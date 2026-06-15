China o ia înaintea lui Elon Musk în cursa cipurilor pe creier. Primul implant cerebral aprobat comercial îi ajută pe pacienții paralizați să-și miște mâna

Cum funcționează cipul cerebral NEO

Sistemul a fost dezvoltat de compania Neuracle Medical Technology din Shanghai. Potrivit Reuters, implantul este amplasat deasupra membranei protectoare a creierului, fără ca electrozii să pătrundă direct în țesutul cerebral. Această abordare este considerată mai puțin invazivă decât cea folosită de Neuralink.

Atunci când pacientul își imaginează că își mișcă mâna, senzorii captează activitatea neuronală. Un computer interpretează semnalele și le transmite unei mănuși robotizate, care execută mișcarea. Sistemul este destinat adulților cu paralizie produsă de leziuni cervicale ale măduvei spinării, care păstrează totuși o anumită mobilitate în partea superioară a brațului.

Playtech.ro a prezentat anterior cazul unui bărbat paralizat care își controla scaunul cu rotile și dispozitivele prin gând, într-un alt studiu chinezesc privind interfețele creier-computer.

În ce fel diferă de Neuralink

Neuralink introduce fire foarte subțiri cu electrozi în țesutul cerebral, folosind un robot chirurgical special. Sistemul a permis deja unor participanți la studii să controleze un cursor, să navigheze pe internet și să folosească diverse aplicații, însă nu are încă aprobare pentru comercializare generală.

Într-un material anterior, Playtech.ro a explicat cum un student paralizat și-a controlat laptopul prin implantul Neuralink. Compania lui Elon Musk urmărește pe termen lung aplicații mai ample, de la restaurarea comunicării până la controlul direct al dispozitivelor digitale.

NEO are momentan un obiectiv medical mai restrâns și foarte concret: recuperarea funcției de prindere printr-o mănușă robotică. China speră însă să extindă utilizarea interfețelor creier-computer în următorii ani, iar unele tratamente din această zonă au început deja să fie incluse în programe locale de asigurări medicale.

Playtech.ro a mai scris și despre beneficiile și riscurile implanturilor cerebrale, de la recuperarea autonomiei până la protejarea celor mai sensibile date posibile: semnalele produse de creier.