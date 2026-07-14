Cele mai importante noutăți din iOS 27, iPadOS 27, WatchOS 27 și macOS 27 Golden Gate, disponibile acum în beta public. Cum le poți testa pe gadgeturile tale Apple
Apple a deschis programul beta public pentru noile generații ale sistemelor sale de operare, ceea ce înseamnă că utilizatorii interesați pot instala deja iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 și macOS 27 Golden Gate fără să dețină un cont plătit de dezvoltator. Actualizările oferă o primă imagine asupra direcției în care se îndreaptă ecosistemul Apple în toamna lui 2026, de la schimbările de design și optimizările de performanță până la noua generație Siri AI.
Firul comun al tuturor platformelor este integrarea mai profundă a Apple Intelligence. Inteligența artificială nu mai este prezentată doar ca o colecție de instrumente separate pentru redactare, rezumare sau generare de imagini, ci ca un strat care leagă informațiile personale, aplicațiile și comenzile utilizatorului. Siri ar trebui să înțeleagă conversații mai naturale, să păstreze contextul și să execute acțiuni în mai multe aplicații.
Nu toate aceste funcții sunt însă disponibile imediat în fiecare regiune. Noua experiență Siri AI va debuta în limba engleză mai târziu în cursul anului și nu va fi disponibilă inițial în Uniunea Europeană pe iOS 27, iPadOS 27 și watchOS 27. Utilizatorii de Mac din UE vor putea avea acces la aceasta dacă dispozitivul și limba sistemului sunt compatibile.
Chiar și fără toate funcțiile AI activate din prima zi, versiunile beta aduc suficiente schimbări încât să merite analizate separat. Apple promite aplicații mai rapide, transferuri AirDrop îmbunătățite, o versiune mai lizibilă a interfeței Liquid Glass și instrumente noi pentru Safari, Photos, Passwords, Home, sănătate și siguranța copiilor.
iOS 27 transformă Siri într-o aplicație AI și promite un iPhone mai rapid
Cea mai importantă noutate din iOS 27 este Siri AI, o versiune reconstruită a asistentului Apple, capabilă să poarte conversații mai naturale și să răspundă la întrebări deschise. Utilizatorul va putea cere idei pentru un proiect, explicații despre un subiect sau recomandări, iar dialogul va putea continua fără repetarea permanentă a contextului.
Siri va putea folosi și contextul personal păstrat în aplicațiile utilizatorului. De exemplu, ar trebui să poată găsi o fotografie veche, un mesaj, un email sau o informație salvată într-o notiță. Apple susține că procesarea este construită în jurul protejării datelor, printr-o combinație de procesare locală și Private Cloud Compute pentru solicitările mai complexe.
O schimbare vizibilă este apariția unei aplicații Siri dedicate. Conversațiile vor fi păstrate într-un singur loc și vor putea fi continuate pe alt dispozitiv Apple conectat la același cont. O discuție începută pe iPhone va putea fi reluată pe iPad sau Mac, iar conversațiile importante vor putea fi fixate pentru acces rapid.
Pe modelele compatibile, Siri va fi integrat și în aplicația Camera printr-un mod dedicat. Visual Intelligence va putea analiza ceea ce vede camera, oferind informații despre obiecte, produse, preparate culinare sau locuri. Utilizatorul ar putea fotografia nota unui restaurant pentru a împărți suma, identifica informațiile nutriționale ale unui preparat sau adăuga un card în Apple Wallet.
Apple Intelligence aduce și funcții noi de editare foto. Spatial Reframing permite modificarea încadrării și perspectivei după realizarea imaginii, Extend poate extinde marginile fotografiei, iar Clean Up ar trebui să elimine obiecte mai mari și mai complexe decât versiunea actuală.
Safari primește gruparea automată a filelor pe subiecte și funcția Notify Me, care poate urmări modificările unei pagini. Aceasta ar putea fi folosită pentru monitorizarea unei reduceri de preț, revenirea unui produs în stoc sau actualizarea unei pagini importante.
Apple anunță și îmbunătățiri semnificative de performanță. Compania susține că aplicațiile se pot deschide cu până la 30% mai repede, fotografiile noi pot apărea în bibliotecă cu până la 70% mai rapid, iar anumite transferuri AirDrop pot fi cu până la 80% mai rapide. Rezultatele vor varia în funcție de model, starea dispozitivului și modul de utilizare.
iOS 27 rămâne compatibil cu o gamă extinsă de telefoane, începând cu iPhone 11 și iPhone SE din generația a doua. Funcțiile Apple Intelligence necesită însă hardware mai nou, precum iPhone 15 Pro și Pro Max, toate modelele iPhone 16 și generațiile ulterioare.
iPadOS 27 apropie tableta de un instrument AI pentru muncă și studiu
Pe iPad, noua generație Siri AI este integrată mai puternic în scenariile de productivitate. Visual Intelligence poate analiza conținutul de pe ecran după realizarea unei capturi. Utilizatorul poate atinge un element sau îl poate încercui cu Apple Pencil pentru a cere explicații, a identifica un produs ori a iniția o căutare vizuală.
Integrarea cu Notes este una dintre cele mai utile noutăți. Siri poate analiza atât textul tastat, cât și notițele scrise de mână, apoi le poate transforma într-o agendă structurată, într-un rezumat sau într-un ghid de studiu. Pentru studenți și profesioniști, această funcție poate reduce semnificativ timpul necesar organizării materialelor.
Write with Siri va funcționa în aproape orice câmp de text compatibil. Asistentul poate genera un document de la zero, poate reformula un paragraf și poate oferi feedback. În Messages și Mail, sistemul va încerca să păstreze stilul, tonul și punctuația utilizatorului, astfel încât rezultatul să nu pară complet străin de modul său obișnuit de comunicare.
iPadOS 27 aduce și optimizări importante pentru lucrul cu fișiere. Apple afirmă că navigarea și copierea unui număr mare de fișiere între iPad și o unitate externă pot fi de până la cinci ori mai rapide. Este o schimbare relevantă pentru fotografi, videografi și utilizatorii care lucrează cu SSD-uri externe.
Sincronizarea Messages devine mai rapidă și mai predictibilă, iar notificările și numărul mesajelor necitite ar trebui să se actualizeze mai bine atunci când utilizatorul revine la tabletă după o perioadă de inactivitate.
iPadOS 27 este compatibil cu iPad din generația a noua și mai nou, iPad mini 6 și mai nou, iPad Air din generația a patra și mai nou și mai multe generații de iPad Pro. Apple Intelligence necesită însă un iPad cu cip M1 sau mai nou ori iPad mini cu A17 Pro. Unele funcții avansate de generare și analiză vizuală pot necesita modele M4 cu minimum 12 GB de memorie unificată.
macOS 27 Golden Gate aduce Siri AI în Spotlight și îmbunătățește lucrul cu monitoare ultrawide
macOS 27 poartă numele Golden Gate și continuă unificarea vizuală a ecosistemului Apple. Interfața Liquid Glass este ajustată pentru contrast și lizibilitate mai bune, iar utilizatorul primește un glisor prin care poate alege între un aspect foarte transparent și unul mai puternic colorat.
Siri AI va fi accesibil și prin Spotlight, unde opțiunea Ask Siri poate apărea între rezultatele principale. Pe Mac, asistentul este gândit mai ales pentru cercetare, redactare și lucrul cu informațiile răspândite prin aplicații.
Visual Intelligence poate analiza o captură de ecran, inclusiv un document PDF sau o imagine afișată pe monitor. Utilizatorul poate cere un rezumat, explicații despre un grafic, identificarea unui obiect sau inițierea unei căutări. Write with Siri va fi disponibil în câmpurile de text și va putea genera, corecta sau rescrie conținut.
Safari primește aceleași funcții de grupare inteligentă și monitorizare a paginilor, iar aplicația Passwords poate avertiza când o parolă este slabă sau compromisă. În anumite situații, sistemul va putea iniția automat procesul de schimbare a parolei, fără ca utilizatorul să navigheze manual prin toate meniurile site-ului.
Calendar permite crearea sau modificarea unui eveniment printr-o descriere în limbaj natural. Dacă utilizatorul schimbă formularea din „prânz” în „cafea”, aplicația poate ajusta automat informațiile asociate evenimentului.
Pentru utilizatorii profesioniști, suportul pentru monitoare ultrawide este îmbunătățit. Apple menționează rezoluții precum 5K la 120 Hz și păstrarea mai corectă a aranjamentului ecranelor după deconectarea și reconectarea Mac-ului.
Compatibilitatea este limitată la computerele cu cipuri Apple silicon: MacBook Air și MacBook Pro din 2020 sau mai noi, iMac din 2021, Mac mini din 2020, Mac Studio din 2022 și Mac Pro cu Apple silicon din 2023. Era compatibilității cu modelele Intel se încheie astfel pentru noua versiune majoră.
watchOS 27 schimbă grila aplicațiilor și face antrenamentele mai inteligente
watchOS 27 aduce o aplicație Siri dedicată și o grilă dinamică de aplicații, care evidențiază programele folosite recent sau recomandate în funcție de context. Siri va putea răspunde la întrebări, găsi informații personale și executa acțiuni precum schimbarea obiectivului inelului Move, redarea unei melodii sau trimiterea unor informații către un contact.
Workout Buddy primește date suplimentare despre ritm, distanță și durata antrenamentelor. O noutate importantă este posibilitatea de a folosi funcția fără ca iPhone-ul să se afle în apropiere, cu condiția ca ceasul și configurația utilizatorului să fie compatibile.
Algoritmii de mișcare sunt îmbunătățiți pentru estimarea mai precisă a distanțelor parcurse pe bandă, atât la alergare, cât și la mers. Cycle Tracking poate identifica tipare care ar putea sugera perimenopauza și poate oferi resurse educaționale, fără ca funcția să înlocuiască evaluarea medicală.
Gestul prin atingerea degetului mare de arătător poate fi folosit pentru selectarea unui widget din Smart Stack. Sugestiile Smart Stack devin mai contextuale și pot afișa ziua de naștere a unui contact, locul unde a fost parcată mașina, alarma de somn sau un card de transport.
Aplicațiile Find Devices, Find People și Find Items sunt reunite într-o experiență Find My mai simplă. Wallet permite și crearea unor carduri personalizate pe baza unui cod QR sau de bare, utile pentru legitimații și abonamente.
watchOS 27 necesită un iPhone 11 sau mai nou, cu iOS 27, și este compatibil cu Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Apple Watch Ultra 2 și Ultra 3, precum și Apple Watch SE 3.
Cum te înscrii în programul beta și de ce nu ar trebui să instalezi actualizările pe dispozitivul principal
Pentru acces, trebuie să înscrii contul Apple în programul gratuit Apple Beta Software Program. Este suficient să intri pe beta.apple.com, să te autentifici cu același cont folosit pe dispozitive și să accepți condițiile programului.
Acest pas este important inclusiv pentru utilizatorii care au testat anterior versiunile Developer Beta. Dacă Apple ID-ul nu este înscris în programul beta public, în meniul de actualizare poate apărea numai opțiunea Developer Beta, nu și Public Beta.
Pe iPhone și iPad, după înscriere, intră în Configurări, General, Actualizare software și Actualizări beta, apoi selectează iOS 27 Public Beta sau iPadOS 27 Public Beta. Pe Mac, traseul este Configurări sistem, General, Actualizare software și meniul dedicat actualizărilor beta.
Pentru Apple Watch, iPhone-ul asociat trebuie să ruleze iOS 27. Intră în aplicația Watch de pe telefon, deschide Ceasul dvs., General, Actualizare software și Actualizări beta, apoi selectează watchOS 27 Public Beta. Ceasul trebuie să fie încărcat suficient și conectat la alimentare în timpul instalării.
Înainte de orice actualizare, realizează un backup complet. Apple recomandă instalarea software-ului beta pe un dispozitiv secundar sau, în cazul unui Mac, pe un volum separat. Aplicațiile pot avea probleme de compatibilitate, autonomia se poate reduce, dispozitivul se poate încălzi, iar anumite funcții pot dispărea sau se pot modifica de la o versiune beta la alta.
iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 și macOS 27 Golden Gate nu sunt versiuni finale. Variantele comerciale, destinate tuturor utilizatorilor, vor fi lansate în această toamnă. Până atunci, funcțiile pot fi modificate, amânate sau limitate în funcție de țară, limbă și dispozitiv.