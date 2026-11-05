Cercetătorii au creat o baterie reîncărcabilă care funcționează cu ajutorul vitaminei B12. Tehnologia surprinzătoare dezvoltată în Spania

Cum poate fi folosită vitamina B12 într-o baterie

Vitamina B12 este o moleculă complexă care conține cobalt, un metal cu proprietăți chimice importante. În organism, vitamina participă la reacții enzimatice esențiale, însă structura sa moleculară o face interesantă și pentru cercetarea materialelor.

În noul experiment, cercetătorii au exploatat proprietățile sale catalitice. Un catalizator facilitează anumite reacții chimice fără a fi consumat în același mod ca reactanții principali.

Acest principiu este relevant pentru sistemele electrochimice, în care energia este stocată și eliberată prin reacții controlate. Performanțele unei baterii depind atât de materialele utilizate, cât și de eficiența reacțiilor care au loc în interior.

Prototipul dezvoltat la Universitatea din Córdoba demonstrează că moleculele cunoscute mai ales din biologie pot avea utilizări tehnologice neașteptate.

Totuși, formularea potrivit căreia bateria „funcționează cu vitamina B12” nu înseamnă că vitamina reprezintă singura sa componentă sau că poate fi utilizată direct ca înlocuitor pentru toate materialele unui acumulator convențional.

Ce au demonstrat experimentele și de ce sunt importante cele 250 de cicluri

Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei baterii reîncărcabile este capacitatea de a funcționa repetat fără pierderi majore de performanță.

În cazul noului prototip, cercetătorii au raportat până la 250 de cicluri de încărcare și descărcare. Rezultatul arată că sistemul electrochimic poate fi reutilizat și merită investigat în continuare.