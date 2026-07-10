Redmi Note 17 Pro vine cu o baterie uriașă de 9.000 mAh. Xiaomi confirmă lansarea și dezvăluie primele specificații

Xiaomi promite o baterie care rezistă ani întregi

Pe lângă capacitatea impresionantă a acumulatorului, Xiaomi anunță și o politică de garanție extinsă pentru baterie, încercând să răspundă preocupărilor legate de degradarea acesteia în timp.

Compania susține că, dacă în primii patru ani de utilizare capacitatea bateriei scade sub 80% din valoarea inițială, utilizatorii vor beneficia de înlocuirea gratuită a acesteia. Mai mult, în al cincilea an, producătorul promite chiar un upgrade gratuit către o baterie cu o capacitate mai mare, în cazul în care nivelul de uzură depășește același prag.

Este o strategie prin care Xiaomi încearcă să evidențieze durabilitatea noii generații Redmi Note și să ofere utilizatorilor mai multă încredere în utilizarea pe termen lung a dispozitivului.

Ecran foarte luminos, protecție IP69K și cameră de 200 MP

Redmi Note 17 Pro nu impresionează doar prin autonomie. Telefonul va fi echipat cu un ecran OLED cu rezoluție 1,5K, iar luminozitatea maximă poate ajunge până la 3.500 de niți în modul Boost, ceea ce ar trebui să asigure o vizibilitate excelentă inclusiv în lumina puternică a soarelui.

La capitolul rezistență, Xiaomi a confirmat utilizarea sticlei Corning Gorilla Glass Victus 2, una dintre cele mai solide soluții disponibile în prezent pentru protecția ecranului.

Telefonul beneficiază și de certificarea IP69K, ceea ce înseamnă că este protejat împotriva prafului, poate rezista la scufundări în apă de până la trei metri și suportă inclusiv jeturi de apă sub presiune. În plus, Redmi Note 17 Pro a obținut certificări de cinci stele pentru rezistența la căderi din partea laboratoarelor independente SGS și CQC.

Sub carcasă se află procesorul Snapdragon 6 Gen 5, iar camera principală utilizează un senzor de 200 de megapixeli, confirmând orientarea telefonului către utilizatorii care își doresc performanțe solide în fotografie fără să treacă la segmentul premium.