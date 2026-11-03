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Ce trebuie să cureți la frigider pentru a nu consuma inutil energie. Verifică periodic acest loc de care mulți uită

Ce trebuie să cureți la frigider pentru a nu consuma inutil energie. Verifică periodic acest loc de care mulți uită
Frigiderul merge aproape permanent, dar puțini curăță această zonă (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Într-o perioadă în care românii caută orice soluție pentru a reduce factura la electricitate, chiar și întreținerea corectă a electrocasnicelor poate conta. Frigiderul funcționează 24 de ore din 24, iar praful acumulat într-o zonă pe care mulți o ignoră îl poate face să consume mai mult decât este necesar.

De ce frigiderul poate ajunge să consume mai mult

Frigiderul este unul dintre puținele electrocasnice din casă care funcționează permanent. Tocmai de aceea, orice problemă care îi reduce eficiența se poate reflecta în consumul de energie pe termen lung.

Una dintre zonele care merită verificate este condensatorul. În funcție de modelul aparatului, acesta poate fi amplasat în partea din spate sau în zona inferioară a frigiderului.

Rolul său este important: ajută aparatul să elimine căldura rezultată în timpul procesului de răcire. Atunci când pe această zonă se adună un strat consistent de praf, păr de animale și alte impurități, eliminarea căldurii poate deveni mai dificilă.

În consecință, frigiderul poate fi nevoit să funcționeze mai mult pentru a păstra aceeași temperatură în interior. Cu cât compresorul lucrează mai mult, cu atât crește și cantitatea de energie electrică utilizată.

Locul pe care uităm să îl curățăm

Când facem curățenie în frigider, atenția se îndreaptă aproape întotdeauna către interior: rafturi, sertare, pereți și ușă. Partea din spatele sau de sub aparat este însă mult mai ușor de ignorat. Problema este că tocmai acolo praful se poate acumula luni sau chiar ani.

De exemplu, un frigider aflat într-o bucătărie în care se gătește zilnic poate strânge în această zonă nu doar praf, ci și particule de grăsime. Dacă în casă există și animale de companie, firele de păr pot contribui suplimentar la formarea unui strat care împiedică disiparea eficientă a căldurii.

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Cum cureți corect această parte a frigiderului

Înainte de orice intervenție, frigiderul trebuie scos din priză. Aparatul poate fi apoi îndepărtat cu grijă de perete, dacă modelul și amplasarea permit acest lucru.

Praful vizibil poate fi îndepărtat delicat cu o perie moale sau cu aspiratorul, fără a forța, îndoi ori deteriora componentele. În cazul frigiderelor la care condensatorul nu este ușor accesibil, cea mai sigură variantă este respectarea instrucțiunilor producătorului din manualul aparatului.

Desigur, nu este recomandată demontarea componentelor tehnice dacă acest lucru nu este prevăzut în instrucțiunile de întreținere.

Și temperatura setată influențează factura

Curățarea condensatorului nu este singurul lucru care poate ajuta frigiderul să funcționeze eficient. Și temperatura aleasă contează.

Setarea inutilă a unei temperaturi foarte scăzute obligă aparatul să muncească mai mult. În mod obișnuit, o temperatură de aproximativ 4°C în compartimentul frigiderului este suficientă pentru păstrarea alimentelor în condiții adecvate.

Contează și modul în care este folosit aparatul. Ușa lăsată deschisă mult timp permite aerului cald să intre, iar frigiderul trebuie apoi să consume energie pentru a readuce interiorul la temperatura stabilită.

Un frigider vechi poate consuma mai mult

Dacă factura pare mare chiar și după verificarea obiceiurilor de consum, merită analizată și vechimea aparatului. Un frigider vechi sau care nu mai funcționează corespunzător poate fi semnificativ mai puțin eficient decât un model modern.

Garniturile uzate ale ușilor, acumularea excesivă de gheață, ventilația insuficientă și componentele murdare pot contribui, la rândul lor, la creșterea consumului.

Pentru românii care încearcă să reducă fiecare kilowatt-oră consumat, nu există o singură soluție miraculoasă. Însă verificarea frigiderului este un punct bun de plecare. O curățare simplă a zonei în care se acumulează praful nu va înjumătăți factura, dar poate ajuta aparatul să funcționeze mai eficient și să nu consume energie inutil.

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