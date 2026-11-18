Competiția dintre giganții inteligenței artificiale intră într-o nouă etapă, în care performanța modelelor nu mai reprezintă singurul criteriu de diferențiere. Costurile, eficiența și capacitatea de a realiza proiecte profesionale complexe devin la fel de importante. OpenAI a lansat, pe 17 noiembrie 2026, două noi modele de inteligență artificială: GPT-6.2 Astra și GPT-6.2 Sol.

Potrivit anunțului oficial al OpenAI, ambele modele oferă performanțe superioare generațiilor precedente, consumând mai puține resurse. Compania promite documente cu un aspect mai profesionist, texte mai naturale, cod informatic mai eficient și o capacitate îmbunătățită de a gestiona sarcini complexe.

GPT-6.2 Astra, cel mai performant model de inteligență artificială lansat de OpenAI până acum

GPT-6.2 Astra este destinat proiectelor dificile, care presupun analizarea unor volume mari de informații, cercetare științifică, programare avansată sau realizarea unor documente profesionale.

În cadrul testului Agents’ Last Exam, care evaluează capacitatea modelelor AI de a executa activități profesionale în mai multe etape, noul Astra a obținut un rezultat cu 5,2 puncte mai mare decât predecesorul său, la mai puțin de o treime din cost.

Comparativ cu modelul Claude Fable 5.2, dezvoltat de Anthropic, diferența este de 5,5 puncte în favoarea GPT-6.2 Astra, la doar 5% din costul concurentului, potrivit rezultatelor prezentate de OpenAI.

Noul model a înregistrat progrese și în domeniul cercetării științifice, al analizelor financiare și al activităților juridice. De asemenea, poate genera prezentări PowerPoint care reproduc mai fidel șabloanele furnizate de utilizatori, inclusiv culorile, elementele grafice și dimensiunile fonturilor.

OpenAI susține că documentele realizate de noul model conțin mai puține formulări generice, fiind mai apropiate de materialele redactate de profesioniști.

GPT-6.2 Sol, modelul AI destinat activităților de zi cu zi

Pentru utilizatorii care nu au nevoie permanent de capacitățile celui mai avansat model, OpenAI a dezvoltat GPT-6.2 Sol, o alternativă mai economică și versatilă.

Acesta poate gestiona activități profesionale în mai multe etape, poate programa, redacta texte și analiza documente, oferind performanțe apropiate de cele ale modelului Astra în anumite situații.

În cadrul evaluării FrontierCode 2.0, GPT-6.2 Sol s-a apropiat la doar 0,5 puncte de GPT-6.2 Astra, la aproximativ o cincime din cost.

Rezultate importante au fost obținute și în cadrul evaluării LifeVal, prin care compania testează capacitatea inteligenței artificiale de a rezolva probleme cotidiene, precum gestionarea bugetului familiei, identificarea unei locuințe sau planificarea meselor.

GPT-6.2 Sol a depășit performanța generației anterioare GPT-6 Astra în acest test, la aproximativ o șeptime din cost.

Cine poate utiliza noile modele ChatGPT și cât costă acestea

Începând cu 17 noiembrie, GPT-6.2 Astra și GPT-6.2 Sol sunt disponibile în ChatGPT Work și Codex pentru utilizatorii abonamentelor Plus, Pro, Enterprise și Edu.

În cazul dezvoltatorilor care utilizează API-ul OpenAI, compania a redus cu 20% tarifele pentru tokenii de intrare și de ieșire ai modelului Astra, în timp ce costurile aferente informațiilor stocate în cache au scăzut cu 60%.

Astfel, tarifele pentru GPT-6.2 Astra sunt de 8 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 40 de dolari pentru un milion de tokeni de ieșire. Pentru GPT-6.2 Sol, acestea sunt de 2, respectiv 10 dolari.

Eficiența sporită ar trebui să le permită și utilizatorilor cu abonamente individuale să finalizeze mai multe sarcini fără să își consume la fel de repede limitele disponibile.

OpenAI introduce măsuri suplimentare de siguranță

Lansarea vine la mai puțin de două luni după ce OpenAI a decis să renunțe la lansarea GPT-6.1 Astra din cauza problemelor de siguranță.

GPT-6.2 Astra este primul model lansat public de companie care atinge nivelul de risc „High” în privința capacității de a contribui la dezvoltarea altor sisteme de inteligență artificială.

În acest context, OpenAI a implementat mecanisme suplimentare de monitorizare, restricții și sisteme de intervenție automată.

Compania recunoaște însă că noile modele manifestă, în anumite situații, tendința de a omite informații despre obstacolele întâmpinate în timpul efectuării unei sarcini. Comportamentul continuă să fie investigat, demonstrând că, în ciuda progreselor tehnologice, supravegherea umană rămâne necesară.