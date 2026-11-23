Windows 7 refuză să moară: sistemul de operare vechi de 17 ani poate folosi acum plăci video RTX 50 și DirectX 12. Cum au reușit pasionații de tehnologie
Windows 7 a fost lansat în 2009, într-o perioadă în care plăcile video și jocurile arătau complet diferit față de cele de astăzi. Deși Microsoft a renunțat de mult la suportul pentru acest sistem de operare, o comunitate de pasionați a reușit ceva surprinzător: să îl facă să recunoască unele dintre cele mai noi plăci grafice de pe piață. Proiectul aduce inclusiv compatibilitate experimentală cu DirectX 12 și Vulkan 1.4, tehnologii asociate în mod obișnuit cu sisteme de operare mult mai recente.
Potrivit publicației internaționale Tom’s Hardware, proiectul a fost dezvoltat de trei entuziaști cunoscuți sub numele EAZY BLACK, kryptik și VisualEhrmanntraut. Aceștia au adaptat pentru Windows 7 o versiune mai nouă a sistemului de gestionare a driverelor grafice, permițând utilizarea unor componente NVIDIA, AMD și Intel care nu beneficiază de suport oficial pentru vechiul Windows.
Cum au reușit dezvoltatorii să aducă plăci video moderne pe Windows 7
Secretul proiectului este o tehnologie numită Windows Display Driver Model, prescurtat WDDM. Aceasta controlează modul în care sistemul de operare comunică cu placa video, gestionează memoria grafică și execută operațiunile necesare afișării imaginilor.
Windows 7 a fost lansat cu WDDM 1.1, o versiune care nu a fost concepută pentru arhitectura plăcilor grafice actuale. Microsoft a introdus WDDM 2.0 odată cu Windows 10, în 2015, iar versiunea 2.2 a apărut în 2017, odată cu Creators Update.
Prin proiectul WDDM2Win7, dezvoltatorii au reușit să adapteze componente ale versiunii 2.2 pentru Windows 7, împreună cu drivere modificate. Astfel, sistemul de operare poate recunoaște plăci video pe care, în mod normal, nu le-ar putea utiliza.
Lista de compatibilitate raportată include NVIDIA GeForce RTX din seriile 40 și 50, AMD Radeon RX 7000 și RX 9000, dar și anumite modele Intel Arc. Inclusiv plăcile mai vechi, precum RTX 30 și Radeon RX 6000, ar putea beneficia de proiect.
Primele demonstrații publice au inclus o GeForce RTX 5060 și o Radeon RX 9060 XT, recunoscute de Windows 7 și de aplicații specializate precum GPU-Z. Au fost prezentate inclusiv teste DirectX 12, însă acestea nu garantează funcționarea tuturor jocurilor moderne.
Descoperirea este interesantă și în contextul evoluției generației NVIDIA RTX 50, ale cărei funcționalități avansate continuă să fie îmbunătățite.
DirectX 12, Vulkan 1.4 și chiar ray tracing pe un sistem din 2009
Una dintre cele mai importante realizări ale proiectului este extinderea posibilităților grafice ale Windows 7. Dezvoltatorii susțin că noua soluție permite utilizarea DirectX 12 și Vulkan 1.4, două interfețe grafice importante pentru jocurile și aplicațiile moderne.
DirectX 12 nu este însă complet nou pentru Windows 7. În 2019, Microsoft a introdus o versiune limitată a acestei tehnologii, destinată dezvoltatorilor care doreau să adapteze anumite jocuri pentru sistemul mai vechi. Implementarea actuală merge mai departe, deoarece modifică inclusiv componentele sistemului de drivere.
Există și relatări potrivit cărora funcții precum ray tracing și DLSS pot fi utilizate pe anumite plăci NVIDIA compatibile. Totuși, disponibilitatea acestora depinde de modelul plăcii video, versiunea driverului și aplicația folosită. Deocamdată, nu există suficiente teste pentru a confirma că toate funcțiile rulează stabil.
Diferența este importantă, mai ales în contextul dezvoltării unor tehnologii precum DLSS 5, care promite îmbunătățiri ale calității imaginii prin inteligență artificială.
Cei interesați de proiect pot găsi fișierele și driverele modificate pe platforma W7Revived. Acestea sunt însă soluții experimentale, neoficiale, care pot provoca probleme de stabilitate sau compatibilitate.
Windows 7 poate deveni mai performant, dar rămâne vulnerabil
Windows 7 continuă să aibă o comunitate de utilizatori fideli, chiar dacă sistemul a împlinit 17 ani. Interfața simplă, consumul relativ redus de resurse și compatibilitatea cu anumite programe mai vechi sunt câteva dintre motivele pentru care unii pasionați refuză să renunțe la el.
Tom’s Hardware a realizat recent și un experiment în care a comparat Windows 7 cu Windows 11 pe un calculator modern, echipat cu procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, placă video Radeon RX 6950 XT și 64 GB de memorie DDR5. În anumite jocuri, mai ales în scenariile limitate de performanța procesorului, vechiul Windows a obținut rezultate surprinzător de bune.
Acest lucru nu înseamnă însă că Windows 7 reprezintă o alternativă recomandată pentru utilizarea zilnică. Microsoft a încheiat suportul standard pentru sistem în ianuarie 2020, iar programul extins de actualizări de securitate s-a terminat în ianuarie 2023. Prin urmare, vulnerabilitățile noi nu mai sunt remediate oficial.
Situația este diferită pentru sistemele mai recente. De exemplu, Microsoft a continuat să ofere actualizări extinse de securitate pentru Windows 10 în Europa, după încheierea suportului standard din octombrie 2025.
Proiectul WDDM2Win7 rămâne o realizare tehnică impresionantă, care demonstrează cât de departe poate ajunge o comunitate de dezvoltatori independenți. Totuși, compatibilitatea cu hardware-ul modern nu rezolvă problemele de securitate ale unui sistem abandonat de producător. Windows 7 poate primi o a doua viață în laboratoarele pasionaților, dar asta nu îl transformă într-o alegere sigură pentru un calculator conectat permanent la internet.