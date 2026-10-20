Pe ce se duc banii statului, potrivit bugetarilor. 7 din 10 nu văd rezultate clare, iar achizițiile inutile sunt principala sursă de risipă

Doar 3 din 10 bugetari văd rezultate concrete

Doar 30,1% dintre respondenți consideră că fondurile cheltuite sau atrase de România în ultimii ani au produs rezultate concrete în instituțiile în care lucrează. Aici pot intra sedii modernizate, dotări noi sau proceduri administrative îmbunătățite.

În schimb, 42,7% au observat schimbări, dar spun că acestea sunt doar parțiale și sub nivelul așteptărilor, iar 23,3% nu identifică niciun rezultat vizibil. Cumulate, cele două categorii reprezintă 66% dintre respondenți.

„Cheltuirea banilor nu trebuie confundată cu obținerea unor rezultate. Nu este suficient ca o instituție să atragă fonduri, să cumpere echipamente sau să finalizeze proiecte”, explică Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

Cu alte cuvinte, pentru cetățean contează mai puțin faptul că o instituție a reușit să consume bugetul și mai mult rezultatul concret: un document obținut mai repede, mai puține drumuri la ghișeu, un serviciu online care funcționează sau reducerea birocrației.

Unde cred bugetarii că se risipesc banii

Cea mai frecvent indicată sursă de risipă este reprezentată de contractele de consultanță sau serviciile externe cu valoare discutabilă, menționate de 30,6% dintre participanți.

Urmează menținerea unor structuri sau posturi fără utilitate clară, cu 29,3%, și softurile ori platformele informatice slab concepute, cu 28,8%. Achizițiile de echipamente sau dotări cu utilitate redusă sunt indicate de 22,7% dintre respondenți, cheltuielile administrative disproporționate de 21,8%, iar proiectele de modernizare cu un impact predominant de imagine de 18,6%. Participanții au putut alege cel mult două variante.

Există și diferențe în funcție de nivelul studiilor. Contractele de consultanță sunt indicate de 31,6% dintre angajații cu studii superioare, față de numai 12,1% dintre cei cu studii medii sau postliceale. În schimb, 39,3% dintre cei din ultima categorie reclamă achizițiile de echipamente cu utilitate redusă, comparativ cu 21,8% dintre angajații cu studii superioare.

Achiziții făcute doar pentru consumarea banilor

O altă concluzie importantă privește situațiile în care instituțiile ar putea cumpăra produse sau servicii nu pentru că sunt cu adevărat necesare, ci pentru a justifica utilizarea fondurilor deja alocate.