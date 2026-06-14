Ultima ora
Ce spor primesc bugetarii care lucrează în zilele libere. Regulile prevăzute în noua lege a salarizării. Ce se schimbă pentru bugetari din 2027
de Ana Ionescu
ECONOMIE

5 obiceiuri care te ajută să economisești energie în zilele caniculare. Cum poți reduce factura la curent fără să renunți la confort

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
5 obiceiuri care te ajută să economisești energie în zilele caniculare. Cum poți reduce factura la curent fără să renunți la confort
În fiecare vară, odată cu instalarea temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică crește semnificativ

În fiecare vară, odată cu instalarea temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică crește semnificativ. Aerul condiționat, ventilatoarele, frigiderele și alte aparate electrocasnice funcționează mai intens, iar acest lucru se reflectă direct în factura lunară.

Cuprins
  1. 1. Setează corect aerul condiționat
  2. 2. Ține ferestrele și jaluzelele închise în timpul zilei
  3. 3. Nu lăsa aparatele în stand-by
  4. 4. Folosește electrocasnicele în afara orelor foarte călduroase
  5. 5. Verifică temperatura frigiderului
  6. Economii mici care se adună pe termen lung

Specialiștii spun însă că există câteva obiceiuri simple care pot reduce consumul de energie fără să afecteze confortul din locuință. Unele dintre ele nu costă nimic și pot fi aplicate imediat.

1. Setează corect aerul condiționat

Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aparatului de aer condiționat la temperaturi foarte scăzute. Mulți aleg 18-20 de grade Celsius, în speranța că locuința se va răci mai repede.

În realitate, aparatul consumă mai multă energie pentru a atinge și menține aceste valori. Specialiștii recomandă o temperatură de 24-26 de grade Celsius, suficientă pentru confort și mult mai eficientă din punct de vedere energetic.

De asemenea, filtrele trebuie curățate periodic, deoarece un aparat murdar poate consuma considerabil mai mult curent.

2. Ține ferestrele și jaluzelele închise în timpul zilei

Soarele care pătrunde direct în locuință poate crește temperatura interioară cu câteva grade bune.

În zilele caniculare, este recomandat să păstrezi jaluzelele, rulourile sau perdelele trase în intervalele cu soare puternic. Astfel, locuința se încălzește mai greu, iar aparatul de aer condiționat va funcționa mai puțin.

Vezi și:
La ce oră este bine să foloseşti maşina de spălat rufe pentru a plăti mai puţin la curent. Intervalele orare în care curentul este mai ieftin

Aerisește dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.

3. Nu lăsa aparatele în stand-by

Televizoarele, consolele de jocuri, încărcătoarele și alte dispozitive continuă să consume energie chiar și atunci când par oprite.

Acest consum aparent nesemnificativ se acumulează pe parcursul lunii. Scoaterea din priză a aparatelor pe care nu le folosești poate aduce economii vizibile, mai ales într-o locuință cu multe dispozitive electronice.

Prizele cu întrerupător sunt o soluție simplă și eficientă pentru a elimina consumul inutil.

4. Folosește electrocasnicele în afara orelor foarte călduroase

Cuptorul electric, mașina de spălat vase sau uscătorul de rufe generează căldură suplimentară în locuință.

Dacă sunt folosite în mijlocul zilei, temperatura din casă crește și va fi nevoie de mai multă energie pentru răcire. Specialiștii recomandă utilizarea acestor aparate dimineața devreme sau seara.

În plus, este bine să pornești mașina de spălat sau mașina de spălat vase doar atunci când sunt complet încărcate.

5. Verifică temperatura frigiderului

Pe timpul verii, frigiderul este unul dintre aparatele care funcționează aproape continuu. Dacă temperatura este setată prea jos, consumul de energie crește fără beneficii reale.

În general, 4 grade Celsius pentru frigider și -18 grade pentru congelator sunt suficiente pentru păstrarea alimentelor în siguranță.

De asemenea, evită să lași ușa deschisă prea mult timp și nu introduce alimente fierbinți în frigider, deoarece aparatul va consuma mai mult pentru a reveni la temperatura optimă.

Economii mici care se adună pe termen lung

Reducerea consumului de energie nu înseamnă neapărat sacrificarea confortului în timpul verii. De cele mai multe ori, câteva schimbări simple de rutină sunt suficiente pentru a menține locuința răcoroasă și pentru a evita facturile mari la electricitate.

Aplicate constant, aceste obiceiuri pot reduce consumul de energie cu procente importante pe parcursul întregului sezon cald, oferind economii semnificative fără investiții suplimentare.

Insula care se închide o zi pe săptămână. Autoritățile spun că numărul turiștilor a devenit prea mare
Revista presei
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Profit.ro
Lefties a ajuns în București. Brandul cu prețuri mici al proprietarului Zara a deschis primul magazin din capitală
Romania TV
Anda Adam, de nerecunoscut. A fost surprinsă la piscină, dar nu arată deloc cu diva perfectă de pe internet, unde își editează masiv pozele / FOTO
Femeia.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Adevarul
Locurile din România care ascund păduri de bambus. „Unde crește el, nu mai crește iarba”
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Fructe considerate „sănătoase” care îți pot sabota dieta: ce spune un expert de la Harvard
Bucuresti.ro
Plimbarea completă în jurul Lacului Morii: ce găsești pe fiecare mal