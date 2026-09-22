7 din 10 români spun că folosesc AI, dar jumătate confundă un text generat automat cu unul scris de om

Două texte și o alegere care i-a încurcat pe participanți

Respondenții au avut de comparat două fragmente și de identificat textul scris de un om. Doar 48% au ales corect. Rezultatul descrie performanța la acest exercițiu, nu demonstrează că jumătate dintre români ar fi incapabili să recunoască orice material realizat cu AI.

Mai există o diferență esențială: identificarea autorului și verificarea informației sunt două lucruri distincte. Un text generat automat poate conține informații corecte, iar unul scris de un om poate induce în eroare. Faptul că o explicație sună firesc nu este, singur, o dovadă că merită crezută.

Pe Playtech am discutat și despre cât de puțini români verifică informațiile întâlnite online. Este un indicator diferit, dar întrebarea practică rămâne aceeași: căutăm dovezi înainte să avem încredere într-un mesaj?

ChatGPT conduce clasamentul, dar procentele au nevoie de context

Dintre utilizatorii AI, 86% au folosit ChatGPT în ultimele 30 de zile, 48% Gemini, 17% Claude și 16% Copilot. Procentele nu se adună până la 100%, deoarece aceeași persoană poate utiliza mai multe servicii.

Cercetarea a inclus 1.000 de respondenți, intervievați online în mai și august 2026. Marja de eroare anunțată este de ±3,1%. MKOR precizează că recrutarea online poate favoriza participarea persoanelor mai familiarizate cu tehnologia, ceea ce poate ridica procentul utilizatorilor AI față de sondajele realizate prin metode mixte.

Așadar, cifra de 70% trebuie citită împreună cu metodologia și intervalul de vârstă analizat. Nu înseamnă că șapte din zece locuitori ai țării, indiferent de vârstă sau accesul la internet, folosesc aceste instrumente.

Distincția se leagă și de diferența dintre accesul la internet și competențele digitale: ușurința cu care deschidem o aplicație nu înlocuiește evaluarea răspunsurilor. Pentru cititor, verificarea sursei, a datei și a dovezilor este mai utilă decât încercarea de a ghici autorul după stil.