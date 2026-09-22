Ce vor plăti șoferii care trec podul de la Fetești. Schimbările prevăzute pentru 1 octombrie și regula pentru rovinietele valabile
Schimbarea taxelor de drum ridică întrebări pentru șoferii care nu știu dacă trebuie să cumpere altă rovinietă sau dacă vor mai plăti podul de la Fetești. Deși legea prevede aplicarea noului sistem de la 1 octombrie 2026, CNAIR a solicitat recent amânarea până la 1 aprilie 2027.
Termenul legal și cererea de amânare pentru TollRo
Distincția este esențială: o solicitare de amânare nu modifică automat legea. Potrivit cadrului legal consultat, termenul rămâne 1 octombrie, dar calendarul trebuie urmărit înaintea deplasărilor din luna următoare. Practic, pe 18 septembrie, CNAIR a anunțat că a cerut amânarea aplicării TollRo și a noii roviniete, invocând probleme de pregătire a sistemului. Prin urmare, informațiile despre schimbări trebuie prezentate împreună cu această incertitudine privind implementarea.
Ce faci dacă ai rovinietă valabilă?
Pentru proprietarii de autoturisme, cea mai importantă precizare este că rovinietele cumpărate potrivit vechilor reguli rămân valabile până la expirare. Aceeași regulă privește vehiculele pentru transportul de persoane și vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.
Concret, dacă rovinieta unui autoturism expiră în februarie 2027, proprietarul o poate folosi până atunci, fără să cumpere alta doar pentru că începe luna octombrie. Excepția este prevăzută expres la articolul 24 din Legea nr. 226/2023, modificat prin Legea nr. 103/2026.
Primul pas pentru șofer este, așadar, verificarea valabilității rovinietei în serviciul oficial CNAIR. Dacă aceasta a expirat, trebuie achiziționată una pentru deplasările pe drumurile unde taxa este obligatorie, potrivit regimului aplicabil la momentul respectiv.
Cum va conta norma de poluare
În noul sistem, prețul rovinietei va depinde de categoria vehiculului, perioada aleasă și clasa de emisii EURO. Autoturismele vor continua să fie taxate pentru o perioadă de utilizare, fără calcularea unei sume pentru fiecare kilometru parcurs. Astfel, la cumpărare, șoferii trebuie să verifice numărul de înmatriculare, categoria vehiculului, perioada și încadrarea privind emisiile.
Este important de precizat faptul că norma EURO trebuie stabilită pe baza datelor tehnice ale mașinii, nu presupusă exclusiv după anul fabricației. Astfel, două autoturisme cu norme de poluare diferite vor putea avea tarife diferite, chiar dacă proprietarii aleg aceeași perioadă. Sumele concrete trebuie raportate la grila oficială aplicabilă.
Ce se întâmplă cu taxa de pod de la Fetești
De asemenea, trecerea la noul cadru legislativ presupune abrogarea OG nr. 15/2002, care reglementează actualele roviniete și peaje. În acest cadru, taxa separată pentru traversarea podului Fetești–Cernavodă urmează să fie eliminată.
Totuși, șoferii trebuie să verifice regimul efectiv aplicabil la data traversării, având în vedere solicitarea de amânare. Până la schimbarea acestuia, obligațiile existente trebuie respectate.
Pentru peajele cumpărate și neutilizate care își încetează valabilitatea, legea prevede restituirea banilor la solicitarea scrisă a utilizatorului, în condițiile normelor metodologice. Rambursarea nu este automată.
Camioanele vor plăti în funcție de kilometri
Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, rovinieta va fi înlocuită cu TollRo. Costul va rezulta din distanța parcursă și tariful corespunzător vehiculului, care reflectă inclusiv poluarea.
Transportatorii trebuie să urmărească instrucțiunile operaționale CNAIR privind înregistrarea și plata. Legea prevede mai multe modalități, inclusiv contractul cu un furnizor de servicii și tichetul de rută achitat înaintea deplasării. Rovinietele vechi pentru aceste vehicule își încetează valabilitatea la trecerea la noul sistem, cu posibilitatea solicitării restituirii sumelor pentru perioada neutilizată.
Când trebuie achitată rovinieta
Regula generală este plata înaintea utilizării drumurilor taxate. Noul cadru introduce însă o excepție pentru vehiculele înmatriculate în România: rovinieta pentru ziua circulației poate fi achitată până la ora 24:00 a zilei următoare. Această facilitate este legată de aplicarea noului regim.
Pentru șoferi, verificarea rovinietei și a comunicărilor oficiale înaintea deplasării rămâne esențială: cererea de amânare nu reprezintă o scutire de plată.