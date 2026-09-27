De ce unele drumuri au indicative cu o cifră, iar altele cu două sau trei. Ce înseamnă DN1, DN73 și DJ734

Potrivit Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, drumurile publice sunt împărțite, din punct de vedere funcțional și administrativ-teritorial, în drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes local.

În categoria drumurilor de interes național intră drumurile naționale, în cea a drumurilor de interes județean intră drumurile județene, iar drumurile de interes local includ, printre altele, drumurile comunale.

Astfel, DN este indicativul folosit pentru drumurile naționale, DJ pentru drumurile județene, iar DC pentru drumurile comunale. Literele sunt, așadar, mai importante pentru identificarea categoriei administrative decât numărul care urmează.

De ce DN1 are o singură cifră

Un exemplu binecunoscut este DN1, unul dintre drumurile naționale din România. Indicativul este format din literele „DN” și cifra „1”, însă această cifră nu trebuie interpretată ca o măsură directă a lungimii drumului, a numărului de benzi sau a calității șoselei.

Legislația definește drumurile de interes național prin rolul pe care îl au în rețeaua rutieră. Acestea asigură legături cu Capitala, cu reședințele de județ, cu obiective de interes național, între aceste puncte și cu țările vecine.

Prin urmare, cifra din DN1 este în primul rând parte din indicativul oficial al traseului. Nu există o regulă potrivit căreia o singură cifră ar însemna automat că drumul este mai important sau mai bine construit decât unul care are două ori trei cifre.

Ce înseamnă DN73

DN73 este un alt drum național, iar în acest caz indicativul are două cifre. În evidențele oficiale, DN73 este menționat pe traseul Pitești – Câmpulung – Brașov, iar documentele referitoare la rețeaua rutieră folosesc acest indicativ pentru identificarea drumului.