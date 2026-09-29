Centura Comarnic, deschisă circulației după aproape trei ani de lucrări. Unde se leagă de DN1

Construcția a presupus mai mult decât amenajarea unui drum nou. Proiectul include poduri și un pasaj de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești–Brașov. Aceste lucrări permit traseului să ocolească localitatea pe partea de vest și să revină în DN1 prin cea de-a doua intersecție giratorie.

Pentru cei care merg spre munte, schimbarea concretă este apariția unei alternative la drumul prin Comarnic. Efectul asupra aglomerației de pe întreaga Vale a Prahovei va putea fi observat după ce centura începe să fie folosită, mai ales în perioadele cu trafic intens. Alte localități de pe DN1 vor continua să fie traversate până la finalizarea proiectelor rutiere pregătite pentru acele zone.

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Lucrările au început în noiembrie 2023

Șantierul Centurii Comarnic a fost deschis în noiembrie 2023. La acel moment, Iulian Dumitrescu, pe atunci președintele Consiliului Județean Prahova, își exprima speranța că pe noul drum se va putea circula într-un an. Data anunțată acum pentru deschidere este 1 octombrie 2026.

Proiectul a fost inițiat de Consiliul Județean Prahova și finanțat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operațional Transporturi 2021–2027, potrivit Agerpres. Contractul de lucrări a fost câștigat de asocierea Frasinul–Artehnis, la valoarea de 236,74 milioane de lei fără TVA. Aceasta este valoarea contractului indicată la atribuirea lucrărilor, nu o sumă prezentată drept costul final al proiectului.

Ce alte drumuri sunt pregătite pe Valea Prahovei

Centura Comarnic este una dintre investițiile destinate să reducă presiunea de pe DN1. Pentru zona Bușteni–Azuga se construiește o altă variantă ocolitoare, aflată încă în execuție. Aceasta va deservi o porțiune diferită a Văii Prahovei, astfel că deschiderea drumului de la Comarnic nu înseamnă și finalizarea celorlalte legături planificate.

Planurile prezentate pentru zonă mai includ pasaje rutiere la Sinaia Sud, Sinaia Nord, Azuga și Predeal, precum și pasaje pietonale subterane. Acestea sunt proiecte separate, aflate în etape diferite. De joi, șoferii vor avea la dispoziție centura de aproape șase kilometri a Comarnicului; celelalte lucrări nu sunt incluse în deschiderea anunțată pentru 1 octombrie.