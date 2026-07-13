Mașinile electrice au ajuns la 30% din piață într-o țară europeană. Tesla revine spectaculos, România recuperează teren

Tesla își revine, dar comparația pornește de la o bază slabă

Tesla a înmatriculat în Regatul Unit 12.403 automobile electrice în iunie, cu 42% mai multe față de aceeași lună din 2025. Creșterea este importantă pentru companie, după o perioadă în care vânzările sale europene au scăzut puternic, în timp ce piața electrică a continuat să avanseze.

Rezultatul a fost susținut de versiunile actualizate ale Model Y și Model 3, dar și de ajustările comerciale. Tesla rămâne o marcă foarte puternică în Regatul Unit, însă procentul de 42% trebuie privit în contextul unui an anterior slab. Este mai degrabă o recuperare decât atingerea unui nivel complet nou.

BYD a înmatriculat 2.999 de automobile în aceeași lună, cu 9% mai multe decât cu un an înainte. Producătorul chinez continuă să crească, dar distanța față de Tesla rămâne mare pe piața britanică. Situația diferă la nivel european, unde BYD a reușit în unele luni să depășească Tesla.

Mai important decât duelul dintre cele două mărci este faptul că automobilele electrice contribuie direct la creșterea unei piețe auto aflate în expansiune. Nu mai vorbim doar despre un segment care ia clienți de la diesel și benzină într-o piață în scădere, ci despre o tehnologie care generează volum suplimentar.

România crește rapid, dar diferența rămâne mare

În România au fost înmatriculate 5.522 de automobile complet electrice în primele șase luni din 2026, cu 72,5% mai multe decât în perioada similară din 2025. Raportate la totalul de 64.850 de autoturisme noi, electricele au reprezentat aproximativ 8,5% din piață.

Comparația cu Regatul Unit trebuie făcută atent, deoarece valoarea britanică de aproape 30% se referă la o singură lună, iar cea românească la întregul semestru. Diferența rămâne însă suficient de mare pentru a arăta că adopția se află în etape diferite. Piața românească recuperează, dar este mult mai dependentă de prețul mașinii și de programele de stimulare.

Un alt obstacol este infrastructura. Mulți români locuiesc la bloc și nu pot instala ușor un punct privat de încărcare. În Regatul Unit există, de asemenea, această problemă, dar rețeaua publică este mai densă, iar politica de electrificare a creat presiune asupra producătorilor pentru a pune pe piață mai multe modele.