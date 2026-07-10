Cât costă acum să chemi un electrician acasă. Doar deplasarea poate ajunge la 100 de lei. Lista actualizată cu noile tarife în 2026
Atunci când apare o problemă la instalația electrică, mulți proprietari caută o soluție rapidă pentru remedierea defecțiunii. Dacă nu au la dispoziție un meseriaș cunoscut, cei mai mulți aleg să apeleze la firme autorizate care lucrează cu electricieni acreditați. Deși această variantă oferă servicii realizate de personal autorizat, costurile sunt mai ridicate, iar în unele situații doar deplasarea echipei la domiciliu poate însemna o cheltuială de aproape 100 de lei.
Serviciile firmelor autorizate implică tarife mai mari
În multe cazuri, varianta cea mai accesibilă din punct de vedere financiar rămâne colaborarea cu un meseriaș recomandat sau cunoscut. Totuși, nu toată lumea are la dispoziție o astfel de soluție, iar atunci când este nevoie de o intervenție rapidă, firmele autorizate reprezintă opțiunea la care apelează majoritatea persoanelor.
Aceste companii folosesc electricieni acreditați, însă serviciile oferite vin și cu tarife mai ridicate. Comparativ cu intervențiile realizate de un meseriaș care lucrează pe cont propriu, costurile pot fi chiar duble, în funcție de tipul lucrării și de complexitatea acesteia.
Pe lângă manopera propriu-zisă, primul cost pe care trebuie să îl ia în calcul clientul este cel al deplasării echipei.
Doar deplasarea poate costa până la 100 de lei
Potrivit tarifelor prezentate pentru anul 2026, o simplă deplasare la domiciliul clientului ajunge la aproximativ 90–100 de lei.
Această sumă se achită indiferent de amploarea lucrării și reprezintă costul intervenției până la locuință. Ulterior, în funcție de problema identificată și de timpul necesar pentru remediere, se adaugă și costurile aferente manoperei.
Din acest motiv, chiar și o intervenție de scurtă durată poate presupune o cheltuială mai mare decât s-ar aștepta proprietarii, deoarece valoarea finală include atât deplasarea, cât și serviciul efectiv.
Cât costă cele mai întâlnite lucrări
Lista tarifelor actualizate pentru 2026 arată diferențe importante între tipurile de intervenții.
Pentru o reparație minoră, costul este cuprins între aproximativ 60 și 75 de lei pe oră. Dacă este necesară montarea unui panou electric, prețul ajunge la aproximativ 190 de lei.
În cazul reparațiilor la circuitele electrice, costurile sunt mai ridicate și pot varia între 120 și 300 de lei pe metru, în funcție de lucrarea care trebuie efectuată.
Valoarea finală diferă în funcție de tipul intervenției solicitate, iar proprietarii trebuie să ia în calcul că, pe lângă costul lucrării, se adaugă și taxa de deplasare atunci când serviciul este realizat de o firmă autorizată.
Există și o alternativă pentru intervențiile de urgență
Pentru persoanele care vor să evite plata fiecărei intervenții în parte, există și varianta unui abonament lunar de mentenanță și asistență tehnică oferit de un furnizor de energie.
Costul acestuia este cuprins între 15 și 45 de lei pe lună și include posibilitatea solicitării unor intervenții în regim de urgență pentru mai multe tipuri de probleme întâlnite în locuință.
Pe lângă lucrările care țin de instalația electrică, abonamentul poate acoperi și reparații ale instalațiilor sanitare, precum remedierea scurgerilor și a țevilor, înlocuirea robineților, schimbarea bateriilor sanitare, a chiuvetei sau a vasului de toaletă.
Tot în cadrul acestor servicii sunt incluse intervenții la rețeaua electrică și montajul aparatelor de aer condiționat, ceea ce transformă abonamentul într-o alternativă pentru persoanele care preferă să aibă acces la asistență tehnică fără a plăti integral costul fiecărei deplasări.
Ce variantă aleg cei care nu au un meseriaș de încredere
În lipsa unei persoane cunoscute care să poată interveni rapid, multe familii aleg firmele autorizate, chiar dacă tarifele sunt mai ridicate. Acestea oferă acces la electricieni acreditați, însă costurile totale pot crește odată cu adăugarea taxei de deplasare și a manoperei.
Pentru cei care estimează că ar putea avea nevoie de intervenții tehnice și pe viitor, abonamentele lunare reprezintă o opțiune care poate include atât servicii pentru instalația electrică, cât și pentru cea sanitară sau pentru montajul aparatelor de aer condiționat. Alegerea depinde de nevoile fiecărei locuințe și de frecvența cu care sunt necesare astfel de intervenții.