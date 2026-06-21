Ce temperatură trebuie setată la aerul condiționat pentru a evita șocul termic. Greșeala pe care mulți români o fac în timpul caniculei
Pe măsură ce temperaturile urcă spre 35-40 de grade Celsius, aerul condiționat devine unul dintre cele mai folosite aparate din locuințe, birouri și mașini. Totuși, specialiștii avertizează că diferențele prea mari de temperatură dintre exterior și interior pot provoca șoc termic și diverse probleme de sănătate.
Mulți oameni sunt tentați să seteze aparatul de aer condiționat la 18-20 de grade atunci când afară este caniculă. Deși senzația de răcoare este imediată, organismul poate resimți puternic schimbarea bruscă de temperatură.
Care este temperatura recomandată
Medicii recomandă ca diferența dintre temperatura exterioară și cea din încăpere să nu depășească 8-10 grade Celsius.
Astfel, dacă afară sunt 36 de grade, temperatura din locuință ar trebui setată în jurul valorii de 26-28 de grade. Chiar dacă la prima vedere pare prea mult, această temperatură este suficientă pentru confort și reduce semnificativ riscul apariției șocului termic.
În plus, aparatul va consuma mai puțină energie electrică, iar factura la curent va fi mai mică.
Ce este șocul termic
Șocul termic apare atunci când organismul este obligat să se adapteze rapid la o diferență mare de temperatură.
Situația este întâlnită frecvent vara, atunci când o persoană intră dintr-un mediu cu temperaturi de peste 35 de grade într-o încăpere răcită excesiv sau într-o mașină în care aerul condiționat funcționează la putere maximă.
Printre simptomele care pot apărea se numără durerile de cap, amețelile, starea de slăbiciune, congestia nazală, durerile în gât și disconfortul respirator.
Persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de afecțiuni cardiovasculare sunt mai vulnerabili la aceste schimbări bruște de temperatură.
Greșeala pe care o fac mulți șoferi
Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aerului condiționat din mașină la temperaturi foarte scăzute imediat după pornirea motorului.
După ce vehiculul a stat în soare, interiorul poate ajunge chiar și la 50-60 de grade Celsius. În aceste condiții, diferența dintre temperatura din mașină și cea setată pe climatizare poate deveni uriașă.
Recomandarea este să fie deschise pentru câteva minute geamurile și să fie eliminat aerul fierbinte din habitaclu înainte de pornirea climatizării.
Cum folosești corect aerul condiționat în timpul caniculei
Pentru a evita problemele de sănătate, medicii recomandă ca temperatura să fie redusă treptat, nu brusc.
De asemenea, fluxul de aer rece nu trebuie orientat direct spre corp sau față. O altă măsură importantă este curățarea și igienizarea periodică a filtrelor aparatului, deoarece acestea pot acumula praf, bacterii și alergeni.
În zilele cu temperaturi extreme, o setare de 26-27 de grade este considerată ideală pentru majoritatea locuințelor.
Pe lângă protejarea sănătății, această temperatură contribuie și la reducerea consumului de energie, ceea ce poate face diferența la factura de electricitate pe timpul verii.
Ce recomandă medicii în timpul valurilor de căldură
Pe lângă utilizarea corectă a aerului condiționat, specialiștii recomandă hidratarea constantă, evitarea expunerii la soare în intervalul 11:00-18:00 și purtarea hainelor deschise la culoare.
În cazul în care apar simptome precum amețeli, greață, dureri de cap puternice sau stare accentuată de slăbiciune, este recomandată retragerea imediată într-un loc răcoros și solicitarea unui consult medical dacă simptomele persistă.
În perioadele de caniculă, confortul termic este important, însă diferențele prea mari de temperatură pot face mai mult rău decât bine. De aceea, medicii insistă că aparatul de aer condiționat trebuie folosit cu moderație, iar temperatura trebuie setată astfel încât organismul să se poată adapta treptat.