Ce urmează după prima noapte tropicală din acest an, au fost temperaturi de 24 de grade. Când se mai răceşte în România

Valorile cele mai ridicate au fost consemnate în mai multe localități din țară. Temperaturile minime au ajuns la cel puțin 21 de grade Celsius la Drobeta-Turnu Severin, Roșiorii de Vede, Bârnova-Radar, Constanța-Dig, București-Băneasa și București-Afumați.

Cea mai ridicată temperatură nocturnă a fost înregistrată la Cotnari, unde termometrele au indicat 24 de grade Celsius în timpul nopții.

Și pe litoral temperaturile au rămas ridicate după lăsarea întunericului. La Constanța și Sulina s-au înregistrat 20 de grade Celsius, în timp ce la Gura Portiței minima nopții a fost de 23 de grade Celsius.

Aceste valori confirmă instalarea unei perioade caracterizate de temperaturi ridicate, inclusiv pe timpul nopții, după debutul oficial al verii astronomice.

ANM anunță o încălzire treptată până la începutul lunii iulie

Prognoza actualizată de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 22 iunie – 5 iulie 2026 indică o tendință generală de creștere a temperaturilor la nivelul întregii țări.

Meteorologii estimează că vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, iar în anumite regiuni valorile maxime vor ajunge la 36-37 de grade Celsius. Pe lângă temperaturile ridicate, sunt așteptate și perioade cu averse, însă acestea vor fi în general slabe din punct de vedere cantitativ și vor apărea doar local.

În majoritatea regiunilor, finalul lunii iunie și începutul lunii iulie vor aduce cele mai ridicate temperaturi din intervalul analizat.