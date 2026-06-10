China a pornit primul centru de date subacvatic din lume. Proiectul care ar putea schimba viitorul inteligenței artificiale
China a inaugurat oficial ceea ce este prezentat drept primul centru de date subacvatic operațional din lume, un proiect care încearcă să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale infrastructurii digitale moderne: consumul uriaș de energie necesar pentru răcirea serverelor.
Instalația a fost amplasată în apropierea orașului Shanghai, într-o zonă dezvoltată special pentru proiecte tehnologice avansate și industrie de ultimă generație. Centrul de date se află la aproximativ 10 kilometri de coastă și este poziționat la circa 9 metri sub suprafața apei, unde temperatura mai stabilă a mediului marin poate contribui la reducerea costurilor de răcire, scrie Gizmodo.
Proiectul este rezultatul colaborării dintre companiile chineze HiCloud Technology și China Communications Construction și reprezintă una dintre cele mai neobișnuite soluții propuse până acum pentru susținerea creșterii explozive a cererii de putere de calcul generată de inteligența artificială.
De ce mută China centrele de date în ocean
Centrele de date moderne consumă cantități uriașe de electricitate, iar o parte importantă din această energie este folosită exclusiv pentru răcirea echipamentelor. Pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin mai complexe, iar necesarul de calcul crește, operatorii caută soluții pentru a reduce costurile și impactul asupra mediului.
Noul centru de date chinezesc are o capacitate maximă de 24 de megawați. Chiar dacă este mult mai mic decât mega-proiectele de ordinul gigawaților care sunt construite în prezent în alte regiuni ale lumii, acesta funcționează ca o demonstrație tehnologică menită să testeze viabilitatea conceptului.
Autoritățile chineze susțin că instalația poate reduce consumul energetic cu aproximativ 20% comparativ cu un centru de date convențional aflat pe uscat. O parte din energia necesară este furnizată de un parc eolian offshore, în timp ce apa oceanului contribuie la disiparea căldurii generate de servere.
Această abordare ar putea deveni atractivă într-un context în care industria tehnologică încearcă să limiteze impactul asupra resurselor naturale. Centrele de date clasice utilizează cantități impresionante de apă pentru răcire, iar experții avertizează că necesarul global ar putea crește semnificativ în următorii ani, pe măsură ce infrastructura AI se extinde.
Beneficii importante, dar și întrebări legate de impactul asupra mediului
Deși ideea pare promițătoare din punct de vedere energetic, specialiștii nu sunt convinși că mutarea serverelor în ocean reprezintă soluția ideală pe termen lung.
Proiecte similare propuse în trecut au stârnit îngrijorări în rândul cercetătorilor de mediu. Principala problemă este reprezentată de căldura reziduală produsă de echipamentele informatice. Chiar dacă aceasta este dispersată în apă, modificările locale de temperatură ar putea influența ecosistemele marine.
Unele studii au atras atenția asupra posibilității apariției unor înfloriri toxice de alge sau asupra riscului ca anumite specii marine să fie afectate de schimbările de temperatură și de nivelul de oxigen din apă. De asemenea, fenomenele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură marine, ar putea amplifica aceste efecte în anumite condiții.
Susținătorii proiectului afirmă însă că instalația din apropierea Shanghaiului a trecut printr-un proces riguros de evaluare și autorizare înainte de a deveni operațională. Rămâne de văzut dacă rezultatele obținute în următorii ani vor confirma beneficiile promise.