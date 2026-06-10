China a pornit primul centru de date subacvatic din lume. Proiectul care ar putea schimba viitorul inteligenței artificiale

Proiectul este rezultatul colaborării dintre companiile chineze HiCloud Technology și China Communications Construction și reprezintă una dintre cele mai neobișnuite soluții propuse până acum pentru susținerea creșterii explozive a cererii de putere de calcul generată de inteligența artificială.

De ce mută China centrele de date în ocean

Centrele de date moderne consumă cantități uriașe de electricitate, iar o parte importantă din această energie este folosită exclusiv pentru răcirea echipamentelor. Pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai complexe, iar necesarul de calcul crește, operatorii caută soluții pentru a reduce costurile și impactul asupra mediului.

Noul centru de date chinezesc are o capacitate maximă de 24 de megawați. Chiar dacă este mult mai mic decât mega-proiectele de ordinul gigawaților care sunt construite în prezent în alte regiuni ale lumii, acesta funcționează ca o demonstrație tehnologică menită să testeze viabilitatea conceptului.

Autoritățile chineze susțin că instalația poate reduce consumul energetic cu aproximativ 20% comparativ cu un centru de date convențional aflat pe uscat. O parte din energia necesară este furnizată de un parc eolian offshore, în timp ce apa oceanului contribuie la disiparea căldurii generate de servere.

Această abordare ar putea deveni atractivă într-un context în care industria tehnologică încearcă să limiteze impactul asupra resurselor naturale. Centrele de date clasice utilizează cantități impresionante de apă pentru răcire, iar experții avertizează că necesarul global ar putea crește semnificativ în următorii ani, pe măsură ce infrastructura AI se extinde.

Beneficii importante, dar și întrebări legate de impactul asupra mediului

Deși ideea pare promițătoare din punct de vedere energetic, specialiștii nu sunt convinși că mutarea serverelor în ocean reprezintă soluția ideală pe termen lung.

Proiecte similare propuse în trecut au stârnit îngrijorări în rândul cercetătorilor de mediu. Principala problemă este reprezentată de căldura reziduală produsă de echipamentele informatice. Chiar dacă aceasta este dispersată în apă, modificările locale de temperatură ar putea influența ecosistemele marine.