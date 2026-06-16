China anunță un progres important în tehnologia laser. Noul cristal ar putea schimba echilibrul în cursa armelor cu energie dirijată

Anunțul vine într-un moment în care marile puteri investesc masiv în tehnologii bazate pe energie dirijată, considerate de mulți specialiști drept o componentă importantă a viitoarelor sisteme de apărare.

Primele informații despre realizare au fost publicate în revista științifică Journal of Synthetic Crystals, iar cercetătorii afirmă că au depășit o serie de limitări tehnice care au împiedicat până acum producerea unor cristale de dimensiuni mari și cu rezistență ridicată, anunță South China Morning Post.

Materialul care ar putea permite construirea unor lasere mai puternice

Noul cristal BGSe are un diametru de aproximativ 60 de milimetri și este capabil să convertească radiația laser în domeniul infraroșu mediu și lung, spectru utilizat în numeroase aplicații avansate.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale materialului este rezistența sa la niveluri foarte ridicate de energie. Cercetătorii susțin că acesta poate suporta densități de putere de până la 550 de megawați pe centimetru pătrat, performanță care depășește semnificativ limitele multor materiale utilizate în prezent în sisteme similare.

Această caracteristică este esențială deoarece una dintre cele mai mari probleme ale armelor laser moderne este deteriorarea propriilor componente atunci când sunt utilizate la puteri foarte mari. În trecut, dezvoltarea unor sisteme cu rază lungă de acțiune a fost limitată tocmai de incapacitatea materialelor de a rezista energiei generate.

Specialiștii amintesc frecvent de experimentele desfășurate de Marina Statelor Unite în anii ’90, când testele cu lasere de mare putere au evidențiat dificultățile legate de supraîncălzirea și degradarea componentelor optice.

Cum au reușit cercetătorii să obțină cristalul record

Obținerea unui astfel de material presupune un proces extrem de complex și de lungă durată. Echipa de la Institutele de Științe Fizice din Hefei, parte a Academiei Chineze de Științe, explică faptul că fabricarea cristalului necesită condiții aproape perfecte.