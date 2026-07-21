Poți închiria casa moștenită fără acordul celorlalți coproprietari? Ce spune legea despre bunurile aflate în indiviziune
Moștenirea unui imobil de către mai mulți succesori ridică frecvent întrebări legate de drepturile fiecăruia asupra proprietății. Una dintre cele mai întâlnite situații este cea în care unul dintre coproprietari dorește să închirieze locuința fără acordul celorlalți.
Potrivit Codului civil, răspunsul depinde de natura actului și de drepturile pe care le au coproprietarii asupra bunului aflat în indiviziune.
Ce înseamnă că un imobil este în indiviziune
Atunci când o casă sau un apartament este moștenit de mai multe persoane, acestea devin coproprietari ai întregului bun, fiecare având o cotă-parte ideală din proprietate. Până la realizarea partajului, niciunul dintre moștenitori nu este proprietarul exclusiv al unei camere sau al unei părți bine delimitate din locuință.
Din acest motiv, deciziile privind folosirea imobilului trebuie analizate în funcție de regulile aplicabile coproprietății.
Poate un singur coproprietar să închirieze locuința?
Închirierea unui imobil aflat în indiviziune este considerată un act de administrare. Potrivit Codului civil, actele de administrare pot fi încheiate de coproprietarii care dețin împreună majoritatea cotelor-părți din dreptul de proprietate.
Cu alte cuvinte, dacă un singur moștenitor nu deține peste 50% din dreptul de proprietate, acesta nu poate decide singur închirierea locuinței împotriva voinței celorlalți coproprietari.
În practică, dacă imobilul a fost moștenit în cote egale de doi, trei sau mai mulți succesori, este necesar acordul coproprietarilor care dețin majoritatea cotelor pentru încheierea unui contract de închiriere.
Ce se întâmplă dacă locuința este închiriată fără acordul necesar
Dacă un coproprietar încheie un contract de închiriere fără respectarea regulilor prevăzute de lege, ceilalți coproprietari pot contesta actul în instanță, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.
Totodată, pot apărea dispute privind folosirea imobilului și împărțirea chiriei obținute din exploatarea acestuia.
De regulă, veniturile rezultate din închirierea unui bun aflat în coproprietate aparțin tuturor coproprietarilor, proporțional cu cota pe care fiecare o deține din dreptul de proprietate.
Cum poate fi evitat un conflict între moștenitori
În cazul în care coproprietarii nu ajung la un acord privind administrarea sau folosirea locuinței, una dintre soluțiile prevăzute de lege este ieșirea din indiviziune prin partaj.
După finalizarea partajului, fiecare persoană devine proprietar exclusiv asupra bunului care i-a fost atribuit sau asupra cotei stabilite prin hotărârea de partaj. Din acel moment, proprietarul poate decide în mod independent dacă închiriază sau nu locuința.
Până la împărțirea moștenirii, însă, este recomandat ca deciziile importante privind exploatarea imobilului să fie luate cu respectarea regulilor din Codul civil și, pe cât posibil, prin acordul coproprietarilor, pentru a evita litigii care pot dura ani de zile.