Dinozaurul uriaș cu pene și gheare de peste un metru, descoperit în China. Arăta înspăimântător, dar probabil mânca plante

Kayrasaurus era uriaș chiar și înainte să ajungă la maturitate

Fosila aproape completă a fost descoperită în formațiunea Yixian din nord-estul Chinei, una dintre cele mai importante regiuni paleontologice din lume. Zona este celebră pentru fosilele excepțional de bine conservate, inclusiv exemplare care au păstrat urme de pene și alte structuri delicate.

Exemplarul de Kayrasaurus changliensis măsura aproape 3,6 metri lungime și ar fi cântărit între aproximativ 115 și peste 270 de kilograme. Dimensiunea sa este comparabilă cu cea a unui urs grizzly mascul, însă există un detaliu important: individul descoperit nu ajunsese încă la maturitate.

Asta înseamnă că adulții ar fi putut deveni considerabil mai mari. Potrivit cercetătorilor, exemplarul analizat era deja de aproximativ 1,6 ori mai mare decât Beipiaosaurus inexpectus, considerat anterior unul dintre cei mai mari therizinosauri cunoscuți din China.

Descoperirea completează un an foarte interesant pentru paleontologie. Cercetările recente sugerează inclusiv că dinozaurii ar putea fi cu aproximativ 10 milioane de ani mai vechi decât indică fosilele cunoscute până acum, ceea ce continuă să modifice imaginea clasică asupra evoluției acestor animale.

Avea 77 de dinți și un maxilar extrem de neobișnuit

Dimensiunea nu este însă cea mai bizară trăsătură a noului dinozaur. Kayrasaurus avea o configurație dentară pe care paleontologii nu au mai întâlnit-o la therizinosauri de dimensiuni similare.

Mandibula inferioară avea 45 de dinți, iar cea superioară 32, adică un total de cel puțin 77 de dinți mici și foarte apropiați. Niciun alt therizinosaur mare cunoscut nu avea peste 40 de dinți pe una dintre mandibule.

Animalul avea și o mușcătură neobișnuită, cu mandibula inferioară proiectată înainte, asemănătoare unei forme severe de prognatism. În plus, cercetătorii au identificat deschideri osoase neobișnuite atât în mandibula inferioară, cât și aproape de bot. Funcția exactă a acestor structuri nu este încă înțeleasă.