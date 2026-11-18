TABEL. Cât ar putea fi salariul minim în 2027 și câți bani vor primi efectiv românii pe card. Calcule pentru fiecare variantă
Salariul minim pe economie ar putea crește din nou în 2027, însă suma pe care o vor primi efectiv angajații depinde atât de majorarea decisă de Guvern, cât și de taxele care vor fi aplicate veniturilor salariale. În prezent, salariul minim brut este de 4.325 de lei, iar angajații care beneficiază de facilitatea fiscală încasează aproximativ 2.699 de lei net. Pentru anul viitor sunt analizate mai multe variante, de la menținerea nivelului actual până la depășirea pragului de 5.000 de lei brut, însă o decizie definitivă nu a fost încă adoptată.
Cât ar putea crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027
Potrivit documentului de analiză transmis partenerilor sociali de Ministerul Muncii la sfârșitul lunii octombrie, aplicarea formulei legale de actualizare ar conduce la un salariu minim brut de 4.593 de lei, ceea ce ar însemna o majorare de 268 de lei față de nivelul actual.
O altă variantă, susținută de Blocul Național Sindical, presupune stabilirea salariului minim la 4.652 de lei, pentru recuperarea unei părți din puterea de cumpărare pierdută în perioada în care veniturile au fost înghețate.
Sindicatele au avansat și propunerea unui salariu minim de 5.000 de lei, în timp ce un scenariu analizat de specialiști, raportat la 52% din câștigul salarial mediu brut prognozat, indică posibilitatea unui nivel de 5.079 de lei.
Patronatele solicită, în schimb, menținerea salariului minim la 4.325 de lei, avertizând că o nouă majorare ar putea crește presiunea financiară asupra întreprinderilor.
Câți bani ar intra efectiv pe card în 2027
Diferența dintre salariul brut și cel net este importantă, deoarece din suma înscrisă în contractul de muncă se rețin contribuția la pensii (CAS), de 25%, contribuția la sănătate (CASS), de 10%, și impozitul pe venit, de 10%, aplicat bazei impozabile.
Tabelul de mai jos prezintă simulări pentru un angajat cu normă întreagă, la funcția de bază, fără persoane în întreținere, luând în calcul deducerea personală de bază și presupunând că facilitatea celor 200 de lei netaxabili nu va fi prelungită în 2027.
|Salariul minim în 2027 – simulări brut/net
|Scenariu
|Brut lunar
|Net estimat
|Menținere nivel actual
|4.325 lei
|2.617 lei
|Formula legală
|4.593 lei
|2.779 lei
|Propunere BNS
|4.652 lei
|2.814 lei
|Propunere sindicală
|5.000 lei
|3.025 lei
|Scenariu superior
|5.079 lei
|3.073 lei
Notă: Valorile nete sunt estimative, calculate fără facilitatea fiscală de 200 de lei netaxabili. Salariul minim pentru 2027 nu a fost încă stabilit oficial.
De ce o majorare de 675 de lei brut nu înseamnă tot atâția bani în plus
De exemplu, dacă Guvernul ar accepta propunerea unui salariu minim de 5.000 de lei brut, un angajat fără persoane în întreținere ar putea încasa aproximativ 3.025 de lei net, în ipotezele fiscale folosite în tabel.
Comparativ cu salariul net actual de aproximativ 2.699 de lei, creșterea efectivă ar fi de circa 326 de lei lunar, nu de 675 de lei, cât reprezintă diferența brută.
Un aspect important este că facilitatea prin care 200 de lei din salariul minim sunt scutiți de taxe este prevăzută pentru anul 2026, iar Guvernul trebuie să decidă dacă o va prelungi. Eliminarea acesteia ar reduce beneficiul unei eventuale majorări salariale.
De ce sindicatele cer salarii mai mari
Potrivit Blocului Național Sindical, aproximativ 1,4 milioane de angajați câștigă salariul minim sau sume foarte apropiate de acesta, ceea ce înseamnă că o eventuală majorare ar avea efecte asupra unei părți importante a pieței muncii.
Sindicaliștii susțin că inflația a diminuat puterea de cumpărare, iar salariul minim net actual acoperă mai puțin de jumătate din costul estimat al unui trai decent pentru o familie cu doi adulți și doi copii.
Când va fi stabilit salariul minim pentru 2027
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că este nevoie de creșterea veniturilor mici, însă decizia trebuie luată în urma consultărilor dintre Guvern, sindicate și patronate.
Stabilirea salariului minim se face potrivit mecanismului introdus prin Legea nr. 283/2024, care prevede evaluarea anuală a acestuia, inclusiv în raport cu un reper de 47%-52% din câștigul salarial mediu brut.
Până la adoptarea unei hotărâri de Guvern, toate valorile prezentate pentru 2027 rămân scenarii. Pentru angajați, cel mai important indicator va fi salariul net, deoarece acesta reprezintă suma disponibilă efectiv pentru facturi, alimente, rate și celelalte cheltuieli lunare.