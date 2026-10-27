Apple Creator Studio primește cea mai importantă actualizare de la lansare. AI în Pages și Numbers, editare foto prin comenzi text și funcții noi pentru Final Cut Pro, inclusiv integrarea cu ChatGPT
Apple continuă să integreze inteligența artificială în aplicațiile sale, iar cea mai recentă actualizare Apple Creator Studio ar putea schimba semnificativ modul în care utilizatorii de Mac, iPad și iPhone editează videoclipuri, prelucrează fotografii, produc muzică sau creează documente. Compania americană a anunțat pe 27 octombrie 2026 o serie extinsă de funcționalități noi, care transformă unele dintre cele mai populare programe ale sale în instrumente mult mai inteligente și mai ușor de utilizat.
Noutățile vizează aplicații precum Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages și Numbers. Printre cele mai importante schimbări se numără integrarea efectelor profesionale MotionVFX direct în Final Cut Pro, editarea fotografiilor prin instrucțiuni în limbaj natural și introducerea unor asistenți AI capabili să înțeleagă conținutul documentelor. Mai mult decât atât, Apple deschide o parte dintre aplicațiile sale către agenți AI externi, o decizie care ar putea simplifica automatizarea activităților de birou.
Final Cut Pro primește efecte profesionale integrate, iar Pixelmator Pro poate modifica fotografii folosind AI
Pentru creatorii de conținut video, una dintre cele mai importante noutăți este integrarea directă a MotionVFX în Final Cut Pro pentru Mac. Aceasta oferă acces la mii de elemente grafice, tranziții, animații, titluri și șabloane profesionale, fără să mai fie necesară achiziționarea și instalarea individuală a unor pachete suplimentare. Biblioteca include inclusiv instrumente pentru rotoscoping, urmărirea obiectelor și corecția culorilor, funcționalități folosite frecvent în producțiile video complexe.
În plus, Final Cut Pro primește acces la Content Hub, o bibliotecă de materiale video, fotografii și fundaluri selectate de Apple. Utilizatorii pot integra aceste resurse direct în proiectele lor, fără să părăsească aplicația. Fluxul de lucru cu Pixelmator Pro devine mai eficient, deoarece imaginile pot fi deschise din timeline, editate și actualizate automat în proiectul original. Apple introduce și opțiuni suplimentare pentru animațiile bazate pe keyframes, reorganizarea clipurilor pe timeline și transcrierea în 23 de limbi noi.
Pixelmator Pro beneficiază, la rândul său, de o funcție importantă numită Generate Fill. Aceasta permite selectarea unei zone dintr-o fotografie și modificarea ei printr-o simplă descriere textuală. De exemplu, poți selecta un obiect dintr-o imagine și solicita înlocuirea sa cu un alt element, fără să reconstruiești manual fundalul. Inteligența artificială încearcă să reproducă iluminarea, perspectiva și textura scenei originale, astfel încât intervenția să pară cât mai naturală. Elementele generate pot fi integrate în straturi existente sau adăugate separat, pentru editări ulterioare. Funcția Super Resolution contribuie la păstrarea clarității imaginilor generate.
Logic Pro devine mai inteligent, iar separarea instrumentelor muzicale ajunge la un nou nivel
Apple nu neglijează nici producția muzicală. Logic Pro pentru Mac primește un asistent inteligent, disponibil inițial în versiune beta, care poate ajuta utilizatorii să configureze proiecte, să pregătească înregistrarea unei voci sau să înțeleagă mai bine instrumentele aplicației. Asistentul utilizează o combinație de modele dezvoltate de Apple și de terți, fiind conceput pentru a simplifica activitățile repetitive și pentru a-i ajuta inclusiv pe muzicienii aflați la început de drum.
O altă noutate importantă este îmbunătățirea funcției Stem Splitter, care permite separarea componentelor unei înregistrări muzicale. Noua versiune poate izola, înlocui sau reechilibra componentele percuției fără acces la înregistrările multitrack originale. Pentru producătorii muzicali și pasionații de remixuri, această funcționalitate poate deveni extrem de utilă atunci când lucrează cu melodii deja finalizate.
Logic Pro introduce și un Browser reproiectat, care reunește instrumentele virtuale, efectele, loop-urile și alte resurse audio într-o singură interfață. Prin analiza locală a conținutului muzical, aplicația poate identifica și clasifica automat sunetele importate, facilitând căutarea și descoperirea unor elemente compatibile. Biblioteca este extinsă inclusiv prin integrarea Splice și printr-un nou pachet de producție realizat de Sergio George, câștigător a 20 de premii Grammy.
Pages, Numbers și Keynote primesc asistenți AI care înțeleg documentele și pot automatiza activitățile
Probabil cea mai interesantă schimbare pentru publicul larg este integrarea inteligenței artificiale în Pages, Numbers și Keynote. Apple introduce asistenți bazați pe propriile modele AI și pe tehnologie OpenAI, capabili să interpreteze contextul documentelor și să execute instrucțiuni formulate în limbaj natural. În Pages, aceștia pot ajuta la redactarea, reorganizarea și îmbunătățirea textelor, în timp ce în Keynote pot contribui la proiectarea, animarea și ajustarea prezentărilor.
În Numbers, asistentul AI poate organiza informații, realiza calcule, genera tabele și propune reprezentări grafice potrivite pentru datele analizate. Utilizatorii pot primi sugestii pentru diferite tipuri de grafice, cu posibilitatea de a previzualiza rezultatul înainte de integrarea sa în document. Pentru activitățile de birou care presupun prelucrarea unor volume mari de informații, aceste funcții ar putea reduce considerabil timpul necesar operațiunilor repetitive.
O schimbare tehnologică și mai importantă este introducerea suportului pentru Model Context Protocol, cunoscut drept MCP. Acesta permite agenților AI și instrumentelor externe compatibile să citească informații, să modifice documente și să execute anumite acțiuni direct în Pages, Numbers și Keynote. În perspectivă, utilizatorii ar putea delega unor asistenți inteligenți sarcini complexe, de la reorganizarea unui raport până la construirea unor prezentări bazate pe informații existente.
Există însă o limitare importantă pentru utilizatorii din România. La lansare, noii asistenți AI din Pages, Numbers, Keynote și Logic Pro sunt disponibili în versiune beta doar în engleza americană, iar utilizarea lor necesită dispozitive compatibile cu Apple Intelligence. Suportul MCP în aplicațiile de productivitate necesită macOS 27 sau o versiune ulterioară.
Când se lansează actualizarea Apple Creator Studio și cât costă abonamentul
Noile funcționalități Apple Creator Studio vor deveni disponibile în noiembrie 2026, printr-o actualizare gratuită pentru abonații existenți. În Statele Unite, abonamentul costă 12,99 dolari pe lună sau 129 de dolari pe an, fiind disponibilă și o perioadă de încercare gratuită de o lună pentru abonații noi. Achiziționarea unui Mac nou sau a unui iPad eligibil poate oferi acces gratuit timp de trei luni, în condițiile stabilite de Apple.
Pachetul poate fi partajat cu până la șase membri ai familiei prin Family Sharing. În același timp, Apple continuă să comercializeze separat versiunile cu achiziție unică ale aplicațiilor profesionale precum Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion și Compressor. Versiunile gratuite ale Pages, Numbers, Keynote și Freeform rămân disponibile, însă noile instrumente premium sunt dedicate abonaților Creator Studio.
Actualizarea include și îmbunătățiri pentru Freeform, precum stiluri de text reutilizabile și personalizarea fundalurilor, urmând ca în decembrie să fie introdusă inclusiv generarea unor forme editabile pornind de la descrieri textuale.
Prin această actualizare, Apple face un pas important către transformarea aplicațiilor tradiționale în spații de lucru asistate permanent de inteligența artificială. Integrarea MCP și a tehnologiei OpenAI sugerează că viitorul productivității pe Mac și iPad nu se va rezuma la generarea de texte sau imagini, ci va implica automatizarea unor procese complexe, direct în programele pe care milioane de utilizatori le folosesc deja.