilul de mare adâncime Fendouzhe. Zona explorată se află în Oceanul Indian, într-un relief submarin dramatic, format din tranșee și creste apărute cu milioane de ani în urmă, după separarea continentelor australian și antarctic.

După primele observații, oamenii de știință au revenit de mai multe ori la fața locului. În total, au fost realizate 32 de scufundări, iar rezultatele au fost impresionante: 485 de situri cu fosile de balene și cinci „whale falls” active, adică resturi mai recente de balene care încă susțin viață pe fundul oceanului. Acestea se întind pe aproximativ 1.200 de kilometri, la adâncimi cuprinse între 4.200 și 7.000 de metri.

Dimensiunea descoperirii este cu atât mai surprinzătoare cu cât, până acum, cel mai adânc sit de acest tip fusese identificat la puțin peste 4.200 de metri. Noua descoperire din Oceanul Indian depășește acest reper și stabilește un record clar. Densitatea estimată este uluitoare: aproape 760 de rămășițe de balene pe kilometru pătrat în zona analizată.

Cercetătorii cred că acumularea atât de mare de resturi nu este întâmplătoare. Relieful submarin al Zonei Diamantina, cu văi adânci în formă de V, ar putea atrage anumite specii de balene, în special balenele cu cioc, care se scufundă la adâncimi mari pentru a vâna calmari și pești. Aceste scufundări extreme pot deveni însă periculoase, crescând riscul de epuizare sau de probleme fiziologice.

De ce o balenă moartă poate deveni o lume vie

Deși vorbim despre un cimitir, locul este departe de a fi lipsit de viață. Când o balenă moare și se scufundă pe fundul oceanului, corpul său devine o sursă uriașă de hrană pentru organismele din adâncuri. Într-un mediu în care resursele sunt rare, o carcasă de balenă poate susține comunități întregi de animale, bacterii și microorganisme.

Pe oasele descoperite în Zona Diamantina, cercetătorii au observat anemone, bureți, stele de mare, melci marini, viermi specializați în consumul de os și colonii bacteriene care acoperă resturile cu un strat albicios. Multe dintre aceste forme de viață ar putea fi necunoscute științei, ceea ce transformă cimitirul de balene într-un laborator natural pentru studiul ecosistemelor extreme.

Importanța descoperirii merge însă și mai departe. Cercetătorii sugerează că Zona Diamantina ar putea funcționa ca un coridor biologic al „whale falls”, un fel de autostradă subacvatică prin care viața se răspândește în abisul Oceanului Indian. Într-un spațiu atât de vast și fragmentat, astfel de puncte bogate în hrană pot conecta ecosisteme îndepărtate.