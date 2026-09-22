Ce vor plăti șoferii care trec podul de la Fetești. Schimbările prevăzute pentru 1 octombrie și regula pentru rovinietele valabile

Ce faci dacă ai rovinietă valabilă?

Pentru proprietarii de autoturisme, cea mai importantă precizare este că rovinietele cumpărate potrivit vechilor reguli rămân valabile până la expirare. Aceeași regulă privește vehiculele pentru transportul de persoane și vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Concret, dacă rovinieta unui autoturism expiră în februarie 2027, proprietarul o poate folosi până atunci, fără să cumpere alta doar pentru că începe luna octombrie. Excepția este prevăzută expres la articolul 24 din Legea nr. 226/2023, modificat prin Legea nr. 103/2026.

Primul pas pentru șofer este, așadar, verificarea valabilității rovinietei în serviciul oficial CNAIR. Dacă aceasta a expirat, trebuie achiziționată una pentru deplasările pe drumurile unde taxa este obligatorie, potrivit regimului aplicabil la momentul respectiv.

Cum va conta norma de poluare

În noul sistem, prețul rovinietei va depinde de categoria vehiculului, perioada aleasă și clasa de emisii EURO. Autoturismele vor continua să fie taxate pentru o perioadă de utilizare, fără calcularea unei sume pentru fiecare kilometru parcurs. Astfel, la cumpărare, șoferii trebuie să verifice numărul de înmatriculare, categoria vehiculului, perioada și încadrarea privind emisiile.

Este important de precizat faptul că norma EURO trebuie stabilită pe baza datelor tehnice ale mașinii, nu presupusă exclusiv după anul fabricației. Astfel, două autoturisme cu norme de poluare diferite vor putea avea tarife diferite, chiar dacă proprietarii aleg aceeași perioadă. Sumele concrete trebuie raportate la grila oficială aplicabilă.

Ce se întâmplă cu taxa de pod de la Fetești

De asemenea, trecerea la noul cadru legislativ presupune abrogarea OG nr. 15/2002, care reglementează actualele roviniete și peaje. În acest cadru, taxa separată pentru traversarea podului Fetești–Cernavodă urmează să fie eliminată.

Totuși, șoferii trebuie să verifice regimul efectiv aplicabil la data traversării, având în vedere solicitarea de amânare. Până la schimbarea acestuia, obligațiile existente trebuie respectate.