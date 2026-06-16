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de Andrei Simion
Inteligență Artificială

Rivalul european pentru ChatGPT și Claude răspândește propagandă rusească, arată un raport care pune sub semnul întrebării siguranța Mistral

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Rivalul european pentru ChatGPT și Claude răspândește propagandă rusească, arată un raport care pune sub semnul întrebării siguranța Mistral
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Mistral AI, compania franceză prezentată drept marea speranță europeană în cursa inteligenței artificiale, are o problemă serioasă cu dezinformarea. Un nou studiu arată că modelele sale pot prelua și răspândi narațiuni promovate de Kremlin, inclusiv afirmații false despre războiul din Ucraina și extinderea NATO.

Cercetătorii Institutului Limbii Estone au testat 60 de modele AI, printre care patru versiuni Mistral, ChatGPT și Claude. Sistemele au primit 75 de întrebări, în trei limbi, despre 14 teme frecvent folosite în propaganda rusă. Toate cele patru modele Mistral analizate au obținut rezultate sub 40% la identificarea și filtrarea acestor narațiuni.

Mistral a citat inclusiv Russia Today și Sputnik

Potrivit Euronews, cel puțin 12 răspunsuri oferite de modelele Mistral au trimis către surse sancționate sau cunoscute pentru promovarea mesajelor pro-Kremlin, printre care Russia Today și Sputnik.

Problema nu este complet nouă. O analiză NewsGuard publicată în aprilie 2026 arăta că Le Chat, chatbotul Mistral, repeta afirmații false în aproximativ jumătate dintre răspunsurile în limba engleză și în peste 56% dintre cele formulate în franceză. Playtech.ro a explicat anterior cum chatboții AI pot răspândi dezinformare rusească, inclusiv atunci când întrebările utilizatorilor sunt formulate neutru.

De ce situația este sensibilă pentru Europa

Mistral este văzută drept principala alternativă europeană la OpenAI, Google și Anthropic. Compania franceză a atras investiții importante și a semnat acorduri cu guverne și companii precum Airbus, BMW și autorități din domeniul apărării. Într-un material anterior, Playtech.ro a analizat șansele Europei de a-și construi propria suveranitate digitală, Mistral fiind una dintre piesele centrale ale acestui plan.

Cercetătorii cred că o posibilă sursă a problemei este rețeaua Pravda, cunoscută și drept Portal Kombat, formată din sute de site-uri create pentru a inunda motoarele de căutare și bazele de date folosite de modelele AI cu mesaje favorabile Moscovei. Astfel, un chatbot poate ajunge să considere propaganda drept informație legitimă și să o ofere mai departe cu un ton sigur.

Mistral nu a răspuns imediat solicitării Euronews. Rezultatele nu demonstrează că firma promovează intenționat propaganda rusă, dar arată cât de vulnerabile pot fi modelele AI atunci când sursele de antrenament și căutare sunt manipulate. Tocmai de aceea, folosirea inteligenței artificiale pentru verificarea dezinformării trebuie însoțită mereu de surse credibile și verificări independente.

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