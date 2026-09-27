De ce unele drumuri au indicative cu o cifră, iar altele cu două sau trei. Ce înseamnă DN1, DN73 și DJ734
Pe drumurile din România întâlnim o mulțime de indicative care pot părea greu de descifrat la prima vedere. DN1, DN73, DJ734 sau alte combinații de litere și cifre nu sunt alese întâmplător, ci fac parte din sistemul prin care drumurile publice sunt identificate și clasificate.
Ce înseamnă literele DN, DJ și DC
Primul lucru care trebuie urmărit atunci când citim un indicativ rutier este combinația de litere. Aceasta oferă informația esențială despre categoria din care face parte drumul.
Potrivit Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, drumurile publice sunt împărțite, din punct de vedere funcțional și administrativ-teritorial, în drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes local.
În categoria drumurilor de interes național intră drumurile naționale, în cea a drumurilor de interes județean intră drumurile județene, iar drumurile de interes local includ, printre altele, drumurile comunale.
Astfel, DN este indicativul folosit pentru drumurile naționale, DJ pentru drumurile județene, iar DC pentru drumurile comunale. Literele sunt, așadar, mai importante pentru identificarea categoriei administrative decât numărul care urmează.
De ce DN1 are o singură cifră
Un exemplu binecunoscut este DN1, unul dintre drumurile naționale din România. Indicativul este format din literele „DN” și cifra „1”, însă această cifră nu trebuie interpretată ca o măsură directă a lungimii drumului, a numărului de benzi sau a calității șoselei.
Legislația definește drumurile de interes național prin rolul pe care îl au în rețeaua rutieră. Acestea asigură legături cu Capitala, cu reședințele de județ, cu obiective de interes național, între aceste puncte și cu țările vecine.
Prin urmare, cifra din DN1 este în primul rând parte din indicativul oficial al traseului. Nu există o regulă potrivit căreia o singură cifră ar însemna automat că drumul este mai important sau mai bine construit decât unul care are două ori trei cifre.
Ce înseamnă DN73
DN73 este un alt drum național, iar în acest caz indicativul are două cifre. În evidențele oficiale, DN73 este menționat pe traseul Pitești – Câmpulung – Brașov, iar documentele referitoare la rețeaua rutieră folosesc acest indicativ pentru identificarea drumului.
Diferența dintre DN1 și DN73 este, prin urmare, evidentă la nivelul numărului: primul are o cifră, iar al doilea are două. Ambele folosesc însă prefixul „DN”, ceea ce arată că fac parte din categoria drumurilor naționale.
Numărul nu trebuie citit ca un clasament. Faptul că un drum are două sau trei cifre nu înseamnă, prin el însuși, că este mai puțin important sau că aparține unei categorii inferioare.
Cum ajungem la drumuri cu trei cifre, precum DJ734
Un exemplu foarte bun este DJ734, un drum care apare în evidențele oficiale ale rețelei de drumuri județene. Indicativul este format din „DJ” și numărul 734, iar traseul este Voinești – Lerești – Voina, cu legătura la DN73.
Aici apare diferența esențială față de DN1 și DN73. Nu doar numărul este diferit, ci și prefixul: „DJ” arată că vorbim despre un drum județean, nu despre un drum național.
În aceeași zonă există și alte exemple care arată cât de variate pot fi indicativele. În documentele oficiale apar, de pildă, DJ732, DJ735, DJ737, DJ738 și DJ739, dar și indicative cu litere suplimentare, precum DJ732A sau DJ732C.
Numărul de cifre nu stabilește categoria drumului
Este ușor să presupunem că un drum cu o cifră este superior unuia cu două sau trei cifre. În realitate, categoria drumului este determinată de încadrarea sa administrativă și funcțională, nu pur și simplu de numărul de cifre din indicativ.
Ordonanța privind regimul drumurilor arată că drumurile de interes național includ drumurile naționale, cele de interes județean includ drumurile județene, iar cele de interes local includ drumurile comunale și alte categorii prevăzute de lege.
De aceea, DN1, DN73 și DJ734 trebuie citite mai întâi prin prisma literelor. DN1 și DN73 sunt drumuri naționale, în timp ce DJ734 este drum județean, chiar dacă numărul acestuia este mai mare.
Pot exista și indicative cu litere după număr
Sistemul nu se limitează la combinații precum DN1 sau DJ734. În rețeaua rutieră apar și drumuri al căror indicativ conține o literă după număr, precum DJ103A, DJ103B, DJ248A sau DJ249D. Acestea sunt evidențiate distinct în documentele oficiale, fiecare având propriul traseu.
Același principiu poate fi întâlnit și la drumurile naționale. În documentele legislative apar indicative precum DN73C sau DN73D, ceea ce arată că sistemul de numerotare poate include și litere pentru diferențierea unor trasee.
Așadar, un indicativ rutier nu trebuie interpretat doar prin cifra pe care o vedem pe indicator. Literele și combinația completă sunt cele care permit identificarea drumului și a categoriei sale.
Ce trebuie să rețină șoferii
Atunci când vezi un indicator pe care scrie DN1, „DN” arată că este vorba despre un drum național, iar „1” reprezintă numărul indicativului. În cazul DN73, avem tot un drum național, dar cu un indicativ format din două cifre.
În schimb, DJ734 este un drum județean, iar cele trei cifre fac parte din numărul său de identificare. În evidențele oficiale, traseul acestuia este Voinești – Lerești – Voina, cu punct de legătură la DN73.
Prin urmare, diferența dintre un indicativ cu una, două sau trei cifre nu trebuie confundată cu o ierarhie a drumurilor. Pentru a înțelege ce fel de drum este, primul lucru care trebuie verificat este prefixul: DN pentru drum național, DJ pentru drum județean și DC pentru drum comunal.