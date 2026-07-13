Mașinile electrice au ajuns la 30% din piață într-o țară europeană. Tesla revine spectaculos, România recuperează teren
Mașinile complet electrice au ajuns în iunie 2026 la aproape 30% din piața auto britanică, un prag care ar fi părut greu de atins cu numai câțiva ani în urmă. În Regatul Unit au fost înmatriculate 64.440 de automobile electrice într-o singură lună, cu 38% mai multe decât în iunie 2025.
Piața auto britanică a crescut în ansamblu cu 15%, până la 215.921 de unități, dar automobilele electrice au avut o evoluție mult mai rapidă. Cota lor a ajuns la aproximativ 29,8%, într-o lună care nu coincide cu tradiționalele vârfuri de înmatriculări generate de schimbarea numerelor de înmatriculare.
Tesla își revine, dar comparația pornește de la o bază slabă
Tesla a înmatriculat în Regatul Unit 12.403 automobile electrice în iunie, cu 42% mai multe față de aceeași lună din 2025. Creșterea este importantă pentru companie, după o perioadă în care vânzările sale europene au scăzut puternic, în timp ce piața electrică a continuat să avanseze.
Rezultatul a fost susținut de versiunile actualizate ale Model Y și Model 3, dar și de ajustările comerciale. Tesla rămâne o marcă foarte puternică în Regatul Unit, însă procentul de 42% trebuie privit în contextul unui an anterior slab. Este mai degrabă o recuperare decât atingerea unui nivel complet nou.
BYD a înmatriculat 2.999 de automobile în aceeași lună, cu 9% mai multe decât cu un an înainte. Producătorul chinez continuă să crească, dar distanța față de Tesla rămâne mare pe piața britanică. Situația diferă la nivel european, unde BYD a reușit în unele luni să depășească Tesla.
Mai important decât duelul dintre cele două mărci este faptul că automobilele electrice contribuie direct la creșterea unei piețe auto aflate în expansiune. Nu mai vorbim doar despre un segment care ia clienți de la diesel și benzină într-o piață în scădere, ci despre o tehnologie care generează volum suplimentar.
România crește rapid, dar diferența rămâne mare
În România au fost înmatriculate 5.522 de automobile complet electrice în primele șase luni din 2026, cu 72,5% mai multe decât în perioada similară din 2025. Raportate la totalul de 64.850 de autoturisme noi, electricele au reprezentat aproximativ 8,5% din piață.
Comparația cu Regatul Unit trebuie făcută atent, deoarece valoarea britanică de aproape 30% se referă la o singură lună, iar cea românească la întregul semestru. Diferența rămâne însă suficient de mare pentru a arăta că adopția se află în etape diferite. Piața românească recuperează, dar este mult mai dependentă de prețul mașinii și de programele de stimulare.
Un alt obstacol este infrastructura. Mulți români locuiesc la bloc și nu pot instala ușor un punct privat de încărcare. În Regatul Unit există, de asemenea, această problemă, dar rețeaua publică este mai densă, iar politica de electrificare a creat presiune asupra producătorilor pentru a pune pe piață mai multe modele.
Prețul carburanților a contribuit la creșterea britanică, deoarece a schimbat calculul costurilor lunare. În România, energia încărcată acasă poate fi convenabilă, dar utilizarea exclusivă a stațiilor rapide reduce semnificativ avantajul financiar. Pentru mulți cumpărători, diferența de preț dintre un EV și o mașină hibridă rămâne greu de recuperat.
Creșterea românească de 72,5% arată că interesul există. Piața are însă nevoie de modele accesibile, predictibilitate fiscală și mai multe soluții de încărcare pentru locatarii blocurilor. Pragul britanic de 30% nu va fi atins doar prin lansarea unor SUV-uri electrice scumpe, ci prin automobile compacte care pot înlocui realist un model pe benzină.
Regatul Unit arată că adopția poate accelera atunci când oferta, reglementarea și costurile de exploatare trag în aceeași direcție. România a început să recupereze teren în 2026, dar următorul pas depinde de stabilitatea programelor și de capacitatea infrastructurii de a ține pasul.