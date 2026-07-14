Cele mai importante noutăți din iOS 27, iPadOS 27, WatchOS 27 și macOS 27 Golden Gate, disponibile acum în beta public. Cum le poți testa pe gadgeturile tale Apple

Nu toate aceste funcții sunt însă disponibile imediat în fiecare regiune. Noua experiență Siri AI va debuta în limba engleză mai târziu în cursul anului și nu va fi disponibilă inițial în Uniunea Europeană pe iOS 27, iPadOS 27 și watchOS 27. Utilizatorii de Mac din UE vor putea avea acces la aceasta dacă dispozitivul și limba sistemului sunt compatibile.

Chiar și fără toate funcțiile AI activate din prima zi, versiunile beta aduc suficiente schimbări încât să merite analizate separat. Apple promite aplicații mai rapide, transferuri AirDrop îmbunătățite, o versiune mai lizibilă a interfeței Liquid Glass și instrumente noi pentru Safari, Photos, Passwords, Home, sănătate și siguranța copiilor.

iOS 27 transformă Siri într-o aplicație AI și promite un iPhone mai rapid

Cea mai importantă noutate din iOS 27 este Siri AI, o versiune reconstruită a asistentului Apple, capabilă să poarte conversații mai naturale și să răspundă la întrebări deschise. Utilizatorul va putea cere idei pentru un proiect, explicații despre un subiect sau recomandări, iar dialogul va putea continua fără repetarea permanentă a contextului.

Siri va putea folosi și contextul personal păstrat în aplicațiile utilizatorului. De exemplu, ar trebui să poată găsi o fotografie veche, un mesaj, un email sau o informație salvată într-o notiță. Apple susține că procesarea este construită în jurul protejării datelor, printr-o combinație de procesare locală și Private Cloud Compute pentru solicitările mai complexe.

O schimbare vizibilă este apariția unei aplicații Siri dedicate. Conversațiile vor fi păstrate într-un singur loc și vor putea fi continuate pe alt dispozitiv Apple conectat la același cont. O discuție începută pe iPhone va putea fi reluată pe iPad sau Mac, iar conversațiile importante vor putea fi fixate pentru acces rapid.

Pe modelele compatibile, Siri va fi integrat și în aplicația Camera printr-un mod dedicat. Visual Intelligence va putea analiza ceea ce vede camera, oferind informații despre obiecte, produse, preparate culinare sau locuri. Utilizatorul ar putea fotografia nota unui restaurant pentru a împărți suma, identifica informațiile nutriționale ale unui preparat sau adăuga un card în Apple Wallet.

Apple Intelligence aduce și funcții noi de editare foto. Spatial Reframing permite modificarea încadrării și perspectivei după realizarea imaginii, Extend poate extinde marginile fotografiei, iar Clean Up ar trebui să elimine obiecte mai mari și mai complexe decât versiunea actuală.