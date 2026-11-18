Pe măsură ce asistenții de inteligență artificială primesc acces la tot mai multe informații personale, confidențialitatea devine un criteriu important în alegerea acestor servicii. Compania elvețiană Proton, cunoscută pentru serviciile sale de e-mail criptat și VPN, încearcă să profite de această oportunitate prin extinderea disponibilității propriului asistent AI, Lumo.

Potrivit TechCrunch, Proton a lansat pe 17 noiembrie 2026 aplicația Lumo Desktop pentru Windows, macOS și Linux. Aceasta poate interacționa cu fișierele personale, accesa aplicații externe și automatiza diverse activități, oferind utilizatorilor un control detaliat asupra permisiunilor acordate inteligenței artificiale.

Lumo poate accesa documente, e-mailuri și aplicații instalate pe calculator

Noua aplicație marchează tranziția de la un chatbot convențional către un agent AI capabil să execute sarcini în numele utilizatorului.

Prin intermediul unor instrumente denumite Connectors, Lumo poate accesa fișierele stocate pe calculator, executa comenzi și prelua informații din browser.

Asistentul se poate conecta inclusiv la servicii precum Proton Mail, Google Drive, Dropbox, Jira și Confluence. Aplicația este compatibilă și cu serverele care utilizează Model Context Protocol (MCP), standard folosit pentru conectarea sistemelor de inteligență artificială la surse externe de informații.

Utilizatorii pot stabili individual ce operațiuni pot fi efectuate automat, care necesită aprobare și care sunt interzise complet.

De exemplu, îi poți permite asistentului să îți analizeze mesajele primite și să redacteze răspunsuri, fără să îi acorzi dreptul de a trimite sau șterge e-mailuri din proprie inițiativă.

Aceste mecanisme sunt importante în contextul în care cercetătorii în securitate cibernetică au demonstrat deja că agenții AI pot fi manipulați pentru a divulga informații sensibile.

Proton promite că informațiile personale nu vor fi utilizate pentru publicitate sau antrenarea inteligenței artificiale

Principalul element prin care Proton încearcă să se diferențieze de concurență este politica privind confidențialitatea datelor.

Conform anunțului oficial al companiei, conversațiile utilizatorilor și informațiile preluate din aplicațiile conectate nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială sau pentru afișarea reclamelor personalizate.

Istoricul conversațiilor este protejat printr-un sistem de criptare de tip zero-access, care, potrivit companiei, împiedică inclusiv angajații Proton să citească mesajele salvate.

Totodată, compania susține că nu păstrează jurnale ale activității utilizatorilor pe servere. Infrastructura europeană și legislația elvețiană privind protecția datelor reprezintă alte argumente prin care Proton încearcă să atragă clienții preocupați de confidențialitatea conversațiilor cu inteligența artificială.

Compania investește și în propria infrastructură informatică, primul său cluster echipat cu acceleratoare Nvidia B300 fiind pus în funcțiune în Elveția.

Lumo poate efectua sarcini automate chiar și în absența utilizatorului

Printre noile funcționalități se numără Schedules, care permite programarea unor activități recurente. Asistentul poate realiza, de exemplu, un rezumat săptămânal al e-mailurilor primite, o analiză lunară a cheltuielilor sau poate monitoriza evoluția unui subiect de interes.

Fiecare activitate programată beneficiază de propriile setări privind permisiunile de acces.

Proton introduce și funcționalitatea Skills, prin intermediul căreia utilizatorii pot salva instrucțiuni, șabloane și documente de referință pe care inteligența artificială le poate reutiliza în conversațiile ulterioare.

Astfel, Lumo se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în industria tehnologică, în care asistenții AI se transformă în adevărați colegi virtuali, capabili să preia o parte dintre responsabilitățile cotidiene ale utilizatorilor.

Aplicația poate fi descărcată de pe site-ul oficial Proton, iar pentru utilizarea acesteia este necesar un cont Proton. Compania a făcut disponibil public inclusiv codul-sursă al aplicației desktop.

Rămâne de văzut dacă accentul pus pe confidențialitate va fi suficient pentru ca Lumo să devină un competitor important pentru ChatGPT, Claude sau Gemini, într-o piață dominată de giganții americani ai tehnologiei.