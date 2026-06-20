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ECONOMIE

Cele mai mari greșeli financiare pe care le fac românii după 40 de ani. Mulți ajung să regrete abia la pensie

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Cele mai mari greșeli financiare pe care le fac românii după 40 de ani. Mulți ajung să regrete abia la pensie
Greșeli financiare pe care mulţi români le fac (Foto: Profimedia)

Într-o perioadă marcată de incertitudine economică, schimbări fiscale și tensiuni politice, tot mai mulți specialiști atrag atenția că deciziile financiare luate după vârsta de 40 de ani pot influența decisiv nivelul de trai din următoarele decenii. Mulți români se concentrează pe cheltuielile curente și ignoră riscurile care pot apărea odată cu apropierea de pensionare, iar acest lucru poate avea consecințe importante asupra stabilității financiare.

Cuprins
  1. Lipsa unui fond de rezervă pentru situații neprevăzute
  2. Convingerea că pensia de stat va fi suficientă
  3. Creditele de consum luate prea ușor
  4. Lipsa investițiilor și păstrarea tuturor banilor în cont
  5. Ajutorul financiar excesiv acordat copiilor adulți
  6. Ignorarea costurilor medicale viitoare
  7. Trăitul de la un salariu la altul

Lipsa unui fond de rezervă pentru situații neprevăzute

Una dintre cele mai frecvente greșeli este lipsa economiilor destinate situațiilor de urgență. Mulți români consideră că, după 40 de ani, dacă au un loc de muncă stabil și o locuință proprie, nu mai au nevoie de un fond de siguranță.

Realitatea este însă diferită. O problemă medicală, pierderea locului de muncă sau o perioadă de instabilitate economică poate afecta rapid bugetul unei familii. Specialiștii recomandă existența unor economii care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli.

În contextul anului 2026, când economia României este afectată de măsuri de reducere a deficitului bugetar, iar mediul politic traversează o nouă perioadă de reașezare, această rezervă financiară devine mai importantă ca niciodată.

Convingerea că pensia de stat va fi suficientă

Mulți români aflați la maturitate continuă să creadă că pensia de stat le va menține nivelul actual de trai. Datele demografice arată însă că populația activă scade, în timp ce numărul pensionarilor crește constant. Acest dezechilibru pune presiune pe sistemul public de pensii și ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea sa pe termen lung.

Cei care nu economisesc suplimentar prin Pilonul II, Pilonul III sau alte forme de investiții riscă să descopere prea târziu că veniturile din pensie sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Creditele de consum luate prea ușor

O altă greșeală frecventă este contractarea de credite pentru bunuri care își pierd rapid valoarea. După 40 de ani, mulți români aleg să își schimbe mașina, să își renoveze locuința sau să cumpere diverse produse în rate, fără să analizeze atent impactul pe termen lung asupra bugetului.

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În perioade cu dobânzi ridicate și inflație persistentă, costul total al unui credit poate deveni mult mai mare decât suma împrumutată inițial.

Lipsa investițiilor și păstrarea tuturor banilor în cont

Mulți români reușesc să economisească, însă fac o altă greșeală: lasă toți banii într-un cont curent sau într-un depozit bancar cu randament redus. Inflația erodează practic constant puterea de cumpărare a economiilor, iar banii care stau nefolosiți își pierd treptat valoarea.

Specialiștii recomandă diversificarea economiilor prin instrumente precum titlurile de stat, fondurile de investiții, obligațiunile sau alte soluții adaptate profilului de risc al fiecărei persoane.

Ajutorul financiar excesiv acordat copiilor adulți

De asemenea, mulți părinți continuă să își susțină financiar copiii chiar și după ce aceștia au devenit independenți. Deși intenția este una bună, în multe cazuri acest comportament afectează economiile necesare pentru propria pensionare. Plata ratelor, achiziția unei locuințe pentru copii sau sprijinul financiar constant pot reduce semnificativ capacitatea de economisire a familiei.

Experții recomandă astfel găsirea unui echilibru între sprijinirea copiilor și protejarea propriei stabilități financiare.

Ignorarea costurilor medicale viitoare

După 40 de ani, sănătatea începe să devină un factor financiar important. Cu toate acestea, multe persoane nu iau în calcul cheltuielile care pot apărea în următorii 10-20 de ani.

Investigațiile medicale, tratamentele și eventualele intervenții pot genera costuri semnificative. Lipsa unor economii dedicate sau a unei asigurări private poate transforma o problemă medicală într-o dificultate financiară majoră.

Trăitul de la un salariu la altul

Poate cea mai periculoasă greșeală este menținerea unui stil de viață în care toate veniturile sunt cheltuite lunar. Mulți români care au ajuns la un nivel salarial mai ridicat își măresc automat și cheltuielile, fără să pună bani deoparte. În perioade economice stabile, acest comportament poate părea lipsit de riscuri. În schimb, atunci când apar schimbări fiscale, scumpiri sau perioade de instabilitate politică, lipsa economiilor devine rapid o problemă.

În România anului 2026, marcată de presiuni bugetare, dezbateri privind taxele și incertitudini economice, prudența financiară devine una dintre cele mai importante calități pentru cei care au trecut de 40 de ani. Deciziile luate acum pot face diferența dintre o pensionare liniștită și ani întregi de dificultăți financiare.

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