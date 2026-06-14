5 obiceiuri care te ajută să economisești energie în zilele caniculare. Cum poți reduce factura la curent fără să renunți la confort
În fiecare vară, odată cu instalarea temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică crește semnificativ. Aerul condiționat, ventilatoarele, frigiderele și alte aparate electrocasnice funcționează mai intens, iar acest lucru se reflectă direct în factura lunară.
Specialiștii spun însă că există câteva obiceiuri simple care pot reduce consumul de energie fără să afecteze confortul din locuință. Unele dintre ele nu costă nimic și pot fi aplicate imediat.
1. Setează corect aerul condiționat
Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aparatului de aer condiționat la temperaturi foarte scăzute. Mulți aleg 18-20 de grade Celsius, în speranța că locuința se va răci mai repede.
În realitate, aparatul consumă mai multă energie pentru a atinge și menține aceste valori. Specialiștii recomandă o temperatură de 24-26 de grade Celsius, suficientă pentru confort și mult mai eficientă din punct de vedere energetic.
De asemenea, filtrele trebuie curățate periodic, deoarece un aparat murdar poate consuma considerabil mai mult curent.
2. Ține ferestrele și jaluzelele închise în timpul zilei
Soarele care pătrunde direct în locuință poate crește temperatura interioară cu câteva grade bune.
În zilele caniculare, este recomandat să păstrezi jaluzelele, rulourile sau perdelele trase în intervalele cu soare puternic. Astfel, locuința se încălzește mai greu, iar aparatul de aer condiționat va funcționa mai puțin.
Aerisește dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.
3. Nu lăsa aparatele în stand-by
Televizoarele, consolele de jocuri, încărcătoarele și alte dispozitive continuă să consume energie chiar și atunci când par oprite.
Acest consum aparent nesemnificativ se acumulează pe parcursul lunii. Scoaterea din priză a aparatelor pe care nu le folosești poate aduce economii vizibile, mai ales într-o locuință cu multe dispozitive electronice.
Prizele cu întrerupător sunt o soluție simplă și eficientă pentru a elimina consumul inutil.
4. Folosește electrocasnicele în afara orelor foarte călduroase
Cuptorul electric, mașina de spălat vase sau uscătorul de rufe generează căldură suplimentară în locuință.
Dacă sunt folosite în mijlocul zilei, temperatura din casă crește și va fi nevoie de mai multă energie pentru răcire. Specialiștii recomandă utilizarea acestor aparate dimineața devreme sau seara.
În plus, este bine să pornești mașina de spălat sau mașina de spălat vase doar atunci când sunt complet încărcate.
5. Verifică temperatura frigiderului
Pe timpul verii, frigiderul este unul dintre aparatele care funcționează aproape continuu. Dacă temperatura este setată prea jos, consumul de energie crește fără beneficii reale.
În general, 4 grade Celsius pentru frigider și -18 grade pentru congelator sunt suficiente pentru păstrarea alimentelor în siguranță.
De asemenea, evită să lași ușa deschisă prea mult timp și nu introduce alimente fierbinți în frigider, deoarece aparatul va consuma mai mult pentru a reveni la temperatura optimă.
Economii mici care se adună pe termen lung
Reducerea consumului de energie nu înseamnă neapărat sacrificarea confortului în timpul verii. De cele mai multe ori, câteva schimbări simple de rutină sunt suficiente pentru a menține locuința răcoroasă și pentru a evita facturile mari la electricitate.
Aplicate constant, aceste obiceiuri pot reduce consumul de energie cu procente importante pe parcursul întregului sezon cald, oferind economii semnificative fără investiții suplimentare.