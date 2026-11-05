Cercetătorii au creat o baterie reîncărcabilă care funcționează cu ajutorul vitaminei B12. Tehnologia surprinzătoare dezvoltată în Spania
Vitamina B12 este cunoscută în special pentru rolul său în funcționarea sistemului nervos și în formarea globulelor roșii. Puțini s-ar gândi însă că o substanță asociată în mod obișnuit cu sănătatea umană ar putea deveni o componentă importantă într-o baterie. O echipă de cercetători din Spania a demonstrat că această vitamină poate fi utilizată într-un sistem experimental de stocare a energiei, deschizând o direcție neobișnuită pentru dezvoltarea acumulatorilor.
Potrivit informațiilor prezentate de Brightsurf, cercetătorii de la Universitatea din Córdoba au realizat o baterie reîncărcabilă în care vitamina B12 funcționează drept catalizator. Studiul, prezentat pe 4 noiembrie 2026 și publicat în revista Journal of Materials Chemistry A, arată că prototipul a rezistat până la 250 de cicluri de încărcare și descărcare.
Cum poate fi folosită vitamina B12 într-o baterie
Vitamina B12 este o moleculă complexă care conține cobalt, un metal cu proprietăți chimice importante. În organism, vitamina participă la reacții enzimatice esențiale, însă structura sa moleculară o face interesantă și pentru cercetarea materialelor.
În noul experiment, cercetătorii au exploatat proprietățile sale catalitice. Un catalizator facilitează anumite reacții chimice fără a fi consumat în același mod ca reactanții principali.
Acest principiu este relevant pentru sistemele electrochimice, în care energia este stocată și eliberată prin reacții controlate. Performanțele unei baterii depind atât de materialele utilizate, cât și de eficiența reacțiilor care au loc în interior.
Prototipul dezvoltat la Universitatea din Córdoba demonstrează că moleculele cunoscute mai ales din biologie pot avea utilizări tehnologice neașteptate.
Totuși, formularea potrivit căreia bateria „funcționează cu vitamina B12” nu înseamnă că vitamina reprezintă singura sa componentă sau că poate fi utilizată direct ca înlocuitor pentru toate materialele unui acumulator convențional.
Ce au demonstrat experimentele și de ce sunt importante cele 250 de cicluri
Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei baterii reîncărcabile este capacitatea de a funcționa repetat fără pierderi majore de performanță.
În cazul noului prototip, cercetătorii au raportat până la 250 de cicluri de încărcare și descărcare. Rezultatul arată că sistemul electrochimic poate fi reutilizat și merită investigat în continuare.
Cu toate acestea, cifra nu trebuie confundată cu durata de viață a unei baterii comerciale moderne. Acumulatorii utilizați în telefoane, automobile electrice sau sisteme staționare trebuie să îndeplinească numeroase cerințe legate de capacitate, siguranță, densitate energetică și rezistență în timp.
Prin comparație, unele tehnologii experimentale de baterii alternative au demonstrat în laborator un număr mult mai mare de cicluri.
Prin urmare, valoarea descoperirii spaniole nu constă într-o performanță comercială deja superioară, ci în demonstrarea unei noi abordări chimice.
Ar putea vitamina B12 să contribuie la înlocuirea bateriilor cu litiu?
Industria energetică încearcă să dezvolte acumulatori mai accesibili, mai siguri și mai sustenabili. Cererea pentru stocarea energiei crește odată cu extinderea vehiculelor electrice și a surselor regenerabile.
În acest context, cercetările asupra materialelor alternative devin tot mai importante. Unele companii investesc în baterii cu sodiu, în timp ce alte echipe explorează noi reacții și combinații de materiale.
Utilizarea vitaminei B12 ar putea oferi avantaje în anumite aplicații, însă acestea trebuie demonstrate prin măsurători comparative și teste suplimentare.
Costul materialelor, stabilitatea lor chimică, posibilitatea producerii la scară industrială și comportamentul în condiții reale vor decide dacă tehnologia poate depăși etapa de laborator.
Deocamdată, nu există dovezi că această baterie ar putea alimenta competitiv un automobil electric sau un smartphone. Descoperirea arată însă că soluțiile pentru stocarea energiei ar putea veni inclusiv din molecule pe care le asociem astăzi aproape exclusiv cu biologia.