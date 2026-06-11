Obiectele din comunism valorează o mică avere în 2026. Ce mai vând românii pe internet pentru a face bani

Potrivit descrierii din anunț, lotul include șase librete cu dobândă și câștiguri în autoturisme, emise în anii ’80, considerate piese rare și foarte căutate de colecționari. De asemenea, colecția conține și un libret cu dobândă simplă din anul 1992.

Vânzătorul precizează că aceste documente nu mai au valoare bancară, însă pot reprezenta un obiect de interes pentru pasionații de istorie și pentru cei care apreciază obiectele cu încărcătură sentimentală.

„Ideal pentru colecționari, pasionați de istorie și obiecte cu valoare sentimentală și documentară. Nu mai au valoare bancară, dar reprezintă o colecție deosebită, aproape unicat.”

Pentru întreaga colecție este solicitat un preț de 650 de lei, suma fiind negociabilă.

Mobilierul comunist continuă să fie prezent în anunțurile online

Nu doar documentele vechi atrag atenția cumpărătorilor. Mobilierul fabricat în perioada comunistă continuă să fie scos la vânzare de numeroși proprietari.

Un alt anunț publicat recent face referire la patru dulapuri vechi din lemn, păstrate într-o stare considerată bună pentru utilizare. Potrivit descrierii, mobilierul păstrează elementele decorative caracteristice perioadei și dispune de mai multe compartimente și sertare.

Vânzătorul consideră că aceste piese pot reprezenta o alegere interesantă pentru persoanele care apreciază designul retro sau pentru colecționarii de obiecte specifice acelei epoci.

„Vechi dulapuri din perioada comunistă, în stare bună de utilizare. Mobilierul este din lemn și prezintă un design caracteristic epocii, cu elemente decorative specifice. Dulapul are mai multe compartimente și sertare, fiind potrivit pentru depozitarea obiectelor de uz casnic. Poate fi o achiziție interesantă pentru colecționari sau persoanele interesate de design retro.”

Prețul cerut este de 500 de lei pentru fiecare dulap în parte. În cazul achiziționării tuturor celor patru bucăți, proprietarul menționează că prețul poate fi negociat direct. Ridicarea mobilierului se face personal de la locație.