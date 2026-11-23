Cum au reușit dezvoltatorii să aducă plăci video moderne pe Windows 7

Secretul proiectului este o tehnologie numită Windows Display Driver Model, prescurtat WDDM. Aceasta controlează modul în care sistemul de operare comunică cu placa video, gestionează memoria grafică și execută operațiunile necesare afișării imaginilor.

Windows 7 a fost lansat cu WDDM 1.1, o versiune care nu a fost concepută pentru arhitectura plăcilor grafice actuale. Microsoft a introdus WDDM 2.0 odată cu Windows 10, în 2015, iar versiunea 2.2 a apărut în 2017, odată cu Creators Update.

Prin proiectul WDDM2Win7, dezvoltatorii au reușit să adapteze componente ale versiunii 2.2 pentru Windows 7, împreună cu drivere modificate. Astfel, sistemul de operare poate recunoaște plăci video pe care, în mod normal, nu le-ar putea utiliza.

Lista de compatibilitate raportată include NVIDIA GeForce RTX din seriile 40 și 50, AMD Radeon RX 7000 și RX 9000, dar și anumite modele Intel Arc. Inclusiv plăcile mai vechi, precum RTX 30 și Radeon RX 6000, ar putea beneficia de proiect.

Primele demonstrații publice au inclus o GeForce RTX 5060 și o Radeon RX 9060 XT, recunoscute de Windows 7 și de aplicații specializate precum GPU-Z. Au fost prezentate inclusiv teste DirectX 12, însă acestea nu garantează funcționarea tuturor jocurilor moderne.

Descoperirea este interesantă și în contextul evoluției generației NVIDIA RTX 50, ale cărei funcționalități avansate continuă să fie îmbunătățite.

DirectX 12, Vulkan 1.4 și chiar ray tracing pe un sistem din 2009

Una dintre cele mai importante realizări ale proiectului este extinderea posibilităților grafice ale Windows 7. Dezvoltatorii susțin că noua soluție permite utilizarea DirectX 12 și Vulkan 1.4, două interfețe grafice importante pentru jocurile și aplicațiile moderne.