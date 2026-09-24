Cel mai precis ceas din lume sfidează timpul: ar avea nevoie de 260 de miliarde de ani pentru a pierde o secundă. Descoperirea care ar putea schimba modul în care măsurăm timpul

Cum funcționează ceasul atomic cu lutețiu și de ce este atât de precis

În interiorul noului dispozitiv, timpul este măsurat prin observarea comportamentului unui singur ion de lutețiu. Cercetătorii folosesc un laser a cărui lumină este reglată la frecvența necesară pentru a determina un electron să treacă într-o stare energetică superioară. Această tranziție reprezintă un fenomen atomic extrem de regulat, iar oscilațiile luminii laserului sunt utilizate pentru a marca trecerea timpului. Spre deosebire de un ceas tradițional, în care precizia depinde de funcționarea unui mecanism fizic, noul dispozitiv folosește proprietățile fundamentale ale atomilor.

Unul dintre avantajele lutețiului este sensibilitatea redusă la variațiile de temperatură și ale câmpurilor magnetice. Aceste influențe externe pot modifica frecvența tranzițiilor atomice, afectând precizia măsurătorilor. Comparativ cu alte elemente utilizate în construcția ceasurilor optice, precum stronțiul și iterbiul, lutețiul este mai puțin sensibil la anumite perturbări ale mediului. În plus, dispozitivul funcționează la temperatura camerei și utilizează tehnologie laser disponibilă comercial, ceea ce ar putea facilita dezvoltarea unor versiuni mai compacte în viitor.

Performanța este remarcabilă inclusiv în comparație cu precedentele recorduri de precizie ale ceasurilor atomice . În 2024, cercetătorii prezentau un dispozitiv bazat pe atomi de stronțiu, cu o precizie estimată echivalentă cu acumularea unei erori de o secundă în aproximativ 40 de miliarde de ani. Noul ceas cu lutețiu duce limitele măsurării timpului și mai departe.

Două ceasuri atomice au fost comparate pentru a verifica recordul mondial

Pentru a demonstra performanța noului dispozitiv, echipa condusă de fizicianul Murray Barrett, de la Universitatea Națională din Singapore, a construit două ceasuri independente care folosesc ioni de lutețiu. Cercetătorii le-au comparat rezultatele pentru a verifica dacă măsurătorile coincid și pentru a identifica eventualele diferențe de frecvență. Cele două dispozitive au înregistrat o concordanță până la a 19-a cifră semnificativă, rezultatul reprezentând, potrivit echipei, cea mai precisă comparație realizată vreodată între două ceasuri.

David Leibrandt, fizician la Universitatea California din Los Angeles, specializat în ceasuri atomice de mare precizie, a apreciat atât performanța dispozitivului, cât și verificarea experimentală a rezultatelor. Construirea unui singur ceas extrem de precis nu este suficientă pentru a demonstra că acesta măsoară corect timpul, deoarece eventualele erori pot fi dificil de identificat în absența unui sistem independent de referință. Compararea celor două dispozitive oferă astfel dovezi suplimentare privind fiabilitatea tehnologiei dezvoltate în Singapore.

Murray Barrett a explicat că performanța actuală este rezultatul a peste zece ani de cercetări. Echipa consideră că proprietățile lutețiului ar putea permite inclusiv miniaturizarea viitoarelor ceasuri optice, astfel încât acestea să poată fi utilizate în afara laboratoarelor. Deocamdată, însă, dispozitivul care a stabilit recordul mondial rămâne un instrument experimental de cercetare.

Descoperirea ar putea schimba definiția secundei și modul în care funcționează sistemele GPS

Din 1967, secunda este definită în Sistemul Internațional de Unități pe baza unei tranziții energetice a atomului de cesiu-133. Mai exact, o secundă corespunde unui număr de 9.192.631.770 de perioade ale radiației asociate acestei tranziții. Ceasurile atomice optice folosesc frecvențe ale luminii mult mai ridicate decât cele din domeniul microundelor, ceea ce permite efectuarea unor măsurători mai precise. Specialiștii în metrologie analizează posibilitatea redefinirii secundei începând cu anul 2030 sau ulterior, folosind o nouă generație de ceasuri optice.