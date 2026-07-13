Cele mai cumpărate telefoane Xiaomi în această perioadă. Modelele pe care românii le aleg cel mai des și cât costă

Redmi Note rămâne seria preferată de cumpărători

Analizând listele afișate în magazinele online, seria Redmi Note este cea care apare cel mai des în preferințele cumpărătorilor. Cel mai performant model din imagine este Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus, configurat cu 12 GB RAM, 512 GB spațiu de stocare și conectivitate 5G. Telefonul este afișat la un preț de aproximativ 2.192 lei, fiind și unul dintre modelele marcate drept favorite de clienți.

În aceeași familie apare și Redmi Note 14 Pro Plus, echipat cu 8 GB RAM, 256 GB stocare, ecran de 6,67 inci și conectivitate 5G. Acesta este listat la aproximativ 1.380 lei, ceea ce îl transformă într-o alternativă mai accesibilă pentru cei care își doresc un telefon din gama superioară.

Mai este prezent și Xiaomi Redmi Note 15 Pro, în varianta cu 8 GB RAM și 256 GB memorie internă, precum și modelul Redmi Note 15, tot cu 8 GB RAM și 256 GB stocare, orientate către segmentul mid-range.

Redmi 15 atrage atenția prin raportul dintre preț și memorie

O surpriză în clasament este Redmi 15C, care apare în două configurații diferite. Varianta mai bine echipată oferă 16 GB RAM, 256 GB stocare și este disponibilă într-o nuanță Mint Green, la un preț de aproximativ 899 lei.

Tot în ofertă apare și versiunea cu 8 GB RAM și 256 GB memorie internă, destinată celor care vor un telefon accesibil, dar cu suficient spațiu pentru aplicații, fotografii și videoclipuri.

La polul opus se află Redmi A5, unul dintre cele mai ieftine telefoane Xiaomi disponibile în imagine. Acesta vine cu 4 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, iar prețul afișat este de aproximativ 498 lei, fiind o opțiune destinată utilizatorilor care caută un smartphone pentru activitățile de bază.

Xiaomi 17T este alternativa pentru cei care vor performanță

În lista celor mai populare modele apare și Xiaomi 17T, configurat cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare. Modelul este poziționat peste seria Redmi și se adresează utilizatorilor care își doresc performanțe mai ridicate pentru multitasking, gaming sau editare foto și video.