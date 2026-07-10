Cât costă acum să chemi un electrician acasă. Doar deplasarea poate ajunge la 100 de lei. Lista actualizată cu noile tarife în 2026

Aceste companii folosesc electricieni acreditați, însă serviciile oferite vin și cu tarife mai ridicate. Comparativ cu intervențiile realizate de un meseriaș care lucrează pe cont propriu, costurile pot fi chiar duble, în funcție de tipul lucrării și de complexitatea acesteia.

Pe lângă manopera propriu-zisă, primul cost pe care trebuie să îl ia în calcul clientul este cel al deplasării echipei.

Doar deplasarea poate costa până la 100 de lei

Potrivit tarifelor prezentate pentru anul 2026, o simplă deplasare la domiciliul clientului ajunge la aproximativ 90–100 de lei.

Această sumă se achită indiferent de amploarea lucrării și reprezintă costul intervenției până la locuință. Ulterior, în funcție de problema identificată și de timpul necesar pentru remediere, se adaugă și costurile aferente manoperei.

Din acest motiv, chiar și o intervenție de scurtă durată poate presupune o cheltuială mai mare decât s-ar aștepta proprietarii, deoarece valoarea finală include atât deplasarea, cât și serviciul efectiv.

Cât costă cele mai întâlnite lucrări

Lista tarifelor actualizate pentru 2026 arată diferențe importante între tipurile de intervenții.

Pentru o reparație minoră, costul este cuprins între aproximativ 60 și 75 de lei pe oră. Dacă este necesară montarea unui panou electric, prețul ajunge la aproximativ 190 de lei.