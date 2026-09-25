De ce nu se electrocutează păsările când stau pe firele electrice. Explicația este una de fizică

Electricitatea are nevoie de o diferență de potențial

Pentru ca un curent electric să circule printr-un obiect, trebuie să existe o diferență de potențial între două puncte. În cazul unei păsări care stă pe un singur cablu, ambele picioare sunt conectate practic la același punct din circuit.

Asta înseamnă că, deși firul poate transporta o tensiune foarte mare, corpul păsării nu oferă o cale relevantă prin care curentul să circule. Picioarele sale sunt la un potențial foarte apropiat, iar diferența de tensiune dintre ele este prea mică pentru a produce un curent periculos.

MIT School of Engineering explică fenomenul prin această diferență de potențial. Nu tensiunea în sine este singurul element important, ci existența unei diferențe de potențial care să determine deplasarea sarcinilor electrice prin corp.

Ce s-ar întâmpla dacă pasărea ar atinge două fire

Situația se schimbă dacă pasărea ajunge să atingă simultan două puncte cu potențiale electrice diferite. În acest caz, corpul ei poate deveni parte a circuitului, iar curentul poate trece prin ea.

Acesta este motivul pentru care poziția păsării pe cablu este atât de importantă. Atâta timp cât ambele picioare se află pe același conductor și nu există o altă conexiune către un punct cu potențial diferit, curentul care trece prin corp rămâne foarte mic.

Problema poate apărea și dacă pasărea atinge simultan un fir și un alt obiect conectat la un potențial diferit. Atunci apare diferența de potențial necesară pentru ca electricitatea să circule prin corp.

De ce nu poate un om face același lucru

Faptul că păsările pot sta pe cabluri fără să fie electrocutate nu înseamnă că firele electrice sunt sigure pentru oameni. Un om aflat pe sol este într-o situație complet diferită.