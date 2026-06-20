Cele mai mari greșeli financiare pe care le fac românii după 40 de ani. Mulți ajung să regrete abia la pensie

Realitatea este însă diferită. O problemă medicală, pierderea locului de muncă sau o perioadă de instabilitate economică poate afecta rapid bugetul unei familii. Specialiștii recomandă existența unor economii care să acopere între trei și șase luni de cheltuieli.

În contextul anului 2026, când economia României este afectată de măsuri de reducere a deficitului bugetar, iar mediul politic traversează o nouă perioadă de reașezare, această rezervă financiară devine mai importantă ca niciodată.

Convingerea că pensia de stat va fi suficientă

Mulți români aflați la maturitate continuă să creadă că pensia de stat le va menține nivelul actual de trai. Datele demografice arată însă că populația activă scade, în timp ce numărul pensionarilor crește constant. Acest dezechilibru pune presiune pe sistemul public de pensii și ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea sa pe termen lung.

Cei care nu economisesc suplimentar prin Pilonul II, Pilonul III sau alte forme de investiții riscă să descopere prea târziu că veniturile din pensie sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Creditele de consum luate prea ușor

O altă greșeală frecventă este contractarea de credite pentru bunuri care își pierd rapid valoarea. După 40 de ani, mulți români aleg să își schimbe mașina, să își renoveze locuința sau să cumpere diverse produse în rate, fără să analizeze atent impactul pe termen lung asupra bugetului.

În perioade cu dobânzi ridicate și inflație persistentă, costul total al unui credit poate deveni mult mai mare decât suma împrumutată inițial.

Lipsa investițiilor și păstrarea tuturor banilor în cont

Mulți români reușesc să economisească, însă fac o altă greșeală: lasă toți banii într-un cont curent sau într-un depozit bancar cu randament redus. Inflația erodează practic constant puterea de cumpărare a economiilor, iar banii care stau nefolosiți își pierd treptat valoarea.