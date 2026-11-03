Cercetătorii au identificat urme de sânge într-un os de dinozaur vechi de 115 milioane de ani. Descoperirea ar putea schimba studiul fosilelor

Ce au găsit cercetătorii în osul dinozaurului

Echipa coordonată de profesoara Kliti Grice, de la Universitatea Curtin din Australia, a analizat oasele unui Aratasaurus folosind microscopie electronică și teste chimice. Imaginile au scos la iveală structuri mici, rotunde, aflate în canale fine prin care treceau cândva vasele de sânge.

Forma acestora le-a atras atenția cercetătorilor, deoarece seamănă cu cea a globulelor roșii. Analizele chimice au identificat, în același timp, prezența hemului și a unor compuși rezultați din degradarea sa.

Hemul este o componentă organică a hemoglobinei, proteina din globulele roșii care permite transportul oxigenului în organism. Identificarea sa în fosila unui dinozaur atât de vechi ar putea indica faptul că anumite urme ale chimiei biologice originale au supraviețuit proceselor de fosilizare.

Cercetătorii au găsit și urme ale aminoacizilor care alcătuiesc colagenul, o proteină importantă pentru țesuturile conjunctive și pentru structura oaselor. Profesoara Grice a descris rezultatele drept o „ecou mineral și molecular” al biologiei originale a dinozaurului. Potrivit acesteia, nu au mai fost identificate până acum, în interiorul unei fosile, structuri considerate globule roșii fosilizate cu o compoziție chimică asociată hemului.

Cum au putut supraviețui urmele de sânge timp de 115 milioane de ani

Conservarea unor asemenea urme biologice reprezintă o provocare pentru cercetători. Țesuturile și moleculele organice se degradează, de regulă, mult mai repede decât structurile minerale care formează fosilele. De aceea, identificarea unor posibile resturi de celule sanguine într-un os atât de vechi ridică întrebări despre condițiile care au permis conservarea lor.

Echipa coordonată de Grice propune că un rol important l-ar fi putut avea hausmannitul, un compus pe bază de mangan. Acesta s-ar fi format în interiorul și în jurul structurilor asemănătoare globulelor roșii, contribuind la stabilizarea lor înainte de fosilizare.

Același proces ar fi putut favoriza păstrarea unor urme de aminoacizi asociați colagenului. Ipoteza ar putea explica de ce anumite componente chimice au rezistat atât de mult timp, chiar dacă țesuturile originale nu mai există în forma lor inițială.