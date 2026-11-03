Ce trebuie să cureți la frigider pentru a nu consuma inutil energie. Verifică periodic acest loc de care mulți uită

Una dintre zonele care merită verificate este condensatorul. În funcție de modelul aparatului, acesta poate fi amplasat în partea din spate sau în zona inferioară a frigiderului.

Rolul său este important: ajută aparatul să elimine căldura rezultată în timpul procesului de răcire. Atunci când pe această zonă se adună un strat consistent de praf, păr de animale și alte impurități, eliminarea căldurii poate deveni mai dificilă.

În consecință, frigiderul poate fi nevoit să funcționeze mai mult pentru a păstra aceeași temperatură în interior. Cu cât compresorul lucrează mai mult, cu atât crește și cantitatea de energie electrică utilizată.

Locul pe care uităm să îl curățăm

Când facem curățenie în frigider, atenția se îndreaptă aproape întotdeauna către interior: rafturi, sertare, pereți și ușă. Partea din spatele sau de sub aparat este însă mult mai ușor de ignorat. Problema este că tocmai acolo praful se poate acumula luni sau chiar ani.

De exemplu, un frigider aflat într-o bucătărie în care se gătește zilnic poate strânge în această zonă nu doar praf, ci și particule de grăsime. Dacă în casă există și animale de companie, firele de păr pot contribui suplimentar la formarea unui strat care împiedică disiparea eficientă a căldurii.

Cum cureți corect această parte a frigiderului

Înainte de orice intervenție, frigiderul trebuie scos din priză. Aparatul poate fi apoi îndepărtat cu grijă de perete, dacă modelul și amplasarea permit acest lucru.

Praful vizibil poate fi îndepărtat delicat cu o perie moale sau cu aspiratorul, fără a forța, îndoi ori deteriora componentele. În cazul frigiderelor la care condensatorul nu este ușor accesibil, cea mai sigură variantă este respectarea instrucțiunilor producătorului din manualul aparatului.