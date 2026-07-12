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Oferta perfectă de vacanță poate fi o țeapă. Avertismentul DNSC pentru toți românii care își rezervă concediul online

Oferta perfectă de vacanță poate fi o țeapă. Avertismentul DNSC pentru toți românii care își rezervă concediul online
DNSC îi avertizează pe românii care își rezervă concediile online să fie atenți la ofertele prea bune pentru a fi adevărate. Site-urile false, presiunea pentru plata rapidă și prețurile foarte mici sunt printre cele mai întâlnite semne ale unei fraude. (Foto: Playtech)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Sezonul concediilor vine cu o creștere a rezervărilor online, dar și cu un val de tentative de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate ascund, de multe ori, escrocherii bine puse la punct, iar turiștii pot pierde sume importante înainte să ajungă măcar în vacanță.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, DNSC atrage atenția că infractorii folosesc fotografii preluate de pe site-uri legitime, prețuri foarte mici și presiunea unei rezervări rapide pentru a convinge victimele să plătească în avans.

Semnele care ar trebui să îți dea de gândit

Specialiștii spun că există câteva indicii clare care pot trăda o ofertă falsă. Printre acestea se numără site-urile necunoscute sau care nu aparțin unor operatori autorizați, prețurile mult sub nivelul pieței, promisiunile nerealiste și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar sau alte metode din care banii sunt greu de recuperat.

Un alt semnal de alarmă este presiunea exercitată asupra clientului. Dacă ți se spune că oferta expiră în câteva minute sau că trebuie să plătești imediat pentru a nu pierde locul, este bine să verifici de două ori înainte de a face transferul.

Cum te poți proteja

DNSC recomandă rezervarea concediilor doar prin platforme cunoscute sau operatori verificați, citirea recenziilor și verificarea datelor de contact ale comerciantului înainte de efectuarea plății. De asemenea, plata ar trebui făcută doar după confirmarea rezervării și după ce ai verificat că site-ul este autentic.

Nu este prima dată când apar astfel de avertismente. Noi am mai scris despre escrocheriile cu cazări false din sezonul vacanțelor, dar și despre cum poți recunoaște un site fals înainte să îți introduci datele bancare. În cele mai multe cazuri, atacatorii nu sparg conturi și nu folosesc metode sofisticate, ci profită de grabă, entuziasm și lipsa de verificare.

Mesajul DNSC este simplu: o vacanță reușită începe cu o rezervare făcută în siguranță. Dacă o ofertă pare prea avantajoasă, merită câteva minute în plus pentru verificări. De cele mai multe ori, acestea pot face diferența dintre un concediu reușit și pierderea banilor.

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