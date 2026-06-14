5 obiceiuri care te ajută să economisești energie în zilele caniculare. Cum poți reduce factura la curent fără să renunți la confort

1. Setează corect aerul condiționat

Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aparatului de aer condiționat la temperaturi foarte scăzute. Mulți aleg 18-20 de grade Celsius, în speranța că locuința se va răci mai repede.

În realitate, aparatul consumă mai multă energie pentru a atinge și menține aceste valori. Specialiștii recomandă o temperatură de 24-26 de grade Celsius, suficientă pentru confort și mult mai eficientă din punct de vedere energetic.

De asemenea, filtrele trebuie curățate periodic, deoarece un aparat murdar poate consuma considerabil mai mult curent.

2. Ține ferestrele și jaluzelele închise în timpul zilei

Soarele care pătrunde direct în locuință poate crește temperatura interioară cu câteva grade bune.

În zilele caniculare, este recomandat să păstrezi jaluzelele, rulourile sau perdelele trase în intervalele cu soare puternic. Astfel, locuința se încălzește mai greu, iar aparatul de aer condiționat va funcționa mai puțin.

Aerisește dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.

3. Nu lăsa aparatele în stand-by

Televizoarele, consolele de jocuri, încărcătoarele și alte dispozitive continuă să consume energie chiar și atunci când par oprite.