Ce trebuie să verifici la frigider când începe sezonul rece. Setarea pe care mulți o păstrează tot anul
Odată cu scăderea temperaturilor de afară, verificăm centrala, caloriferele sau ferestrele, însă frigiderul este unul dintre electrocasnicele pe care rareori le mai verificăm după ce l-am instalat.
Mulți utilizatori păstrează aceeași treaptă a termostatului tot anul, fără să țină cont de temperatura din încăpere și de recomandările producătorului.
Asta nu înseamnă însă că frigiderul trebuie automat dat „mai încet” odată cu venirea toamnei. Importantă este temperatura reală din interior. Pentru păstrarea alimentelor în condiții de siguranță, aceasta ar trebui să fie de cel mult 4°C, iar congelatorul ar trebui să se mențină în jurul valorii de -18°C.
Verifică temperatura reală, nu doar cifra de pe buton
La frigiderele mai vechi, termostatul este adesea marcat cu cifre de la 1 la 5 sau de la 1 la 7. Aceste numere nu reprezintă neapărat grade Celsius, iar semnificația lor poate varia în funcție de aparat.
De aceea, nu este indicat să presupui că setarea folosită în timpul verii este automat cea potrivită și în sezonul rece.
Cea mai simplă metodă este verificarea temperaturii din interior cu ajutorul unui termometru pentru frigider. FDA recomandă ca frigiderul să fie menținut la maximum 4°C, iar congelatorul la aproximativ -18°C.
Dacă temperatura din frigider este mai mare de 4°C, termostatul trebuie ajustat. Dacă alimentele încep să înghețe în anumite zone ale frigiderului, poate fi un semn că temperatura este prea scăzută sau că produsele sunt amplasate prea aproape de zonele prin care circulă aerul rece.
Temperatura din cameră poate influența funcționarea frigiderului
Un detaliu pe care mulți proprietari îl ignoră este locul în care se află aparatul. Producătorii proiectează frigiderele să funcționeze într-un anumit interval de temperatură ambientală, iar setarea optimă poate depinde și de temperatura din încăpere.
Samsung România, de exemplu, recomandă pentru unele modele o temperatură de +2°C în frigider și -18°C în congelator și precizează că setarea optimă depinde de temperatura ambientală. Recomandarea exactă trebuie verificată însă în manualul fiecărui aparat.
Problema poate deveni mai importantă dacă frigiderul este instalat într-un garaj, pe o terasă închisă, într-o cămară foarte rece sau într-un alt spațiu neîncălzit. În astfel de situații, temperatura ambientală poate coborî sub intervalul pentru care a fost proiectat aparatul.
Prin urmare, venirea frigului este un moment bun pentru a verifica și clasa climatică sau intervalul de temperatură ambientală indicat de producător în manual.
Nu regla frigiderul doar pentru a consuma mai puțin
Tentativa de a crește temperatura din frigider cu câteva grade pentru a reduce consumul de energie nu este o idee bună dacă temperatura alimentelor ajunge să depășească limita recomandată.
Temperaturile scăzute încetinesc dezvoltarea microorganismelor. FDA recomandă menținerea frigiderului la 4°C sau mai puțin și verificarea periodică a temperaturii cu un termometru, în special în cazul aparatelor care nu afișează temperatura reală.
Nici setarea exagerat de rece nu aduce neapărat un avantaj. Unele alimente pot îngheța, iar aparatul poate consuma inutil mai multă energie.
Ținta este, așadar, menținerea unei temperaturi constante și sigure, nu folosirea unei anumite cifre de pe termostat.
Ce mai merită verificat înainte de iarnă
Începutul sezonului rece poate fi folosit și pentru o verificare rapidă a frigiderului.
Garnitura ușii trebuie să închidă bine, iar rafturile nu ar trebui încărcate atât de mult încât aerul rece să nu mai poată circula. FDA avertizează că supraaglomerarea frigiderului poate împiedica circulația corespunzătoare a aerului rece.
Este și un moment bun pentru curățarea interiorului, verificarea alimentelor expirate și îndepărtarea resturilor sau lichidelor vărsate. Curățarea regulată este recomandată inclusiv pentru reducerea riscului de contaminare a alimentelor.
Așadar, setarea termostatului nu trebuie schimbată automat doar pentru că a venit frigul. Ceea ce trebuie verificat este dacă frigiderul reușește să mențină temperatura corectă în noile condiții din locuință. O verificare de câteva minute poate preveni atât înghețarea inutilă a alimentelor, cât și păstrarea lor la temperaturi prea ridicate.