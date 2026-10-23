Ce se întâmplă dacă nu ai RCA-ul tipărit în mașină. Modalitățile prin care poți dovedi asigurarea

Pentru asigurările emise în România, norma menționează polița de asigurare RCA și contractul RCA, emise de asigurător pentru perioada de valabilitate înscrisă. Așadar, documentele primite electronic pot fi păstrate pe telefon sau pe tabletă, fără să fie obligatoriu să le imprimi.

Practic, poți salva fișierele într-un loc ușor de găsit, astfel încât să le deschizi și fără acces la internet. Verifică să fie documentele complete, cu datele vehiculului și perioada de valabilitate vizibile.

Confirmarea plății nu trebuie confundată cu documentele asigurării. Pentru a demonstra acoperirea contează existența unui contract valabil la momentul verificării, nu doar faptul că ai efectuat o plată.

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Poliția poate verifica asigurarea în baza de date

Norma prevede și posibilitatea confirmării asigurării prin informația rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii încheiate în România. Aceasta trebuie să certifice existența unui contract RCA valabil la data verificării.

Prin urmare, dacă nu ai documentul tipărit și nici nu îl poți deschide pe telefon, există și această modalitate legală de verificare. Posibilitatea privește contractele înregistrate în baza de date pentru asigurările încheiate pe teritoriul României.

Și tu poți consulta baza de date AIDA, administrată de BAAR, pentru a verifica valabilitatea poliței. Informațiile afișate provin din datele introduse de asigurători.