România, peste Bulgaria și Ungaria la prețul angro al curentului. Cât de mare este distanța față de nordul Europei

Diferențele sunt mai mari față de alte piețe europene. În Austria, media zilnică a fost de 27,16 eurocenți/kWh, în Franța de 25,27 eurocenți/kWh, iar în Germania de 24,92 eurocenți/kWh.

Platforma compară atât țări, cât și zone de ofertare din interiorul unor state. Prin urmare, cele 34 de piețe cu date complete nu reprezintă 34 de țări distincte, iar rezultatul nu trebuie extins la toate piețele europene.

Mediile prezentate sunt ponderate în timp pentru ziua locală de livrare. La momentul consultării, platforma indica date complete pentru 34 dintre cele 35 de piețe urmărite, informațiile pentru Irlanda fiind întârziate.

Diferențe foarte mari față de piețele nordice

La celălalt capăt al tabelului, zona suedeză SE1 a avut o medie de numai 0,72 eurocenți/kWh. Finlanda s-a situat la 0,85 eurocenți/kWh, mult sub nivelurile din România și din celelalte piețe din partea superioară a clasamentului.

Aceste valori descriu situația unei singure zile. Ele nu arată cât plătește în mod obișnuit fiecare gospodărie din țările respective și nici nu stabilesc o ierarhie permanentă a costurilor electricității în Europa.