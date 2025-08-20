Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 15:06
de Vieriu Ionut

Rovinieta se schimbă. Șoferii români vor plăti în funcție de distanța parcursă

AUTO
Rovinieta se schimbă. Șoferii români vor plăti în funcție de distanța parcursă
Rovinieta dispare din 2026

Drumurile din România vor trece printr-o schimbare majoră în privința modului de taxare, iar șoferii vor fi direct afectați. Ceea ce mulți conducători auto considerau deja o cheltuială obligatorie, rovinieta, va dispărea în următorii ani și va fi înlocuită cu un sistem modern, similar cu cel folosit în alte țări europene. Până la implementarea completă, însă, șoferii trebuie să se pregătească și pentru scumpiri semnificative începând din 2025.

Rovinieta, înlocuită cu plata la kilometru parcurs

Actualul sistem de taxare pe drumurile publice va fi eliminat treptat, iar până la finalul anului 2026 șoferii vor plăti în funcție de distanța parcursă. Conform planurilor oficiale, fiecare kilometru va conta, iar taxarea se va face strict pentru drumurile folosite, nu pe perioade prestabilite, așa cum se întâmplă în prezent cu rovinieta.

Noul mecanism va presupune instalarea unor puncte de control pe rețeaua națională de drumuri rapide și va funcționa similar cu cel implementat deja în state precum Grecia sau Croația. Data-limită pentru finalizarea proiectului este 31 decembrie 2026.

Vezi și:
Unde găsești camerele de rovinietă pe străzile din România. Se lasă cu amenzi usturătoare venite acasă
Trafic deviat pe A1, în dreptul Pasajului Ciorogârla, pentru reparații esențiale la infrastructură

Proiect de peste 280 de milioane de lei

Implementarea noului sistem de taxare a fost împărțită în trei etape. Prima presupune dezvoltarea unei platforme informatice, pentru care Ministerul Transporturilor a semnat deja un contract cu CNAIR, valoarea investiției fiind de peste 280 de milioane de lei.

În continuare, urmează achiziția echipamentelor necesare pentru colectarea datelor, iar ultima etapă va consta în montarea punctelor de control pe drumurile naționale. Întregul proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce asigură respectarea termenului-limită.

Ce este rovinieta și cum se plătește în prezent

Rovinieta reprezintă o taxă de drum obligatorie, impusă de Uniunea Europeană, aplicată șoferilor din România pentru circulația pe drumurile naționale din afara orașelor, dar și pe arterele principale din municipii și reședințele de județ.

Aceasta poate fi achitată la oficiile Poștei Române, în benzinării precum OMV-Petrom, Rompetrol, MOL, LukOil sau Socar, dar și online pe platforme specializate. În plus, există și varianta achitării prin SMS, disponibilă în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS.

Scumpiri semnificative din 2025

Până la introducerea noului sistem, șoferii români vor resimți o creștere importantă a tarifelor pentru rovinietă. Începând cu 1 septembrie 2025, tariful anual pentru autoturisme se va majora de la 28 la 50 de euro, TVA inclus.

Pe lângă această scumpire, și sancțiunile pentru lipsa rovinietei vor deveni mai aspre. CNAIR a anunțat că amenzile vor fi aproape dublate, urmând să varieze între 500 și 1.000 de lei, față de nivelul actual de 250-500 lei.

România se aliniază treptat la modelul european de taxare a infrastructurii rutiere, însă perioada de tranziție aduce cu sine costuri suplimentare pentru șoferi. Dacă pe termen lung plata la kilometru ar putea reflecta mai corect utilizarea drumurilor, până atunci conducătorii auto trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a circula legal.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
Recomandări
Despre agenții AI în companii – Exploitul „Zero-Click” duce la riscuri colosale de securitate, conform experților
Despre agenții AI în companii – Exploitul „Zero-Click” duce la riscuri colosale de securitate, conform experților
Apa de ploaie, taxată în România: De ce și cum se aplică această măsură
Apa de ploaie, taxată în România: De ce și cum se aplică această măsură
George, ciobanul român care a impresionat Italia cu dragostea sa pentru animale. A ajuns şi în presă: „Sunt familia mea acum”
George, ciobanul român care a impresionat Italia cu dragostea sa pentru animale. A ajuns şi în presă: „Sunt familia mea acum”
Capcana pentru turiștii români în Bulgaria. Mulți și-au găsit roțile blocate la mașini, chiar dacă au parcat regulamentar: „Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Capcana pentru turiștii români în Bulgaria. Mulți și-au găsit roțile blocate la mașini, chiar dacă au parcat regulamentar: „Oamenii sunt puși pe ars turiști”
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită oficială în SUA. Ce pregătiri trebuie să facă România până atunci
Nicușor Dan a anunțat când va merge în vizită oficială în SUA. Ce pregătiri trebuie să facă România până atunci
Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent
Platforma EPIDS pentru tichetele de energie este activă: cine primește ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la curent
Luna Neagră, un fenomen astronomic rar, va putea fi observată săptămâna aceasta
Luna Neagră, un fenomen astronomic rar, va putea fi observată săptămâna aceasta
Ianis Hagi va deveni în curând tată. Soția sa, Elena, se află deja în sala de nașteri. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”
Ianis Hagi va deveni în curând tată. Soția sa, Elena, se află deja în sala de nașteri. „O să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct”
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Playtech Știri
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Playtech Știri
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou