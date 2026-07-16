5 funcții din Samsung One UI pe care mulți utilizatori le dezactivează imediat. Telefonul poate deveni mai rapid și mai puțin aglomerat
Telefoanele Samsung Galaxy sunt apreciate pentru hardware-ul performant și pentru One UI, interfața care adaugă numeroase funcții peste Android. Totuși, nu toate opțiunile activate din fabrică sunt considerate utile de utilizatori, iar unele pot chiar influența performanța sau experiența de utilizare.
Există câteva setări pe care mulți posesori de telefoane Galaxy aleg să le dezactiveze imediat după configurarea dispozitivului. Motivele diferă de la economisirea resurselor până la protejarea vieții private sau eliminarea unor funcții pe care nu le folosesc niciodată.
RAM Plus, funcția care nu este întotdeauna un avantaj
Una dintre cele mai discutate opțiuni este RAM Plus. Funcția folosește o parte din memoria internă a telefonului ca memorie virtuală suplimentară, cu scopul de a ajuta dispozitivul atunci când aplicațiile consumă foarte multe resurse, potrivit How to Geek.
În practică însă, pe telefoanele moderne echipate cu 8 GB RAM sau mai mult, beneficiile sunt adesea reduse. În anumite situații, folosirea memoriei interne în locul memoriei RAM poate face ca aplicațiile să răspundă puțin mai lent.
Din acest motiv, numeroși utilizatori preferă să dezactiveze complet această opțiune și să lase telefonul să gestioneze doar memoria RAM fizică.
Serviciul de personalizare și detectarea automată din cameră
O altă funcție pe care mulți aleg să o oprească este Customization Service. Aceasta personalizează experiența de utilizare și recomandările pe baza modului în care este folosit telefonul, însă presupune și colectarea unor date despre activitatea utilizatorului.
Cei preocupați de confidențialitate preferă să limiteze acest tip de colectare a informațiilor și dezactivează serviciul imediat după configurarea telefonului.
În aplicația Camera există și funcția Scene Optimizer (sau Scene Detection pe unele modele), care utilizează inteligența artificială pentru a identifica automat subiectul fotografiat și pentru a modifica setările imaginii.
Rezultatele sunt spectaculoase în multe situații, însă unii utilizatori preferă culori și contraste mai naturale sau doresc control manual asupra fotografiilor. Din acest motiv, aleg să dezactiveze optimizarea automată.
Lift to Wake și Edge Panels, funcții utile doar pentru unii utilizatori
Lift to Wake aprinde automat ecranul atunci când telefonul este ridicat de pe masă sau din buzunar. Ideea este practică, însă în utilizarea de zi cu zi funcția poate activa ecranul și atunci când nu este nevoie, consumând suplimentar bateria și devenind deranjantă, mai ales pe timpul nopții.
Mulți utilizatori folosesc deja Always On Display pentru a vedea ora sau notificările, astfel încât aprinderea completă a ecranului nu mai este necesară.
O altă funcție care împarte opiniile este Edge Panels. Bara laterală oferă acces rapid la aplicații și diverse instrumente printr-un gest efectuat din marginea ecranului.
Pentru cei care preferă o interfață cât mai curată, fila permanent afișată pe marginea display-ului este considerată inutilă. În schimb, aplicațiile favorite pot fi organizate în foldere direct pe ecranul principal, fără a ocupa spațiu suplimentar.
Nu există o configurație perfectă pentru toată lumea
Toate aceste funcții au fost create pentru a oferi mai multă flexibilitate și opțiuni suplimentare utilizatorilor Samsung Galaxy. Cu toate acestea, experiența fiecărei persoane este diferită.
Dacă preferi performanța, o interfață simplă și mai puține procese care rulează în fundal, dezactivarea acestor opțiuni poate face telefonul să pară mai rapid și mai puțin încărcat. În schimb, dacă folosești frecvent funcțiile inteligente oferite de One UI, este posibil să descoperi că unele dintre ele îți simplifică activitatea zilnică.
Din fericire, toate aceste setări pot fi activate sau dezactivate în orice moment, astfel încât fiecare utilizator își poate adapta telefonul exact după propriile preferințe.