Prevenirea bolilor cardiovasculare ar putea începe mult mai devreme decât se credea până acum. Cercetătorii au descoperit că anumite modificări ale tensiunii arteriale, colesterolului și proteinelor din sânge pot fi observate cu până la trei decenii înainte ca o persoană să sufere un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral.

Un studiu publicat pe 23 noiembrie 2026 în revista medicală JAMA Network Open a analizat datele medicale a aproape 114.000 de persoane, colectate pe parcursul a 34 de ani, în cadrul unor cercetări desfășurate în Statele Unite, Marea Britanie și Norvegia.

Rezultatele sugerează că evaluarea riscului cardiovascular ar trebui să înceapă mai devreme în viață, înainte ca eventualele afecțiuni să producă simptome evidente sau complicații grave.

Tensiunea arterială și colesterolul pot semnala riscul cardiovascular cu zeci de ani înainte

Echipa internațională de cercetători a analizat 316.719 vizite medicale efectuate de 113.612 persoane care nu aveau antecedente de infarct miocardic sau accident vascular cerebral la începutul studiului.

Specialiștii au comparat evoluția parametrilor medicali ai persoanelor care au suferit ulterior un eveniment cardiovascular cu cea a participanților care nu s-au confruntat cu asemenea probleme.

Diferențele privind tensiunea arterială și nivelul colesterolului erau vizibile încă de la începutul perioadei analizate. Descoperirea sugerează că procesele care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare pot începe chiar mai devreme de 30 de ani înaintea unui eveniment acut.

Dorien Kimenai, epidemiolog în cadrul Universității din Edinburgh și coautoare a studiului, a explicat pentru Live Science că, deși acești factori de risc erau deja cunoscuți, evoluția lor pe parcursul mai multor decenii nu fusese analizată sistematic în acest mod.

Atât hipertensiunea arterială, cât și nivelul ridicat al colesterolului pot evolua fără simptome evidente, motiv pentru care monitorizarea periodică este importantă inclusiv în cazul persoanelor aparent sănătoase.

Proteinele din sânge care ar putea indica riscul de infarct și AVC

Pe lângă factorii de risc tradiționali, cercetătorii au analizat și concentrațiile unor proteine din sânge, cunoscute drept biomarkeri, care pot furniza informații suplimentare despre sănătatea cardiovasculară.

Printre acestea se numără troponina cardiacă, utilizată pentru identificarea leziunilor mușchiului inimii, proteina C reactivă (CRP), asociată proceselor inflamatorii din organism, și NT-proBNP, un biomarker care reflectă stresul exercitat asupra inimii și este utilizat inclusiv în evaluarea insuficienței cardiace.

Diferențele privind nivelurile troponinei cardiace și ale proteinei C reactive au putut fi identificate cu până la 30 de ani înaintea unor evenimente cardiovasculare. În cazul NT-proBNP, diferențele au devenit evidente cu aproximativ un deceniu înainte.

Cercetătorii avertizează însă că datele referitoare la acești biomarkeri au provenit de la un număr mai redus de participanți. Sunt necesare studii suplimentare pentru a determina dacă asemenea analize ar trebui introduse în programele obișnuite de screening cardiovascular.

Totodată, o valoare crescută a unui biomarker nu înseamnă automat că persoana respectivă va suferi un infarct sau un accident vascular cerebral.

Riscul de boli cardiovasculare evoluează diferit la femei și bărbați

O altă concluzie importantă a cercetării privește diferențele dintre femei și bărbați în ceea ce privește evoluția riscului cardiovascular de-a lungul vieții.

În medie, femeile prezentau valori mai scăzute ale tensiunii arteriale decât bărbații la vârsta mijlocie, însă această relație se inversa ulterior.

Rezultatele indică necesitatea unor strategii de prevenție personalizate, care să țină cont atât de vârstă și sex, cât și de istoricul medical, predispoziția genetică și factorii de risc care pot fi modificați.

Spre deosebire de vârstă sau de particularitățile biologice, colesterolul ridicat și dislipidemia pot fi gestionate prin schimbarea stilului de viață și, atunci când este necesar, prin tratament medicamentos recomandat de medic.

La ce vârstă ar trebui să începi să îți verifici riscul cardiovascular

Potrivit cercetătorilor, una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este că prevenția cardiovasculară nu ar trebui amânată până la apariția simptomelor.

Dorien Kimenai recomandă evaluarea riscului cardiovascular și măsurarea tensiunii arteriale cel puțin începând cu vârsta de 40 de ani. În funcție de istoricul familial și de factorii individuali de risc, aceste investigații pot fi necesare chiar mai devreme.

Verifică periodic valorile tensiunii arteriale și ale colesterolului, menține o greutate sănătoasă, evită fumatul și include activitatea fizică în rutina zilnică. Alimentația echilibrată și obiceiurile sănătoase de somn sunt, de asemenea, relevante pentru sănătatea cardiovasculară.

Dacă analizele indică valori anormale, discută cu medicul despre măsurile de prevenție potrivite situației tale.

Noul studiu nu oferă o metodă prin care medicii să poată prezice cu exactitate dacă sau când o persoană va suferi un infarct. El demonstrează însă că diferențele dintre persoanele cu risc cardiovascular ridicat și cele care nu dezvoltă asemenea afecțiuni pot deveni vizibile cu mult înaintea apariției complicațiilor.

Această perioadă de câteva decenii ar putea reprezenta o oportunitate importantă pentru intervenții medicale și schimbări ale stilului de viață, înainte ca deteriorarea sistemului cardiovascular să conducă la consecințe grave.