Ce vrea să schimbe Sorin Costreie pentru profesori și elevi. „Ne trebuie o educaţie care să nu mai fie lăsată singură”
Sorin Costreie vrea reducerea birocrației și mai multă descentralizare în educație, astfel încât profesorii să aibă mai mult timp pentru elevi, iar școlile să se adapteze nevoilor comunităților. Ministrul Educației și Cercetării și-a prezentat prioritățile joi, 29 octombrie, la o săptămână de la depunerea jurământului, într-un mesaj în care a vorbit și despre siguranța școlară, investiții și sprijinul pentru copii și cadre didactice.
Profesorii ar trebui să aibă mai mult timp pentru educație
Reducerea sarcinilor administrative este una dintre direcțiile pe care ministrul spune că vrea să le urmărească în mandatul său. Costreie susține că timpul profesorilor trebuie folosit pentru activitatea educațională, fără ca documentele și obligațiile birocratice să ajungă să o copleșească.
„Am ajuns mai mult să justificăm ceea ce facem decât să facem efectiv”, a scris ministrul pe Facebook.
Acesta leagă debirocratizarea de posibilitatea profesorilor de a se concentra asupra muncii cu elevii.
Cealaltă direcție anunțată este o mai mare descentralizare. Obiectivul exprimat de Costreie este ca școala să poată răspunde mai bine nevoilor comunității din care face parte, alături de simplificarea activității administrative a cadrelor didactice.
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Siguranța școlilor și colaborarea cu elevii, părinții și profesorii
Ministrul a inclus siguranța școlară între prioritățile sale și a pus accent pe colaborarea cu cei implicați în educație. În mesajul de joi, el s-a referit la întâlnirile cu reprezentanți ai studenților, elevilor, profesorilor și părinților.
„Ne trebuie o educaţie care să nu mai fie lăsată singură. O şcoală devine sigură dacă nu este singură”, a transmis Costreie.
El și-a exprimat încrederea că dialogul cu aceste categorii poate susține acțiunile comune pentru școală.
Sprijinul pentru profesori apare și în discuția despre viitorul profesiei. Ministrul consideră că aceștia trebuie să își recapete încrederea că nu sunt singuri, atât pentru păstrarea cadrelor didactice bune în sistem, cât și pentru atragerea tinerilor către cariera didactică.
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Investiții în educație și reguli predictibile
Sorin Costreie își dorește creșterea investițiilor în educație și cercetare, în acord cu angajamentul Guvernului din care face parte. În mesajul său, finanțarea este legată de obiectivele privind funcționarea școlilor și susținerea celor care învață sau lucrează în sistem.
„Îmi doresc să intrăm cât mai repede pe un trend ascendent privind investiţiile în educaţie şi cercetare”, a declarat ministrul.
El a vorbit, în același context, despre nevoia unei educații coerente și predictibile, fără schimbări bruște.
Costreie susține că educația trebuie să contribuie la dezvoltarea societății și a comunităților. Direcția prezentată în mesajul de început de mandat pune împreună investițiile, continuitatea și colaborarea dintre participanții la procesul educațional.
Accesul la educație trebuie să îi privească pe toți copiii
Echitatea și accesul la o educație de calitate sunt alte priorități enunțate de ministru. Acesta a menționat un interes special pentru educația timpurie și un accent puternic pe educația reflexivă.
„Avem copii extraordinari, cu rezultate grozave inclusiv la nivel internaţional. Avem, însă, şi copii pentru care suntem datori să găsim soluţii cât mai repede ca să aibă acces la o educaţie de calitate”, a afirmat Costreie.
El a subliniat că eforturile trebuie să îi vizeze pe toți copiii.
Mesajul ministrului include, astfel, atât susținerea performanței, cât și găsirea unor soluții pentru copiii care întâmpină dificultăți în accesarea educației. Costreie a încheiat apelând din nou la colaborare, pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor prezentate.