Ce se întâmplă dacă nu ai RCA-ul tipărit în mașină. Modalitățile prin care poți dovedi asigurarea
Nu trebuie să ai obligatoriu RCA-ul tipărit în mașină pentru a demonstra că vehiculul este asigurat. Documentele pot fi prezentate și în format electronic, inclusiv pe telefon, iar existența unei asigurări emise în România poate fi confirmată prin verificarea bazei de date. Lipsa hârtiei nu trebuie confundată cu lipsa unei polițe valabile.
Cum poți prezenta RCA-ul la un control
Articolul 10 alineatul (11) din Norma ASF nr. 20/2017 stabilește modalitățile prin care poate fi făcută dovada asigurării în fața autorităților. Regula permite prezentarea documentelor atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.
Pentru asigurările emise în România, norma menționează polița de asigurare RCA și contractul RCA, emise de asigurător pentru perioada de valabilitate înscrisă. Așadar, documentele primite electronic pot fi păstrate pe telefon sau pe tabletă, fără să fie obligatoriu să le imprimi.
Practic, poți salva fișierele într-un loc ușor de găsit, astfel încât să le deschizi și fără acces la internet. Verifică să fie documentele complete, cu datele vehiculului și perioada de valabilitate vizibile.
Confirmarea plății nu trebuie confundată cu documentele asigurării. Pentru a demonstra acoperirea contează existența unui contract valabil la momentul verificării, nu doar faptul că ai efectuat o plată.
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Poliția poate verifica asigurarea în baza de date
Norma prevede și posibilitatea confirmării asigurării prin informația rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii încheiate în România. Aceasta trebuie să certifice existența unui contract RCA valabil la data verificării.
Prin urmare, dacă nu ai documentul tipărit și nici nu îl poți deschide pe telefon, există și această modalitate legală de verificare. Posibilitatea privește contractele înregistrate în baza de date pentru asigurările încheiate pe teritoriul României.
Și tu poți consulta baza de date AIDA, administrată de BAAR, pentru a verifica valabilitatea poliței. Informațiile afișate provin din datele introduse de asigurători.
Dacă observi o diferență între documentele tale și rezultatul verificării, BAAR indică adresarea către asigurătorul în cauză. Păstrează documentele primite și cere clarificarea neconcordanței, mai ales dacă apar probleme privind vehiculul sau perioada de acoperire.
Polița și contractul RCA sunt documente distincte
La încheierea asigurării, asigurătorul emite contractul RCA împreună cu polița de asigurare RCA, conform articolului 10 alineatul (4) din normă. Cele două documente nu trebuie confundate, chiar dacă, în vorbirea curentă, întregul set este numit adesea „polița RCA”.
Contractul cuprinde informații despre părți, vehicul, perioada asigurată și condițiile aplicabile. Pentru a avea documentația la îndemână, poți păstra împreună toate fișierele trimise de asigurător sau intermediar.
Norma permite și prezentarea pe hârtie ori electronic a dovezii asigurării eliberate de asigurători din alte state, dacă aceasta este valabilă în România. Sunt prevăzute, de asemenea, documentele aferente asigurării de frontieră, pentru situațiile reglementate de actul normativ.
Această regulă privește controalele efectuate în România. Dacă pleci în străinătate, verifică separat documentele și condițiile aplicabile pe traseul călătoriei.
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Când apar amenda și reținerea certificatului
Sancțiunea pentru lipsa asigurării nu se aplică automat pentru că nu ai o copie tipărită în torpedou. Dacă asigurarea valabilă este dovedită prin una dintre modalitățile recunoscute de normă, absența hârtiei nu înseamnă că vehiculul este neasigurat.
Nerespectarea obligației de asigurare este însă o situație diferită. Legea nr. 132/2017 prevede amendă de la 1.000 la 2.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare, în condițiile legii.
De aceea, verificarea datei de început și a datei de expirare este esențială. Un document salvat pe telefon poate fi prezentat legal, dar nu dovedește o acoperire actuală dacă perioada înscrisă în el s-a încheiat.