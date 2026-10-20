Ce înseamnă o rectificare bugetară și de ce Guvernul va face două până la finalul anului. Cine primește bani de urgență

Rectificarea bugetară permite Guvernului să refacă această împărțire. Practic, unele instituții pot primi fonduri suplimentare, în timp ce sumele neutilizate în alte zone pot fi reduse sau redistribuite.

De această dată, Alexandru Nazare vorbește despre două etape.

„O primă rectificare până la finalul lunii octombrie care să acopere cheltuieli de funcționare și nevoile stringente pentru toți ordonatorii. O parte dintre ele este identificată, o parte urmează să fie identificată și o a II-a rectificare de reglaj la finalul lunii noiembrie”, a explicat ministrul.

Ambulanțele și pompierii au nevoie urgentă de bani

Prima rectificare va funcționa practic ca o intervenție de urgență. Guvernul vrea să asigure fondurile necesare instituțiilor care riscă să întâmpine probleme de funcționare până la sfârșitul anului.

Printre priorități se află Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății, serviciile de ambulanță și Ministerul Afacerilor Interne. În unele situații trebuie acoperite inclusiv cheltuielile cu combustibilul.

„Avem sume identificate și le vom acoperi la rectificare, astfel încât să nu fie probleme până la finalul anului”, a declarat Nazare.

Valoarea totală a primei rectificări nu este cunoscută deocamdată. Necesarul exact va fi stabilit după învestirea noului Guvern, când fiecare ministru și ordonator de credite va trebui să verifice situația financiară a instituțiilor pe care le conduce.

A doua rectificare vine la sfârșitul lui noiembrie

După rezolvarea urgențelor, Ministerul Finanțelor pregătește o a doua intervenție, descrisă drept o rectificare „de reglaj”.

Aceasta ar trebui să arate mai clar ce instituții mai au nevoie de bani pentru ultima parte a anului, unde au rămas fonduri neutilizate și ce obligații suplimentare trebuie plătite. Miza este ca toate aceste operațiuni să fie realizate fără ca România să depășească ținta de deficit bugetar.