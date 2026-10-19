Cercetătorii au găsit o metodă prin care coralii albiți își pot reveni în doar șapte săptămâni

Cum ajung coralii să își piardă culoarea și să fie în pericol

Albirea coralilor apare atunci când apa se încălzește, iar aceste animale elimină algele benefice care trăiesc în țesuturile lor. Aceste microorganisme le oferă o mare parte din energia necesară pentru creștere și supraviețuire. Fără ele, coralii își pierd culoarea, devin vulnerabili și riscă să moară de foame sau să fie invadați de alge dăunătoare.

Recuperarea nu este un proces rapid în condiții obișnuite. Chiar și atunci când supraviețuiesc unui episod de albire, coralii pot avea nevoie de luni sau chiar de ani pentru a reveni la starea inițială. În unele cazuri, deteriorarea este atât de gravă încât recuperarea nu mai are loc.

Danny Collins, doctorand în oceanografie la Stanford Doerr School of Sustainability și autor principal al studiului, a pornit de la ideea că un coral albit nu este neapărat un coral mort.

„Deși coralii albiți pot fi pe moarte, ei nu sunt încă morți”, a explicat Collins. Cercetătorul a vrut să afle ce se poate face pentru a ajuta aceste organisme după ce și-au pierdut algele benefice.

Descoperirea ar putea schimba modul în care specialiștii privesc recuperarea coralilor afectați de temperaturile ridicate. În loc să aștepte ca procesul natural să se desfășoare pe parcursul mai multor luni, cercetătorii ar putea găsi modalități de a interveni pentru a accelera revenirea organismelor.

Contactul cu un coral sănătos a făcut diferența în experiment

Ideea a pornit de la o observație făcută în laborator în 2025 de Steve Palumbi, coautor al studiului și profesor de științe marine la Stanford. Două fragmente de coral provenite din aceeași colonie, unul sănătos și celălalt albit, s-au răsturnat într-un bazin și au ajuns să se atingă. În zona de contact, fragmentul afectat a început să își recapete culoarea, semn că algele benefice reveneau în țesuturi.

Observația a atras atenția echipei de cercetare. Collins studia în acea perioadă modul în care bacteriile dăunătoare, inclusiv cele asociate deșeurilor din plastic care se depun pe corali, pot pătrunde în aceste organisme. Cercetătorii s-au întrebat dacă același mecanism al contactului fizic ar putea fi folosit pentru a transmite componente benefice de la un coral sănătos la unul afectat.