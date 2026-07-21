Poți închiria casa moștenită fără acordul celorlalți coproprietari? Ce spune legea despre bunurile aflate în indiviziune

Ce înseamnă că un imobil este în indiviziune

Atunci când o casă sau un apartament este moștenit de mai multe persoane, acestea devin coproprietari ai întregului bun, fiecare având o cotă-parte ideală din proprietate. Până la realizarea partajului, niciunul dintre moștenitori nu este proprietarul exclusiv al unei camere sau al unei părți bine delimitate din locuință.

Din acest motiv, deciziile privind folosirea imobilului trebuie analizate în funcție de regulile aplicabile coproprietății.

Poate un singur coproprietar să închirieze locuința?

Închirierea unui imobil aflat în indiviziune este considerată un act de administrare. Potrivit Codului civil, actele de administrare pot fi încheiate de coproprietarii care dețin împreună majoritatea cotelor-părți din dreptul de proprietate.

Cu alte cuvinte, dacă un singur moștenitor nu deține peste 50% din dreptul de proprietate, acesta nu poate decide singur închirierea locuinței împotriva voinței celorlalți coproprietari.

În practică, dacă imobilul a fost moștenit în cote egale de doi, trei sau mai mulți succesori, este necesar acordul coproprietarilor care dețin majoritatea cotelor pentru încheierea unui contract de închiriere.

Ce se întâmplă dacă locuința este închiriată fără acordul necesar

Dacă un coproprietar încheie un contract de închiriere fără respectarea regulilor prevăzute de lege, ceilalți coproprietari pot contesta actul în instanță, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

Totodată, pot apărea dispute privind folosirea imobilului și împărțirea chiriei obținute din exploatarea acestuia.