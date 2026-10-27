Apple Creator Studio primește cea mai importantă actualizare de la lansare. AI în Pages și Numbers, editare foto prin comenzi text și funcții noi pentru Final Cut Pro, inclusiv integrarea cu ChatGPT

Final Cut Pro primește efecte profesionale integrate, iar Pixelmator Pro poate modifica fotografii folosind AI

Pentru creatorii de conținut video, una dintre cele mai importante noutăți este integrarea directă a MotionVFX în Final Cut Pro pentru Mac. Aceasta oferă acces la mii de elemente grafice, tranziții, animații, titluri și șabloane profesionale, fără să mai fie necesară achiziționarea și instalarea individuală a unor pachete suplimentare. Biblioteca include inclusiv instrumente pentru rotoscoping, urmărirea obiectelor și corecția culorilor, funcționalități folosite frecvent în producțiile video complexe.

În plus, Final Cut Pro primește acces la Content Hub, o bibliotecă de materiale video, fotografii și fundaluri selectate de Apple. Utilizatorii pot integra aceste resurse direct în proiectele lor, fără să părăsească aplicația. Fluxul de lucru cu Pixelmator Pro devine mai eficient, deoarece imaginile pot fi deschise din timeline, editate și actualizate automat în proiectul original. Apple introduce și opțiuni suplimentare pentru animațiile bazate pe keyframes, reorganizarea clipurilor pe timeline și transcrierea în 23 de limbi noi.

Pixelmator Pro beneficiază, la rândul său, de o funcție importantă numită Generate Fill. Aceasta permite selectarea unei zone dintr-o fotografie și modificarea ei printr-o simplă descriere textuală. De exemplu, poți selecta un obiect dintr-o imagine și solicita înlocuirea sa cu un alt element, fără să reconstruiești manual fundalul. Inteligența artificială încearcă să reproducă iluminarea, perspectiva și textura scenei originale, astfel încât intervenția să pară cât mai naturală. Elementele generate pot fi integrate în straturi existente sau adăugate separat, pentru editări ulterioare. Funcția Super Resolution contribuie la păstrarea clarității imaginilor generate.

Logic Pro devine mai inteligent, iar separarea instrumentelor muzicale ajunge la un nou nivel

Apple nu neglijează nici producția muzicală. Logic Pro pentru Mac primește un asistent inteligent, disponibil inițial în versiune beta, care poate ajuta utilizatorii să configureze proiecte, să pregătească înregistrarea unei voci sau să înțeleagă mai bine instrumentele aplicației. Asistentul utilizează o combinație de modele dezvoltate de Apple și de terți, fiind conceput pentru a simplifica activitățile repetitive și pentru a-i ajuta inclusiv pe muzicienii aflați la început de drum.

O altă noutate importantă este îmbunătățirea funcției Stem Splitter, care permite separarea componentelor unei înregistrări muzicale. Noua versiune poate izola, înlocui sau reechilibra componentele percuției fără acces la înregistrările multitrack originale. Pentru producătorii muzicali și pasionații de remixuri, această funcționalitate poate deveni extrem de utilă atunci când lucrează cu melodii deja finalizate.

Logic Pro introduce și un Browser reproiectat, care reunește instrumentele virtuale, efectele, loop-urile și alte resurse audio într-o singură interfață. Prin analiza locală a conținutului muzical, aplicația poate identifica și clasifica automat sunetele importate, facilitând căutarea și descoperirea unor elemente compatibile. Biblioteca este extinsă inclusiv prin integrarea Splice și printr-un nou pachet de producție realizat de Sergio George, câștigător a 20 de premii Grammy.

Pages, Numbers și Keynote primesc asistenți AI care înțeleg documentele și pot automatiza activitățile

Probabil cea mai interesantă schimbare pentru publicul larg este integrarea inteligenței artificiale în Pages, Numbers și Keynote. Apple introduce asistenți bazați pe propriile modele AI și pe tehnologie OpenAI, capabili să interpreteze contextul documentelor și să execute instrucțiuni formulate în limbaj natural. În Pages, aceștia pot ajuta la redactarea, reorganizarea și îmbunătățirea textelor, în timp ce în Keynote pot contribui la proiectarea, animarea și ajustarea prezentărilor.