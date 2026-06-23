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TEHNOLOGIE

Ce se întâmplă dacă nu repornești telefonul săptămâni întregi. Problemele care pot apărea fără să îți dai seama

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Ce se întâmplă dacă nu repornești telefonul săptămâni întregi. Problemele care pot apărea fără să îți dai seama
SPECIAL
Află ce se întâmplă cu telefonul tău / Foto: Profimedia

Majoritatea oamenilor își încarcă telefonul aproape zilnic, dar foarte puțini îl și repornesc. De fapt, există utilizatori care își țin smartphone-ul pornit săptămâni sau chiar luni la rând, fără să îl închidă vreodată. Cum telefoanele moderne sunt suficient de puternice pentru a funcționa continuu, mulți cred că repornirea a devenit inutilă.

În realitate, specialiștii în securitate cibernetică și producătorii de telefoane recomandă în continuare repornirea periodică a dispozitivului. Chiar dacă nu este obligatorie în fiecare zi, această operațiune simplă poate rezolva o serie de probleme ascunse și poate contribui la funcționarea mai bună a telefonului.

Vestea bună este că nu trebuie să faci nimic complicat. O simplă repornire poate dura mai puțin de un minut și poate avea efecte surprinzătoare asupra performanței dispozitivului.

De ce este important să repornești telefonul din când în când

Atunci când folosești telefonul, aplicațiile deschid procese în fundal, ocupă memorie și folosesc diverse resurse ale sistemului. Chiar dacă multe dintre acestea sunt gestionate automat de Android sau iOS, unele pot rămâne active mai mult decât este necesar.

Pe măsură ce trec zilele, memoria temporară a sistemului se umple cu fișiere și procese care nu mai sunt utile. Acest lucru poate duce la încetinirea dispozitivului, blocări ocazionale sau un consum mai mare de baterie.

Repornirea șterge o mare parte din aceste procese temporare și permite sistemului de operare să pornească de la zero. Din acest motiv, multe probleme aparent misterioase dispar imediat după un restart.

Există și un motiv de securitate. Unele actualizări importante ale sistemului nu sunt aplicate complet până când telefonul nu este repornit. În plus, anumite vulnerabilități sau procese defectuoase pot fi eliminate printr-o simplă repornire a dispozitivului.

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De asemenea, conexiunile la rețeaua mobilă, Wi-Fi sau Bluetooth pot funcționa mai eficient după un restart, mai ales dacă ai observat probleme de semnal sau viteze reduse.

Ce probleme pot apărea dacă nu îți repornești niciodată telefonul

Unul dintre primele simptome este scăderea performanței. Aplicațiile se pot deschide mai greu, iar telefonul poate răspunde mai lent la comenzi.

Unii utilizatori observă și un consum neobișnuit al bateriei. Procesele care rămân active în fundal pot solicita constant procesorul și pot reduce autonomia fără un motiv aparent.

Notificările întârziate reprezintă o altă problemă frecventă. Aplicațiile de mesagerie sau e-mail pot întâmpina dificultăți în sincronizarea datelor dacă anumite servicii de sistem funcționează defectuos de prea mult timp.

În cazuri mai rare, camerele foto, conexiunea Wi-Fi sau Bluetooth-ul pot avea comportamente neobișnuite până când dispozitivul este repornit.

Specialiștii recomandă, în general, repornirea telefonului măcar o dată pe săptămână. Nu este o regulă strictă, însă această practică ajută la menținerea performanței și poate reduce riscul apariției unor probleme software greu de identificat.

Chiar dacă smartphone-urile moderne sunt concepute să funcționeze continuu, o repornire periodică rămâne una dintre cele mai simple metode de întreținere. Este gratuită, durează foarte puțin și poate face diferența dintre un telefon care funcționează impecabil și unul care începe să dea semne de oboseală.

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