Ce vrea să schimbe Sorin Costreie pentru profesori și elevi. „Ne trebuie o educaţie care să nu mai fie lăsată singură”

„Am ajuns mai mult să justificăm ceea ce facem decât să facem efectiv”, a scris ministrul pe Facebook.

Acesta leagă debirocratizarea de posibilitatea profesorilor de a se concentra asupra muncii cu elevii.

Cealaltă direcție anunțată este o mai mare descentralizare. Obiectivul exprimat de Costreie este ca școala să poată răspunde mai bine nevoilor comunității din care face parte, alături de simplificarea activității administrative a cadrelor didactice.

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Siguranța școlilor și colaborarea cu elevii, părinții și profesorii

Ministrul a inclus siguranța școlară între prioritățile sale și a pus accent pe colaborarea cu cei implicați în educație. În mesajul de joi, el s-a referit la întâlnirile cu reprezentanți ai studenților, elevilor, profesorilor și părinților.

„Ne trebuie o educaţie care să nu mai fie lăsată singură. O şcoală devine sigură dacă nu este singură”, a transmis Costreie.

El și-a exprimat încrederea că dialogul cu aceste categorii poate susține acțiunile comune pentru școală.

Sprijinul pentru profesori apare și în discuția despre viitorul profesiei. Ministrul consideră că aceștia trebuie să își recapete încrederea că nu sunt singuri, atât pentru păstrarea cadrelor didactice bune în sistem, cât și pentru atragerea tinerilor către cariera didactică.

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