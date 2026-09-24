Ce trebuie să verifici la frigider când începe sezonul rece. Setarea pe care mulți o păstrează tot anul

Asta nu înseamnă însă că frigiderul trebuie automat dat „mai încet” odată cu venirea toamnei. Importantă este temperatura reală din interior. Pentru păstrarea alimentelor în condiții de siguranță, aceasta ar trebui să fie de cel mult 4°C, iar congelatorul ar trebui să se mențină în jurul valorii de -18°C.

Verifică temperatura reală, nu doar cifra de pe buton

La frigiderele mai vechi, termostatul este adesea marcat cu cifre de la 1 la 5 sau de la 1 la 7. Aceste numere nu reprezintă neapărat grade Celsius, iar semnificația lor poate varia în funcție de aparat.

De aceea, nu este indicat să presupui că setarea folosită în timpul verii este automat cea potrivită și în sezonul rece.

Cea mai simplă metodă este verificarea temperaturii din interior cu ajutorul unui termometru pentru frigider. FDA recomandă ca frigiderul să fie menținut la maximum 4°C, iar congelatorul la aproximativ -18°C.

Dacă temperatura din frigider este mai mare de 4°C, termostatul trebuie ajustat. Dacă alimentele încep să înghețe în anumite zone ale frigiderului, poate fi un semn că temperatura este prea scăzută sau că produsele sunt amplasate prea aproape de zonele prin care circulă aerul rece.

Temperatura din cameră poate influența funcționarea frigiderului

Un detaliu pe care mulți proprietari îl ignoră este locul în care se află aparatul. Producătorii proiectează frigiderele să funcționeze într-un anumit interval de temperatură ambientală, iar setarea optimă poate depinde și de temperatura din încăpere.

Samsung România, de exemplu, recomandă pentru unele modele o temperatură de +2°C în frigider și -18°C în congelator și precizează că setarea optimă depinde de temperatura ambientală. Recomandarea exactă trebuie verificată însă în manualul fiecărui aparat.