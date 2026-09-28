Dinozaurul uriaș cu pene și gheare de peste un metru, descoperit în China. Arăta înspăimântător, dar probabil mânca plante
Un dinozaur uriaș, acoperit cu pene, cu gheare impresionante și o gură plină de zeci de dinți a fost identificat în China, iar combinația de trăsături este suficient de ciudată încât paleontologii îl consideră unul dintre cei mai neobișnuiți membri ai grupului Therizinosauria. Noua specie a primit numele Kayrasaurus changliensis, iar descoperirea este prezentată într-un studiu publicat în Journal of Systematic Palaeontology, potrivit Popular Science. În ciuda aspectului care l-ar fi făcut să pară un prădător redutabil, anatomia maxilarului sugerează că animalul se hrănea în principal cu plante.
Therizinosaurii au fost oricum un grup neobișnuit de dinozauri. Mergeau pe două picioare, aveau gâtul lung, capul relativ mic, corpul masiv și membrele anterioare prevăzute cu gheare uriașe. Unele dintre aceste gheare puteau depăși un metru, fiind printre cele mai lungi cunoscute la orice animal.
Kayrasaurus era uriaș chiar și înainte să ajungă la maturitate
Fosila aproape completă a fost descoperită în formațiunea Yixian din nord-estul Chinei, una dintre cele mai importante regiuni paleontologice din lume. Zona este celebră pentru fosilele excepțional de bine conservate, inclusiv exemplare care au păstrat urme de pene și alte structuri delicate.
Exemplarul de Kayrasaurus changliensis măsura aproape 3,6 metri lungime și ar fi cântărit între aproximativ 115 și peste 270 de kilograme. Dimensiunea sa este comparabilă cu cea a unui urs grizzly mascul, însă există un detaliu important: individul descoperit nu ajunsese încă la maturitate.
Asta înseamnă că adulții ar fi putut deveni considerabil mai mari. Potrivit cercetătorilor, exemplarul analizat era deja de aproximativ 1,6 ori mai mare decât Beipiaosaurus inexpectus, considerat anterior unul dintre cei mai mari therizinosauri cunoscuți din China.
Descoperirea completează un an foarte interesant pentru paleontologie. Cercetările recente sugerează inclusiv că dinozaurii ar putea fi cu aproximativ 10 milioane de ani mai vechi decât indică fosilele cunoscute până acum, ceea ce continuă să modifice imaginea clasică asupra evoluției acestor animale.
Avea 77 de dinți și un maxilar extrem de neobișnuit
Dimensiunea nu este însă cea mai bizară trăsătură a noului dinozaur. Kayrasaurus avea o configurație dentară pe care paleontologii nu au mai întâlnit-o la therizinosauri de dimensiuni similare.
Mandibula inferioară avea 45 de dinți, iar cea superioară 32, adică un total de cel puțin 77 de dinți mici și foarte apropiați. Niciun alt therizinosaur mare cunoscut nu avea peste 40 de dinți pe una dintre mandibule.
Animalul avea și o mușcătură neobișnuită, cu mandibula inferioară proiectată înainte, asemănătoare unei forme severe de prognatism. În plus, cercetătorii au identificat deschideri osoase neobișnuite atât în mandibula inferioară, cât și aproape de bot. Funcția exactă a acestor structuri nu este încă înțeleasă.
Fosilele continuă să ofere astfel detalii surprinzătoare chiar și despre specii studiate de zeci de ani. Recent, un embrion fosilizat de Troodon care a murit înainte să iasă din ou a permis oamenilor de știință să urmărească schimbările anatomice prin care trecea animalul de la stadiul embrionar până la maturitate.
Arăta ca un prădător, dar probabil era vegetarian
Kayrasaurus pare să fi fost mai greu și mai robust decât rudele sale mai mici. Therizinosaurii timpurii puteau avea corpuri mai agile și adaptate alergării, în timp ce noua specie avea o constituție puternică și un aparat masticator mult mai dezvoltat.
Cu zeci de dinți și gheare care puteau transforma cu ușurință animalul într-un personaj de film horror, ar fi ușor de presupus că era un carnivor. Anatomia spune însă altceva.
Cercetătorii arată că forma maxilarului și dentiția seamănă mai mult cu cele întâlnite la grupurile de dinozauri erbivori. Kayrasaurus ar fi folosit astfel numărul mare de dinți pentru procesarea vegetației, nu pentru sfâșierea prăzii.
Therizinosaurii sunt cu atât mai interesanți din punct de vedere evolutiv deoarece fac parte din teropode, grup care include numeroși prădători celebri, inclusiv Tyrannosaurus rex. Pe parcursul evoluției, însă, această ramură a adoptat o dietă predominant vegetală și a dezvoltat un corp foarte diferit de imaginea clasică a unui teropod.
Kayrasaurus nu este nici singurul gigant asiatic descoperit recent. În 2026, paleontologii au descris și un sauropod de aproximativ 27 de metri descoperit în Thailanda, considerat cel mai mare reprezentant al grupului identificat până acum în regiune.
Noua descoperire din China arată, încă o dată, cât de experimentală a fost evoluția dinozaurilor. Kayrasaurus combina pene, dimensiuni impresionante, gheare enorme, zeci de dinți și un corp masiv într-un animal care, în ciuda aparențelor, probabil își petrecea mare parte din timp consumând vegetație.