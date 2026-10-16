Cea mai veche epavă cunoscută din lume ar fi fost găsită lângă Turcia. Vasul s-a scufundat acum aproximativ 4.700 de ani VIDEO

Arheologii au identificat în largul coastelor Turciei ceea ce ar putea fi cea mai veche epavă cunoscută din lume. Descoperirea se află în apropierea insulei Kekova, din provincia Antalya, iar vasul ar fi navigat în Mediterana în urmă cu aproximativ 4.400-4.700 de ani, în Epoca Bronzului timpuriu, într-o perioadă apropiată de cea în care erau ridicate marile piramide egiptene. Informațiile au fost prezentate inițial de BBC și confirmate de Ministerul Culturii din Turcia, potrivit Euronews.

Din nava propriu-zisă nu a mai rămas structura din lemn, însă fundul mării păstrează încă încărcătura transportată. Arheologii au descoperit peste 30 de vase ceramice de mari dimensiuni și trei ancore din piatră, la aproximativ 30 de metri adâncime. Unele dintre vase sunt încă intacte și, surprinzător, conțin urme consistente din substanțele transportate cu aproape cinci milenii în urmă.

Cum au stabilit arheologii vechimea epavei

Lipsa lemnului a exclus datarea cu radiocarbon a navei, așa că cercetătorii au fost nevoiți să analizeze ceramica. Vasele descoperite lângă Kekova au două mânere, o nervură proeminentă în zona centrală și o bază plată, iar stilul lor a fost comparat cu obiecte similare descoperite anterior în Egipt și Orientul Mijlociu.

Hakan Öniz, profesor la Akdeniz University și coordonator al expediției Mediterranean Archaeology Association, susține că această comparație plasează epava fără îndoială în Epoca Bronzului timpuriu. Estimarea indică o vechime cuprinsă între 4.400 și 4.700 de ani.

Există totuși și o doză de prudență în comunitatea arheologică. Pentru că nu s-a păstrat corpul navei, datarea se bazează practic pe încărcătură și pe contextul arheologic. Din acest motiv, publicații precum Smithsonian descriu situl drept un nou candidat la titlul de „cea mai veche epavă din lume”, nu ca pe un record incontestabil.

Descoperirea amintește de alte cazuri spectaculoase de arheologie subacvatică, precum ambarcațiunea egipteană identificată la Alexandria după aproape două milenii, unde conservarea sub apă a permis cercetătorilor să reconstruiască detalii despre navigația antică.

Unele vase încă păstrează conținutul transportat

Unul dintre cele mai interesante elemente ale descoperirii îl reprezintă reziduurile rămase în interiorul vaselor ceramice. Arheologul Karin Sowada, de la Macquarie University din Australia, a relatat că în unele recipiente se află încă o substanță vâscoasă și lucioasă într-o cantitate neașteptat de mare.

Cercetătorii încearcă acum să identifice compoziția acesteia. Printre variantele luate în calcul se află uleiul de măsline, vinul și rășinile vegetale. Nu este exclus nici ca vasele să fi fost refolosite de mai multe ori și să păstreze urme provenite din încărcături diferite.

Analizele argilei indică faptul că o parte dintre recipiente ar fi fost produse în Valea Iordanului, ceea ce oferă noi indicii despre dimensiunea rețelelor comerciale din estul Mediteranei. Vase similare au fost descoperite în Egipt, Turcia și Grecia.

Pentru arheologi, încărcătura reprezintă practic o capsulă a timpului. Playtech a scris anterior și despre epavele antice păstrate în Marea Neagră, unde condițiile de la mare adâncime au conservat inclusiv nave cu o vechime de aproximativ 2.400 de ani.

Vasul ar fi putut naviga spre Troia sau Creta

Cercetătorii estimează că nava comercială avea aproximativ zece metri lungime. Călătoria ar fi început undeva pe coasta estică a Mediteranei, iar destinația putea fi fie zona anticului oraș Troia, în nord-vestul actualei Turcii, fie civilizația minoică din Creta.

Ruta arată cât de extinse erau legăturile comerciale maritime încă din Epoca Bronzului timpuriu. Mărfurile traversau distanțe considerabile într-o perioadă în care navigația era mult mai riscantă, iar vasele depindeau de vânt, curenți și de cunoașterea litoralului.

Zona Kekova este cunoscută pentru curenții și vânturile puternice, iar în apropiere există sute de epave din perioade istorice diferite. Tocmai aceste condiții ar putea explica de ce vasul s-a scufundat atât de aproape de țărm.

Pe fundul mării au fost găsite și trei ancore masive din piatră. Prezența mai multor ancore nu este neobișnuită: navele comerciale care făceau călătorii lungi transportau uneori ancore de rezervă tocmai pentru situațiile în care una dintre ele era pierdută.

Descoperirea depășește vechiul record de la Dokos

Până acum, epava de la Dokos, din Grecia, era considerată în mod obișnuit cea mai veche epavă cunoscută. Situl a fost descoperit în 1975, iar încărcătura sa a fost datată în jurul anului 2200 î.Hr., ceea ce îi oferă o vechime de aproximativ 4.200 de ani. Guinness World Records încă listează Dokos drept deținătoarea recordului.

Dacă datarea sitului de la Kekova va fi acceptată pe scară largă, acesta ar împinge recordul cu câteva sute de ani în trecut. Și în cazul epavei Dokos lemnul navei dispăruse, iar ceea ce a rămas a fost în principal încărcătura ceramică.

Există însă o categorie diferită de record: cea mai veche navă intactă cunoscută. Aceasta a fost descoperită în Marea Neagră, în largul Bulgariei, și are aproximativ 2.400 de ani. Acolo, condițiile lipsite de oxigen de la mare adâncime au permis conservarea structurii din lemn.

Arheologia subacvatică scoate la lumină periodic astfel de mărturii. Chiar și pe litoralul românesc, lucrările de la Eforie Sud au fost oprite temporar în trecut după descoperirea unei epave din lemn în timpul extinderii plajelor.

Artefactele vor fi expuse într-un muzeu din Antalya

Vasele recuperate de scafandri sunt acum supuse unor proceduri de conservare. După aproape cinci milenii petrecute sub apă, ceramica trebuie tratată atent pentru ca schimbarea mediului să nu ducă la degradarea ei.

Ministerul turc al Culturii intenționează ca artefactele recuperate să fie expuse în noul Mediterranean Underwater Archaeology Museum din Antalya, care ar urma să se deschidă în lunile următoare.

Pentru cercetători, valoarea descoperirii depășește însă recordul de vechime. Epava oferă informații despre producția de ceramică, mărfurile transportate, rutele comerciale și viața marinarilor care traversau Mediterana cu aproape 5.000 de ani în urmă.

După cum arată și vestigiile scufundate și epavele descoperite în jurul vechiului port Callatis, mările și porturile antice ascund încă fragmente importante din istoria comerțului și navigației. Pentru echipa de la Kekova, însă, dimensiunea umană rămâne la fel de importantă: obiectele scoase acum la suprafață nu mai fuseseră atinse de oameni de aproape cinci milenii.