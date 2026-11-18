O altă variantă, susținută de Blocul Național Sindical, presupune stabilirea salariului minim la 4.652 de lei, pentru recuperarea unei părți din puterea de cumpărare pierdută în perioada în care veniturile au fost înghețate.

Sindicatele au avansat și propunerea unui salariu minim de 5.000 de lei, în timp ce un scenariu analizat de specialiști, raportat la 52% din câștigul salarial mediu brut prognozat, indică posibilitatea unui nivel de 5.079 de lei.

Patronatele solicită, în schimb, menținerea salariului minim la 4.325 de lei, avertizând că o nouă majorare ar putea crește presiunea financiară asupra întreprinderilor.

Câți bani ar intra efectiv pe card în 2027

Diferența dintre salariul brut și cel net este importantă, deoarece din suma înscrisă în contractul de muncă se rețin contribuția la pensii (CAS), de 25%, contribuția la sănătate (CASS), de 10%, și impozitul pe venit, de 10%, aplicat bazei impozabile.

Tabelul de mai jos prezintă simulări pentru un angajat cu normă întreagă, la funcția de bază, fără persoane în întreținere, luând în calcul deducerea personală de bază și presupunând că facilitatea celor 200 de lei netaxabili nu va fi prelungită în 2027.

Salariul minim în 2027 – simulări brut/net Scenariu Brut lunar Net estimat Menținere nivel actual 4.325 lei 2.617 lei Formula legală 4.593 lei 2.779 lei Propunere BNS 4.652 lei 2.814 lei Propunere sindicală 5.000 lei 3.025 lei Scenariu superior 5.079 lei 3.073 lei Notă: Valorile nete sunt estimative, calculate fără facilitatea fiscală de 200 de lei netaxabili. Salariul minim pentru 2027 nu a fost încă stabilit oficial.

De ce o majorare de 675 de lei brut nu înseamnă tot atâția bani în plus

De exemplu, dacă Guvernul ar accepta propunerea unui salariu minim de 5.000 de lei brut, un angajat fără persoane în întreținere ar putea încasa aproximativ 3.025 de lei net, în ipotezele fiscale folosite în tabel.

Comparativ cu salariul net actual de aproximativ 2.699 de lei, creșterea efectivă ar fi de circa 326 de lei lunar, nu de 675 de lei, cât reprezintă diferența brută.