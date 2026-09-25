De ce nu se electrocutează păsările când stau pe firele electrice. Explicația este una de fizică
Probabil ai văzut de nenumărate ori păsări așezate liniștit pe firele electrice și te-ai întrebat de ce nu sunt electrocutate. La prima vedere, pare ciudat: prin cablu trece electricitate, iar pasărea intră direct în contact cu el. Totuși, simplul contact cu un fir aflat sub tensiune nu înseamnă automat că un curent periculos va trece prin corpul unei păsări.
Explicația ține de diferența de potențial electric. Atunci când pasărea stă cu ambele picioare pe același fir, cele două puncte în care corpul său atinge conductorul au aproape același potențial electric. În consecință, nu există o diferență suficient de mare pentru ca un curent important să treacă prin corpul ei.
Electricitatea are nevoie de o diferență de potențial
Pentru ca un curent electric să circule printr-un obiect, trebuie să existe o diferență de potențial între două puncte. În cazul unei păsări care stă pe un singur cablu, ambele picioare sunt conectate practic la același punct din circuit.
Asta înseamnă că, deși firul poate transporta o tensiune foarte mare, corpul păsării nu oferă o cale relevantă prin care curentul să circule. Picioarele sale sunt la un potențial foarte apropiat, iar diferența de tensiune dintre ele este prea mică pentru a produce un curent periculos.
MIT School of Engineering explică fenomenul prin această diferență de potențial. Nu tensiunea în sine este singurul element important, ci existența unei diferențe de potențial care să determine deplasarea sarcinilor electrice prin corp.
Ce s-ar întâmpla dacă pasărea ar atinge două fire
Situația se schimbă dacă pasărea ajunge să atingă simultan două puncte cu potențiale electrice diferite. În acest caz, corpul ei poate deveni parte a circuitului, iar curentul poate trece prin ea.
Acesta este motivul pentru care poziția păsării pe cablu este atât de importantă. Atâta timp cât ambele picioare se află pe același conductor și nu există o altă conexiune către un punct cu potențial diferit, curentul care trece prin corp rămâne foarte mic.
Problema poate apărea și dacă pasărea atinge simultan un fir și un alt obiect conectat la un potențial diferit. Atunci apare diferența de potențial necesară pentru ca electricitatea să circule prin corp.
De ce nu poate un om face același lucru
Faptul că păsările pot sta pe cabluri fără să fie electrocutate nu înseamnă că firele electrice sunt sigure pentru oameni. Un om aflat pe sol este într-o situație complet diferită.
Dacă o persoană atinge un conductor electric și, în același timp, are o cale către sol sau către un alt punct cu potențial diferit, curentul poate trece prin corp. Tocmai această diferență de potențial poate provoca o electrocutare.
O pasăre aflată pe un singur cablu nu stabilește în mod normal o astfel de cale. Corpul ei este practic „în paralel” cu o porțiune foarte scurtă a conductorului, iar diferența de potențial dintre punctele de contact este foarte mică.
Păsările nu sunt protejate de electricitate
Așadar, explicația nu ține de faptul că păsările ar avea o protecție specială împotriva electricității. Nici penele nu sunt motivul principal pentru care pot sta pe fire.
Dacă o pasăre ar ajunge să conecteze două puncte între care există o diferență suficient de mare de potențial, curentul ar putea trece prin corpul său și ar putea fi fatal. Situații de acest fel pot apărea, de exemplu, atunci când o pasăre atinge simultan conductori diferiți.
Fenomenul este, în esență, o demonstrație simplă a unui principiu fundamental din electricitate: pentru ca un curent să circule printr-un corp, trebuie să existe o diferență de potențial care să creeze această cale. Faptul că pasărea stă pe un singur cablu face ca această diferență să fie foarte mică între punctele de contact.
De aceea, imaginea unei păsări așezate pe un fir electric nu contrazice legile fizicii. Dimpotrivă, este unul dintre exemplele ușor de observat în viața de zi cu zi pentru a înțelege cum funcționează tensiunea și curentul electric.