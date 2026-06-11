Obiectele din comunism valorează o mică avere în 2026. Ce mai vând românii pe internet pentru a face bani
În ultimii ani, interesul pentru obiectele din perioada comunistă a continuat să crească, iar acest lucru se vede tot mai clar în anunțurile publicate pe internet. Produse care altădată erau considerate simple obiecte de uz casnic sunt acum scoase la vânzare pentru sume deloc neglijabile. De la mobilier vechi și articole din sticlă până la librete CEC păstrate de zeci de ani, mulți români încearcă să transforme amintirile din trecut în surse de venit.
Libretele CEC din anii ’80 și începutul anilor ’90, printre cele mai căutate
Printre anunțurile publicate online se remarcă o colecție formată din șapte librete CEC autentice, emise în perioada 1983-1992. Proprietarul susține că documentele sunt originale, bine păstrate și se află într-o stare excelentă.
Potrivit descrierii din anunț, lotul include șase librete cu dobândă și câștiguri în autoturisme, emise în anii ’80, considerate piese rare și foarte căutate de colecționari. De asemenea, colecția conține și un libret cu dobândă simplă din anul 1992.
Vânzătorul precizează că aceste documente nu mai au valoare bancară, însă pot reprezenta un obiect de interes pentru pasionații de istorie și pentru cei care apreciază obiectele cu încărcătură sentimentală.
„Ideal pentru colecționari, pasionați de istorie și obiecte cu valoare sentimentală și documentară.
Nu mai au valoare bancară, dar reprezintă o colecție deosebită, aproape unicat.”
Pentru întreaga colecție este solicitat un preț de 650 de lei, suma fiind negociabilă.
Mobilierul comunist continuă să fie prezent în anunțurile online
Nu doar documentele vechi atrag atenția cumpărătorilor. Mobilierul fabricat în perioada comunistă continuă să fie scos la vânzare de numeroși proprietari.
Un alt anunț publicat recent face referire la patru dulapuri vechi din lemn, păstrate într-o stare considerată bună pentru utilizare. Potrivit descrierii, mobilierul păstrează elementele decorative caracteristice perioadei și dispune de mai multe compartimente și sertare.
Vânzătorul consideră că aceste piese pot reprezenta o alegere interesantă pentru persoanele care apreciază designul retro sau pentru colecționarii de obiecte specifice acelei epoci.
„Vechi dulapuri din perioada comunistă, în stare bună de utilizare. Mobilierul este din lemn și prezintă un design caracteristic epocii, cu elemente decorative specifice. Dulapul are mai multe compartimente și sertare, fiind potrivit pentru depozitarea obiectelor de uz casnic. Poate fi o achiziție interesantă pentru colecționari sau persoanele interesate de design retro.”
Prețul cerut este de 500 de lei pentru fiecare dulap în parte. În cazul achiziționării tuturor celor patru bucăți, proprietarul menționează că prețul poate fi negociat direct. Ridicarea mobilierului se face personal de la locație.
Obiectele decorative din sticlă se vând în loturi
Pe lângă mobilier și documente, românii încearcă să valorifice și obiectele decorative păstrate din perioada comunistă.
Un anunț publicat online propune spre vânzare un lot format din patru obiecte: un pește din sticlă, o vază din sticlă, o scrumieră din sticlă și o lampă pe gaz.
Produsele sunt oferite împreună, iar proprietarul solicită pentru întregul lot suma de 600 de lei.
„Vând 4 obiecte de pe vremea comunismului, pește de sticlă, vază de sticlă, scrumiera de sticlă și lampă pe gaz. Preț pentru tot lotul este de 600 de lei.”
Astfel de obiecte continuă să apară frecvent în anunțurile de vânzare, iar proprietarii speră să găsească persoane interesate de articole păstrate din perioada comunistă.