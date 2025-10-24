Sorin Grindeanu: „Premierul rămâne la PNL. Nu contează dacă e Ilie Bolojan”

Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 22:47
de Andrei Simion

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Târgoviște că rotația premierului rămâne în dreptul PNL, conform protocolului de coaliție, iar numele persoanei nu este mai important decât funcționarea dialogului politic.

Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru şi vine alt liberal. Avem un protocol care spune că până în 2027, şi noi suntem parteneri serioşi, primul ministru e dat de către PNL. E prea puţin important dacă e Bolojan în funcţie, Grindeanu sau Fritz sau mai ştiu eu cine. Nu oamenii sunt importanţi. Important e ceea ce face. Aveţi dreptate că politicile noastre de stânga apar singuratice. Şi e normal să fie aşa. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta, cu partide de dreapta: USR, cu UDMR şi PNL”, a spus Grindeanu, potrivit Agerpres.

Mesajul marchează disponibilitatea PSD de a rămâne în coaliție indiferent de numele viitorului premier liberal și reiterează ideea că prioritare sunt politicile asumate și coordonarea între parteneri.

Accent pe dialog în coaliție

Grindeanu a subliniat că stabilitatea depinde de felul în care se iau deciziile în interiorul coaliției: „Când ai o coaliţie de patru partide, cred că principalul lucru care trebuie să ne guverneze pe toţi e dialogul. Să încerci să armonizezi punctele de vedere ale celor patru partide şi să nu impui anumite politici publice.

În acest context, PSD susține menținerea protocolului politic: premierul rămâne la PNL, iar PSD își împinge agenda de stânga în cadrul limitelor convenite cu partenerii de dreapta. Declarațiile vin după conferința extraordinară a PSD Dâmbovița, unde Grindeanu a reafirmat că „nu oamenii sunt importanți” în sine, ci rezultatele guvernării și capacitatea de a evita impunerea unilaterală de politici.

Pentru public, semnalul e unul de continuitate: PSD mizează pe funcționarea coaliției și pe mecanismele de dialog, în timp ce PNL își păstrează prerogativa nominalizării premierului, așa cum prevede protocolul.

