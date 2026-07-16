5 funcții din Samsung One UI pe care mulți utilizatori le dezactivează imediat. Telefonul poate deveni mai rapid și mai puțin aglomerat

RAM Plus, funcția care nu este întotdeauna un avantaj

Una dintre cele mai discutate opțiuni este RAM Plus. Funcția folosește o parte din memoria internă a telefonului ca memorie virtuală suplimentară, cu scopul de a ajuta dispozitivul atunci când aplicațiile consumă foarte multe resurse, potrivit How to Geek.

În practică însă, pe telefoanele moderne echipate cu 8 GB RAM sau mai mult, beneficiile sunt adesea reduse. În anumite situații, folosirea memoriei interne în locul memoriei RAM poate face ca aplicațiile să răspundă puțin mai lent.

Din acest motiv, numeroși utilizatori preferă să dezactiveze complet această opțiune și să lase telefonul să gestioneze doar memoria RAM fizică.

Serviciul de personalizare și detectarea automată din cameră

O altă funcție pe care mulți aleg să o oprească este Customization Service. Aceasta personalizează experiența de utilizare și recomandările pe baza modului în care este folosit telefonul, însă presupune și colectarea unor date despre activitatea utilizatorului.

Cei preocupați de confidențialitate preferă să limiteze acest tip de colectare a informațiilor și dezactivează serviciul imediat după configurarea telefonului.

În aplicația Camera există și funcția Scene Optimizer (sau Scene Detection pe unele modele), care utilizează inteligența artificială pentru a identifica automat subiectul fotografiat și pentru a modifica setările imaginii.

Rezultatele sunt spectaculoase în multe situații, însă unii utilizatori preferă culori și contraste mai naturale sau doresc control manual asupra fotografiilor. Din acest motiv, aleg să dezactiveze optimizarea automată.