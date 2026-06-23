Ce urmează după prima noapte tropicală din acest an, au fost temperaturi de 24 de grade. Când se mai răceşte în România
Vara astronomică și-a intrat deja în drepturi, iar efectele se simt tot mai clar în întreaga țară. După doar două zile de la solstițiul de vară, România a consemnat prima noapte tropicală din acest sezon, un fenomen caracterizat prin temperaturi care nu mai coboară sub pragul de 20 de grade Celsius pe timpul nopții. Datele publicate de Administrația Națională de Meteorologie arată că perioada următoare va aduce o încălzire treptată în toate regiunile, iar în unele zone valorile maxime vor ajunge chiar la 36-37 de grade Celsius.
Prima noapte tropicală a verii, cu temperaturi ridicate în mai multe zone
Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, numeroase stații meteorologice din România au înregistrat temperaturi minime nocturne de peste 20 de grade Celsius, marcând astfel prima noapte tropicală din vara anului 2026.
Valorile cele mai ridicate au fost consemnate în mai multe localități din țară. Temperaturile minime au ajuns la cel puțin 21 de grade Celsius la Drobeta-Turnu Severin, Roșiorii de Vede, Bârnova-Radar, Constanța-Dig, București-Băneasa și București-Afumați.
Cea mai ridicată temperatură nocturnă a fost înregistrată la Cotnari, unde termometrele au indicat 24 de grade Celsius în timpul nopții.
Și pe litoral temperaturile au rămas ridicate după lăsarea întunericului. La Constanța și Sulina s-au înregistrat 20 de grade Celsius, în timp ce la Gura Portiței minima nopții a fost de 23 de grade Celsius.
Aceste valori confirmă instalarea unei perioade caracterizate de temperaturi ridicate, inclusiv pe timpul nopții, după debutul oficial al verii astronomice.
ANM anunță o încălzire treptată până la începutul lunii iulie
Prognoza actualizată de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 22 iunie – 5 iulie 2026 indică o tendință generală de creștere a temperaturilor la nivelul întregii țări.
Meteorologii estimează că vremea va intra într-un proces de încălzire treptată, iar în anumite regiuni valorile maxime vor ajunge la 36-37 de grade Celsius. Pe lângă temperaturile ridicate, sunt așteptate și perioade cu averse, însă acestea vor fi în general slabe din punct de vedere cantitativ și vor apărea doar local.
În majoritatea regiunilor, finalul lunii iunie și începutul lunii iulie vor aduce cele mai ridicate temperaturi din intervalul analizat.
Unde se va instala canicula în următoarele zile
În Banat, după o scădere a temperaturilor la începutul săptămânii, cu maxime medii de 28-29 de grade, vremea va deveni treptat tot mai caldă. Între 27 iunie și 2 iulie sunt estimate valori medii diurne de 34-37 de grade, ceea ce va caracteriza o perioadă caniculară.
Un scenariu asemănător este prognozat și pentru Crișana. După maxime de 28-30 de grade la începutul intervalului, temperaturile vor crește constant, iar între 27 iunie și 2 iulie media maximelor va ajunge la 34-37 de grade.
În Oltenia, încălzirea va deveni evidentă după 26 iunie. În perioada 29 iunie – 5 iulie, valorile medii diurne sunt estimate între 34 și 36 de grade, local fiind posibilă canicula.
Și în Muntenia se menține o tendință de încălzire. În prima săptămână temperaturile maxime vor avea medii de 30-32 de grade, iar după 29 iunie acestea vor urca spre 33-35 de grade, existând posibilitatea apariției unor intervale caniculare.
În Moldova, prima parte a intervalului va aduce maxime medii de 28-30 de grade, însă după 29 iunie vremea va deveni mai caldă în întreaga regiune. Sunt prognozate temperaturi maxime medii de 32-34 de grade, iar la câmpie sunt posibile episoade caniculare pe arii restrânse.
Temperaturi ridicate și în restul țării
În Transilvania, vremea va fi apropiată de normalul perioadei între 22 și 24 iunie, cu maxime medii de 27-29 de grade. Ulterior, temperaturile vor crește treptat și vor ajunge la 31-33 de grade. În intervalul 29 iunie – 2 iulie, media maximelor va fi în jurul valorii de 34 de grade, iar pe arii restrânse pot apărea condiții de caniculă.
Maramureșul va avea la început temperaturi medii de 28-30 de grade, după care se va instala o perioadă mai caldă. Între 29 iunie și 1 iulie sunt estimate maxime medii de 35-36 de grade.
În Dobrogea, zona continentală va avea vreme călduroasă pe întreaga perioadă analizată. Temperaturile maxime vor fi în general de 30-31 de grade până la sfârșitul lunii iunie și în jur de 32 de grade în primele zile ale lunii iulie. Pe litoral, maximele vor fi mai temperate, cu valori medii de 27-28 de grade și o creștere spre 30 de grade în a doua săptămână.
La munte, începutul intervalului va aduce temperaturi apropiate de cele normale, cu maxime medii de 18-20 de grade. După 27 iunie, vremea se va încălzi, iar valorile diurne vor ajunge la 22-24 de grade.
Ploi puține în cea mai mare parte a perioadei
În toate regiunile țării, probabilitatea de precipitații va rămâne redusă pe parcursul celei mai mari părți a intervalului analizat de meteorologi.
Banatul, Crișana, Maramureșul, Muntenia și Oltenia vor avea episoade cu averse slabe în principal la începutul perioadei și din nou în primele zile ale lunii iulie. În Moldova, precipitațiile sunt estimate în special în jurul datelor de 24-25 iunie și între 2 și 5 iulie.
În Transilvania și la munte sunt prognozate perioade cu averse slabe între 22 și 25 iunie, respectiv în intervalul 1-5 iulie. Dobrogea va avea, de asemenea, ploi locale și slabe în jurul datei de 25 iunie și în primele zile ale lunii iulie.
Datele ANM indică astfel un început de vară marcat de nopți foarte calde, temperaturi în continuă creștere și precipitații puține, cu cele mai ridicate valori termice estimate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie.