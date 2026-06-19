Cerșește pe trotuar și primește donații prin telefon. Robotul din China care a devenit fenomen online

Pentru cei care trec prin zonă există și o metodă modernă de a ajuta presupusul „cerșetor”: un cod QR care permite efectuarea instantanee a plăților prin WeChat Pay, scrie Yahoo Tech.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, mulți utilizatori întrebându-se dacă robotul a ajuns să cerșească din proprie inițiativă sau dacă este vorba despre o demonstrație tehnologică. Răspunsul este mult mai puțin spectaculos decât au sugerat unele reacții online.

Robotul nu a decis să cerșească. Totul a fost o demonstrație controlată

Dispozitivul din imagini este un Unitree G1, un robot umanoid dezvoltat de compania chineză Unitree Robotics. Robotul este unul dintre cele mai accesibile din categoria sa, având un preț de aproximativ 13.500 de dolari.

Potrivit informațiilor disponibile, scena a fost pregătită în mod intenționat. Gesturile robotului, mesajele afișate și secvențele audio au fost programate în prealabil, iar funcționarea sa a fost controlată de operatori umani.

Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o inteligență artificială care a decis că are nevoie de bani pentru a supraviețui, ci despre o reprezentație menită să atragă atenția și să demonstreze capacitățile tehnologiei.

Chiar și așa, Unitree G1 este departe de a fi o simplă jucărie. Robotul poate merge, alerga, menține echilibrul pe teren dificil și executa mișcări complexe. În ultimele luni, compania a publicat numeroase demonstrații în care modelul efectuează exerciții de coordonare și chiar rutine inspirate din arte marțiale.

Reducerea costurilor de producție a făcut ca astfel de roboți umanoizi să devină mult mai accesibili decât în urmă cu doar câțiva ani, iar China domină în prezent o mare parte a pieței globale.