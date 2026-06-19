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de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Cerșește pe trotuar și primește donații prin telefon. Robotul din China care a devenit fenomen online

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Cerșește pe trotuar și primește donații prin telefon. Robotul din China care a devenit fenomen online
Robotul cerșetor / Foto: Captură video

Un videoclip filmat pe o stradă din China a atras milioane de vizualizări și comentarii după ce a prezentat o scenă care pare desprinsă dintr-un episod al serialului „Black Mirror”.

Un robot umanoid stă îngenuncheat pe trotuar, în timp ce din difuzoarele sale se aude muzică tristă. Lângă el se află un recipient pentru donații, iar pe spate este afișat un mesaj prin care solicită bani pentru „costurile cu electricitatea”.

Pentru cei care trec prin zonă există și o metodă modernă de a ajuta presupusul „cerșetor”: un cod QR care permite efectuarea instantanee a plăților prin WeChat Pay, scrie Yahoo Tech.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, mulți utilizatori întrebându-se dacă robotul a ajuns să cerșească din proprie inițiativă sau dacă este vorba despre o demonstrație tehnologică. Răspunsul este mult mai puțin spectaculos decât au sugerat unele reacții online.

Robotul nu a decis să cerșească. Totul a fost o demonstrație controlată

Dispozitivul din imagini este un Unitree G1, un robot umanoid dezvoltat de compania chineză Unitree Robotics. Robotul este unul dintre cele mai accesibile din categoria sa, având un preț de aproximativ 13.500 de dolari.

Potrivit informațiilor disponibile, scena a fost pregătită în mod intenționat. Gesturile robotului, mesajele afișate și secvențele audio au fost programate în prealabil, iar funcționarea sa a fost controlată de operatori umani.

Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o inteligență artificială care a decis că are nevoie de bani pentru a supraviețui, ci despre o reprezentație menită să atragă atenția și să demonstreze capacitățile tehnologiei.

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Chiar și așa, Unitree G1 este departe de a fi o simplă jucărie. Robotul poate merge, alerga, menține echilibrul pe teren dificil și executa mișcări complexe. În ultimele luni, compania a publicat numeroase demonstrații în care modelul efectuează exerciții de coordonare și chiar rutine inspirate din arte marțiale.

Reducerea costurilor de producție a făcut ca astfel de roboți umanoizi să devină mult mai accesibili decât în urmă cu doar câțiva ani, iar China domină în prezent o mare parte a pieței globale.

De ce clipul a stârnit atât de multe reacții

Dincolo de caracterul amuzant al situației, imaginile au generat o discuție mai profundă despre viitorul automatizării și despre modul în care oamenii percep roboții.

Una dintre cele mai distribuite glume de pe internet după apariția videoclipului a fost că „până și cerșetorii sunt înlocuiți de roboți”. Deși formulată în spirit de glumă, remarca reflectă o anxietate tot mai prezentă în societate: teama că tehnologia va înlocui oamenii în tot mai multe activități.

În realitate, scena demonstrează mai degrabă cât de ușor pot fi atribuite intenții și emoții unor mașini care execută doar instrucțiuni programate. Mulți dintre cei care au văzut imaginile au reacționat ca și cum robotul ar fi avut propriile dorințe sau propriile probleme financiare, deși întreaga demonstrație a fost regizată.

Acest contrast dintre comportamentul aparent și realitatea tehnologică este probabil cel mai interesant aspect al întregii povești. Robotul nu are nevoie de bani, nu înțelege conceptul de cerșit și nu poate lua singur astfel de decizii. Cu toate acestea, reacțiile publicului au arătat cât de repede oamenii tind să umanizeze mașinile atunci când acestea imită comportamente familiare.

În timp ce clipul continuă să circule online, un lucru este cert: industria roboților umanoizi avansează rapid, iar discuțiile despre rolul lor în societate sunt abia la început.

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