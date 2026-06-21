Ce temperatură trebuie setată la aerul condiționat pentru a evita șocul termic. Greșeala pe care mulți români o fac în timpul caniculei

Care este temperatura recomandată

Medicii recomandă ca diferența dintre temperatura exterioară și cea din încăpere să nu depășească 8-10 grade Celsius.

Astfel, dacă afară sunt 36 de grade, temperatura din locuință ar trebui setată în jurul valorii de 26-28 de grade. Chiar dacă la prima vedere pare prea mult, această temperatură este suficientă pentru confort și reduce semnificativ riscul apariției șocului termic.

În plus, aparatul va consuma mai puțină energie electrică, iar factura la curent va fi mai mică.

Ce este șocul termic

Șocul termic apare atunci când organismul este obligat să se adapteze rapid la o diferență mare de temperatură.

Situația este întâlnită frecvent vara, atunci când o persoană intră dintr-un mediu cu temperaturi de peste 35 de grade într-o încăpere răcită excesiv sau într-o mașină în care aerul condiționat funcționează la putere maximă.

Printre simptomele care pot apărea se numără durerile de cap, amețelile, starea de slăbiciune, congestia nazală, durerile în gât și disconfortul respirator.

Persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare sunt mai vulnerabili la aceste schimbări bruște de temperatură.